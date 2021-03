Dette må du sjekke i skattemeldingen i år

– Har du vært på hjemmekontor store deler av tiden betyr det naturlig nok at du vanskelig kan ha reist så mye til jobb, sier Hegdahl.

Derfor må den enkelte som faktisk har vært på kontoret og hatt en slik reisevei selv føre dette opp, og kreve fradrag for arbeidsreiser.

– Og for dem som normalt har et slikt reisefradrag, men har hatt hjemmekontor, vil det kunne medføre restskatt for 2020, sier Hegdahl.

Også de med høy gjeld kan risikere restskatt i år:

– Lave renter betyr at rentefradraget reduseres. Og redusert fradrag gir høyere skatt, påpeker Hegdahl.

Boligverdi

Et punkt i skattemeldingen som det er viktig å sjekke, til tross for at det ikke nødvendigvis påvirker skatten for 2020, er hvilken verdi boligen en oppført med.

I 2010 ble det innført et nytt takseringssystem for boligeiendom, og alle boligeiere i Norge måtte gi opplysninger om blant annet antall kvadratmeter og boligtype til Skatteetaten. Disse opplysningene sammen med tall fra Statistisk sentralbyrå om kvadratmeterpris i et gitt område benytter Skatteetaten til å regne ut verdien på din bolig for det aktuelle året. En utfordring med denne modellen er at den baserer seg på en gjennomsnittlig kvadratmeterpris.

– Hvis boligen din for eksempel ligger inntil en trafikkert vei eller har dårligere solforhold enn andre boliger i området, og dermed en lavere markedsverdi, vil denne modellen kunne gi en for høy verdi, sier Hegdahl.

En for høy verdi på boligen vil kunne medføre formuesskatt. Men også for dem som ikke er i formuesskatteposisjon kan en for høy boligverdi få konsekvenser: det er nemlig denne boligverdien som benyttes som grunnlag for beregning av eiendomsskatt i en rekke kommuner.

Det gjelder blant annet Oslo, Bergen og Ålesund, og det er stadig flere kommuner som går over til denne modellen fremfor at kommunene selv gjennomfører en taksering.

– Her kan det være mye å hente for mange, sier Hegdahl.

Boligen skal i teorien i skattemeldingen være oppført med en formuesverdi på 25 prosent av markedsverdien.

Dersom boligen i årets skattemelding står oppført med en formuesverdi som er på mer enn 30 prosent av det du mener er reell markedsverdi, er det mulig å klage ved å endre dette direkte i skattemeldingen. Det er imidlertid nødvendig å vise til dokumentasjon, for eksempel faktisk kjøpesum, en takst eller meglers prisvurdering.

Private lån

De høye boligprisene har medført at mange hjelper egne barn økonomisk inn på boligmarkedet.

– Hvordan man velger å løse det vil påvirke formuesskatteposisjonen både til foreldrene og barna, men det kan jo også påvirke barnas mulighet til å få lån og stipend fra Lånekassen, sier Hegdahl.

– Uansett er det viktig å sørge for at det blir ført opp riktig i skattemeldingen, og at eventuelle lån barna har hos foreldrene føres opp. Dette er jo også en av de tingene som skatteetaten ikke har innsikt i og derfor heller ikke er forhåndsutfylt, sier han.

Heller ikke forhold som har med utlandet å gjøre, enten det er fritidsbolig, inntekter eller pensjon er forhåndsutfylt, og må dermed rapporteres av den enkelte.

Kryptovaluta

For de mange som de seneste årene har investert i kryptovaluta er det også viktig å huske at man må oppgi dette selv i skattemeldingen.

Det er verdien på beholdningen av den virtuelle valutaen pr 1.1.2021 som skal oppgis som formue i skattemeldingen. Dersom du har solgt krytovaluta skal gevinsten føres opp og beskattes.

Mining av kryptovaluta blir skattepliktig etterhvert som den virtuelle valutaen mottas. Men ved mining kan man også få fradrag for kostnader, som for eksempel kjøp av maskiner, til miningen.

Mange har valgt å investere i en fritidsbolig som leies ut deler av året. Leies den ut gjennom et utleieselskap er dette selskapet nå pålagt elektronisk rapportering til skatteetaten.

Har man leid ut boligen privat må dette naturlig nok føres opp av den enkelte.

Ingen kontorfradrag

– Er det noen spesielle fradrag man kan kreve om man har måttet tilbringe store deler av året på hjemmekontor?

– Minstefradraget, som nå er på over 100.000 kroner er et standardisert fradrag som skal dekke utgifter med tilknytning til inntekten, som for eksempel hjemmekontor. Det skal altså en god del til for at man hatt utgifter utover det. De aller fleste har jo også benyttet utstyr som er utlånt fra arbeidsgiver, sier han.

Viser skattemeldingen at du får restskatt i år er det ingen hast.

– I år ilegges det ikke renter på restskatt, så det er ingen grunn til å betale restskatten før 20. august, sier Hegdahl.

Han påpeker at det er god grunn til å gå nøye gjennom skattemeldingen uansett hva skatteetatens foreløpige beregninger viser.

– Det er fortsatt sånn at de som ser at de får penger igjen på skatten bruker mindre tid på å sjekke skattemeldingen for feil enn dem som får restskatt. Men det er egentlig et paradoks, for det er ikke noen sammenheng. Får du tilbake på skatten er det tross alt ikke en gave, sier han.