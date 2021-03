Aksjefondet Forte Trønder satt tungt lastet i olje da coronakrisen slo inn for fullt i mars i fjor. Stjernesmellen sørget for å lenke fondet til avkastningsbunnen for norske aksjefond i 2020.

I et år der fondsindeksen på Oslo Børs steg 7,3 prosent, falt Forte Trønder 1,5 prosent.

Revansjerer seg

En revansjesugen Stein Frode Aaseng øynet i fjor høst betydelig oppside i sykliske aksjer, og forvalteren satt godt posisjonert da sektorrotasjonen startet på børsene tidligere i år.

Bare i februar klarte Aaseng hele 10 prosent avkastning, mot 4,1 prosent for fondsindeksen. Ingen norske aksjefond kan etter to måneder av 2021 matche avkastningen på 10,3 prosent, som er 7,3 prosentpoeng over referanseindeksen.

Forte Trønder er dermed tilbake på «gamle trakter», ettersom fondet i årene før coronasmellen var en gjenganger i avkastningstoppen blant norske aksjefond.

Olje, laks og Storebrand

«Oslo Børs fremsto i februar som et av de sterkeste markedene internasjonalt, mye som følge av økte råvarepriser og et sterkt momentum for sykliske aksjer – som vi har mange av», heter det i månedsrapporten.

Aker BP, Equinor og BW Energy bidro alle med oppganger på rundt fem prosent i måneden.

Sjømatselskapene var en viktig bidragsyter til meravkastningen i februar, særlig Lerøy Seafood som steg 16 prosent på sterke kvartalstall. Salmar og Mowi bidro også positivt.

I finanssektoren skilte Storebrand seg ut med en oppgang på rundt 12 prosent.

Tok inn Nel og Scatec

Ellers bidro Golden Ocean, Frontline og Elkem svært positivt, mens bildet var mer blandet for fondets eksponering innen TMT (teknologi, media og telekom), med til dels store kursutslag.

Thin Film, CrayoNano og Nordic Semiconductor bidro positivt, sistnevnte etter sterke tall. På den svake siden skilte Elliptic Laboratories seg noe ut, sammen med Telenor.

I slutten av februar benyttet forvalter Aaseng og co-pilot Morten Schwarz seg av det kraftige kursfallet i Nel og Scatec, og tok de to inn som nye aksjer i porteføljen.

De fem største postene i Forte Trønder var ved utgangen av februar Equinor (8,95 prosent av fondet), DNB (7,70 prosent), Aker BP (6,52 prosent), Mowi (5,74 prosent) og Telenor (4,05 prosent).