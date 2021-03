Den unge bankansatte Mon Kumar jobbet arbeidsuker på 40 timer ved siden av studiene og bruker nå pengene til å investere for å nå det store målet:

Bli millionær og pensjonere seg innen hun er 35 år gammel.

Kumar har investert i børsnoterte fond (ETFs) for å tjene penger og har startet en TikTok- og Instagram-konto der hun deler sine investeringstips.

Per nå har hun en formue på nær 130.000 pund, eller like over 1,5 millioner kroner, og kjøpte nylig hus med partneren sin til 300.000 pund – 3,6 millioner kroner.

– Investering kan gjøre deg finansielt uavhengig og gi deg friheten du trenger til å gjøre det du vil i livet, sier hun til Daily Mail.

YouTube og podcast

Hun forteller at hennes plan er å sette opp budsjett, jobbe hardt og sette pengene i arbeid ved å investere da hun var 20 år gammel.

– Jeg tror ikke du trenger en økonomiutdannelse for å forstå hvordan du skal investere, sier Kumar.

Hovedkilden til Kumars informasjon om investering kommer gjennom å lese bøker om finans, høre på podcaster og se videoer på YouTube.

Kumar følger dermed en av legendeinvestor Warren Buffetts beste tips: Invester tidlig og la pengene gjøre jobben. Rentes rente er et viktig konsept for Buffett.



Ikke plankekjøring

Hun har blitt med i gruppen FIRE, som står for Financially Independent, Retire Early. Hun understreker at det er viktig å alltid ha klart for seg hvorfor man setter opp et budsjett og være villig til å kutte unødvendige utgifter som for eksempel kaffe.

– Det har vært ekstremt vanskelig. Hadde det ikke vært for at jeg er ivrig etter å nå finansiell frihet, ville jeg ikke klart det, sier hun.

Kumars beste tips er å stadig huske på hvorfor man sparer.

– Mitt beste tips er å være bevisst. Jeg har alltid et finansielt mål jeg jobber mot, og som jeg alltid har i tankene. Da er det enklere å holde seg til budsjettet.

Du kan se Kumars Instagram-konto her og TikTok-konto her.