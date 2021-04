Ved årsskiftet hadde Lånekassen tidenes laveste fastrenter. Nå heves rentene for andre gang i 2021.

– Fastrentene som gjaldt fra 1. januar i år var de laveste i Lånekassens historie. Nå ser vi at fastrentene har økt. Fastrentene er fortsatt lave sammenlignet med for et par år siden, men øker nå altså slik at både bindingstider på fem år og 10 år passerer to prosent igjen, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen i en melding.

Fastrentene som gjelder fra 1. mai 2021 er:

3 år: 1,76 prosent (opp 0,19 prosentpoeng)

5 år: 2,07 prosent (opp 0,30 prosentpoeng)

10 år: 2,51 (opp 0,44 prosentpoeng)

Rundt 9 av 10 som betaler ned på studielånet sitt, har flytende rente. 680.000 kunder har flytende rente, mens 45.500 kunder har fastrente.