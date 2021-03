Nordnet-statistikk viser at privatkunder nettokjøpte fond for 776 millioner kroner i februar, hvorav aksjefond sto for 697 millioner kroner. Februar ble dermed fjerde måned på rad med nettokjøp i aksjefond.

Rentefond bidro med 83 millioner i nettokjøp, mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for 4 millioner kroner i måneden som gikk.

Tek på topp

– Våre fondskunder har tro på videre oppgang på verdens børser, til tross for økningen i lange renter. Troen på teknologi- og vekstfond holder seg også høy, selv om avkastningen for tek-fondene har vært noe svakere den siste måneden, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i en kommentar.

Det mest kjøpte aksjefondet i februar var BGF Next Generation Technology, og på topp 10-listen finner vi teknologifond som Blackrock World Technology.

Öhman Global Growth var nest mest kjøpte fond, foran Thematica Future Mobility.

Grønn smell

Salgslisten toppes av Handelsbanken Bærekraftig Energi, ett av de populære fornybarfondene det siste året.

- Fornybarfondene fikk en korreksjon i februar, etter en eventyrlig oppgang det siste året. De to mest populære fondene, Handelsbanken Bærekraftig Energi og Storebrand Fornybar Energi, falt begge rundt 7 prosent i februar. Fremdeles er fondene likevel opp over 100 prosent siste 12 måneder, sier Sættem.

Nærmest Handelsbanken Bærekraftig Energi på salgslisten finner vi Odin Eiendom og KLP Aksje Global Indeks IV.