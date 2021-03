1.februar gikk startskuddet for egen pensjonskonto. En måned etter har 6.700 kunder opprettet egen pensjonskonto i Nordnet, ifølge en melding.

– Det er langt høyere tall enn vi hadde forventet. Jeg tror innføringen av egen pensjonskonto vil være et vannskille for når nordmenn for alvor begynte å ta tak i og bry seg om sin pensjon. Så langt har det vært mange gode intensjoner, men lite action, uttaler Norge-sjef i Nordnet, Anders Skar.

Om lag to tredeler av de 6.700 kundene har nå fått overført innskuddspensjonskapitalen sin. Totalt står det ved inngangen til mars ca 900 millioner kroner på egen pensjonskonto hos Nordnet.

Gjennomsnittsaldoen på pensjonskontoene som har fått midler overført til seg er ca. 200 000 kroner, som er litt høyere enn landsgjennomsnittet.

Flere velger selv

Kundene kan velge om de vil plassere pensjonen i Nordnets alderstilpassede pensjonsprofil eller velge fond selv.

– Så langt ser vi at litt over halvparten av kundene har valgt fond eller ETFer selv. Vi antar at denne andelen vil øke noe, siden en del kunder trenger litt tid på å gjøre seg kjent på plattformen vår, kommenterer Skar.

Listen blant selvvalgte fond domineres av teknologifond og fornybarfond. Det er stort sett de samme fondene som topper kjøpslisten på de andre kontotypene. Disse fondene regnes som vekstfond, og har fått en korreksjon de siste ukene som følge av stigende langrenter.

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem peker på at Nordnets kunder tydeligvis tror at denne korreksjonen er midlertidig.

–Pensjonspengene skal investeres i flere tiår, og da er det naturlig at en del aktive kunder investerer deler av pensjonen i bransjer som mange eksperter har utpekt som fremtidens vinnerbransjer, sier Sættem.

De ti mest kjøpte fondene på egen pensjonskonto (Nordnet):

1.BGF Next Generation Technology

2.Storebrand Fornybar Energi

3.Handelsbanken Bærekraftig Energi

4.Öhman Global Growth

5.DNB Teknologi

6.BGF World Technology

7.MS INVF US Growth

8.KLP AksjeGlobal Indeks

9.Thematica – Future Mobility

10.First Veritas