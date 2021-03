Norske personkunder har hatt en høy sparing i fond siden coronapandemien brøt ut for ett år siden. Dette fortsatte i februar.

Av en nettotegning på 4,5 milliarder kroner, ble 2,9 milliarder satt i aksjefond mens 1,1 milliarder kroner ble satt i ulike typer rentefond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Personkundenes forvaltningskapital i norske verdipapirfond er nå på 297 milliarder kroner, en økning på 3,4 prosent fra starten av året.

De institusjonelle kundene, det vil si kommuner, pensjonskasser og forsikringsselskaper, nettotegnet fond for 13,4 milliarder i februar. Av dette ble omtrent like mye satt i aksje- og kombinasjonsfond (6,8 milliarder) som i rentefond (6,5 milliarder kroner). Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 1,8 milliarder kroner i februar.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1.559 milliarder kroner, 43,6 milliarder høyere enn ved nyttår.