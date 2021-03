– Det har de seneste årene vært økt fokus fra nasjonalt hold på å stramme inn byggereglene i strandsonen på 100 meter langs sjø, forteller partner Kari Seglem Larsen i Advokatfirmaet Landsvik & Larsen.

– Samtidig har en rekke kommuner gjennomført kartlegging av strandsonen for å avdekke ulovlige tiltak og deretter krevd disse fjernet.

Kommunen kan til og med ilegge forelegg eller tvangsmulkt, samt foreta tvangsgjennomføring, advarer Larsen.

– Dessuten kan egne straffebestemmelser være aktuelle, der eier og andre – som for eksempel den utførende entreprenøren – kan ilegges fengsel, men dette er reservert til særtilfeller, tilføyer hun.

Tvunget til å fjerne trapp

Larsen påpeker at fjerning av anlegg i strandsonen – som brygger og kaier, naust, plattinger, gjerder og lignende som legger til rette for bruk av eiendommen og stranden – ofte vil senke dens finansielle verdi.

– En ulovlighetssak kan også ha store konsekvenser for eiendommens bruksverdi, konstaterer hun.

– Flere hytteeiere har mistet strandtilgang, fordi de har måttet rive slikt som trapper ned en skrent, og ofte må en rekke mindre tiltak fjernes, slik at man kun sitter igjen med bygningene fra oppføringstidspunktet.

Må grave frem tillatelsene

Et problem er at mye av byggingen ved sjøen ble gjort for flere tiår siden, da både lovgivningen og håndhevingen av reglene var mer avslappet.

For å undersøke hva som er lovlig oppført, må man sammenholde alle tillatelser knyttet til eiendommen med dagens situasjon, ifølge Larsen. Godkjennelsene finner du i kommunens arkiver.

– Generelt må dagens krav oppfylles for tiltak som er oppført uten godkjennelse, men unntak kan følge av lokale regler eller at tiltak ikke var søknadspliktige, når de ble oppført, utdyper advokaten.

– Tiltaket vil kun anses som ulovlig, dersom det var søknadspliktig når det ble utført.

Dette gjør det viktig å finne tiltakenes byggeår, eventuelt ved hjelp av historiske flyfoto, og så undersøke bygningslovgivningen som på den tiden gjaldt for området.

Selger har opplysningsplikt

Larsen viser til at selger har plikt til å gi kjøper korrekte opplysninger om alle relevante forhold ved boligen som man kjenner eller burde kjenne til. Det inkluderer slikt som pågående ulovlighetssaker og tiltak selger selv har utført uten tillatelse.