Pensjonskunder er fortsatt innelåst i kronglete systemer

– Vi er overrasket over at det fremdeles er svært kronglete for arbeidstakere å orientere seg i reformens kostnadslandskap, sier fagdirektøren.

Selskapene har enten svart at det jobbes med saken, de anbefaler kundene å ta kontakt med kundetjenesten, ta kontakt med arbeidsgiver eller at man skal logge seg på hos Norsk Pensjon. Men hos Norsk Pensjon får man ikke opplyst standardkompensasjonen.

– Vi jobber nå med en løsning som tydeliggjør dette for kundene, sier presseansvarlig Synnøve Halkjelsvik i Storebrand.

Fra Norsk Pensjon meldes det også at en løsning der arbeidstakeren kan se kompensasjonen, står på listen over utvikling.

– Det er svært viktig å få på plass også dette elementet, som på sikt skal være med på å gi individene god oversikt og et godt sammenligningsgrunnlag for å kunne velge den riktige forvaltningsløsningen for deres pensjonssparing, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.

Flere finansministre

Systemet med pensjonskonto ble rullet ut 1. februar. Regjeringens mål var økt konkurranse på pensjonsmarkedet, og at forbrukerne skulle få nødvendig informasjon.

– En ordning med automatisk samling av pensjonsmidlene forutsetter at det gis god informasjon til arbeidstaker i forkant. Målet er at arbeidstaker skal få et godt grunnlag for å vurdere om det vil lønne seg å samle pensjonsmidlene hos arbeidsgiver, sa daværende finansminister Siv Jensen (Frp) i 2019.

Dagens finansminister Jan Tore Sanner (H) sa det samme rett før lanseringen. Målet er at arbeidstakerne skal få mer pensjon for hver sparte krone gjennom lavere gebyrer.

– Vi ønsker også å gi arbeidstakerne større oversikt, valgfrihet og eierskap til egen pensjon, sier han.





