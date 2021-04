Covid-opphold gir skatteutfordringer

– Man kan derfor tenke seg at det må bli norsk medlemskap og norske trygdeavgifter for arbeidsperioden hjemme i Norge, men så enkelt er det dessverre ikke.

Jacament viser til at EU-kommisjonen har åpnet for at personer som normalt ville ha jobbet i et annet land fortsatt kan være trygdet der, når arbeidet i hjemlandet er av midlertidig karakter og skyldes covid-19.

Blir igjen med i Folketrygden

– Hvis du opprinnelig jobbet i et land utenfor EØS, har det foreløpig ikke kommet så mange retningslinjer for hva som skal gjelde rent trygdemessig, fortsetter advokaten.

– For personer som har arbeidet i et land som Norge ikke har trygdeavtale med, vil den norske folketrygdloven regulere hva som eventuelt blir konsekvensen av et midlertidig arbeidsopphold hjemme i Norge.

For eksempel vil de som i forbindelse med det opprinnelige utenlandsoppholdet gikk ut av folketrygden igjen få status som pliktige medlemmer i denne ordningen, så snart de returnerer til Norge og begynner å arbeide her.

– Det samme gjelder dem som opprinnelig fikk innvilget frivillig medlemskap under utenlandsoppholdet, tilføyer Jacament.

– Det frivillige medlemskapet vil som følge av det midlertidige arbeidsoppholdet hjemme i Norge falle bort, og endringen fra frivillig til pliktig medlemskap kan samtidig endre trygdeavgiftssatsene som skal betales.

KOMMENTERER TRYGDEFORHOLD: Advokat Kristin Jacament i Advokatfirmaet PwC. Foto: Advokatfirmaet PwC

Utfordrende for de utvandrede

Nørstebø påpeker at også de som regnes som utvandret nå kan ha havnet i en skatte- og trygdemessig utfordrende situasjon. Han har sett flere tilfeller hvor personer som har bodd utenlands i mange år og som per definisjon er skattemessig utvandret, av ulike grunner har kommet hjem med barn og familie for å være i Norge i denne perioden.

– Også mange av disse har jobbet her – og de færreste har tenkt på at det kan være problematisk med tanke på skatt og trygd, sier advokaten.

Ifølge Nørstebø vil skattemessig utvandrede nordmenn igjen bli regnet som skattemessig bosatt i Norge, dersom de oppholder seg her i mer enn 183 dager over 12 måneder eller over 270 dager i løpet av 36 måneder.

– Og det viktige her er at dager du var i Norge i 2018 og 2019 også telles med, tilføyer han.

Må unngå dobbeltbeskatning

I praksis betyr skattemessig innvandring at man på ny må betale skatt til Norge av formue og inntekt.

– I den grad du er skattepliktig også til et annet land, må du sørge for å unngå dobbeltbeskatning etter ordinære regler, poengterer Reinertsen.

– Det er vesentlig å huske på at mange skatteavtaler ikke omhandler formuesskatt, så når du igjen blir skattemessig bosatt i Norge, slår formuesskatten inn.

Advokatene og rådgiverne i PwC avslutter med at de nevnte utfordringene bare er noen av dem pandemien fører med seg. De har ikke nevnt hva selskapene som arbeidsgivere skal og bør gjøre både for 2020, men også med tanke på 2021 og fremover.

– Selv om pandemien går over, er den «den nye normalen» kommet for å bli, sier Nørstebø.