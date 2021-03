Nordea Fondene i Norge får ny leder

Nicolay Eger (46) tar over som ny sjef i Nordea Fondene. Han vil tiltre 1. april.

Eger tar over etter Petter Hermansen som har ledet Nordea Fondene siden 2014. Han har vært i Nordea siden 2016, og kommer fra rollen som leder for spare- og investeringsområdet i PeB. Eger har tidligere også vært områdebanksjef og banksjef. Før han begynte i Nordea var han leder for flere verdipapirforetak.

– Nordea Fondene har hatt god vekst de siste årene og blir et viktig område fremover, sier Snorre Storset, leder for Asset and Wealth Management i Nordea, i en melding.