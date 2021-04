Går for aksjer og høyrente

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser torsdag at det i mars ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 14.436 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.597 milliarder kroner, etter et oppsving på 38,5 milliarder kroner i løpet av måneden.

Gikk for aksjer, høyrente

Aksjefond opplevde i mars en nettotegning på 5.982 millioner kroner, mens rentefond ble nettotegnet for 7.865 millioner kroner.

Blant rentefondene ble pengemarkedsfond og «andre rentefond» nettotegnet for henholdsvis 4.435 og 6.662 millioner kroner, mens obligasjonsfond ble nettoinnløst for 3.232 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 494 millioner kroner, mens «andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for 94 millioner kroner.

Alle kjøpte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 4.489 millioner kroner i mars.

Hittil i år har norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 12 milliarder kroner. VFF har aldri før sett like høy tegning i et første kvartal som i år. Norske personkunders forvaltningskapital i verdipapirfond er nå oppe i 308,3 milliarder kroner, tilsvarende en økning på 7 prosent fra inngangen til året.

Gjennom «pensjonsmidler med fondsvalg» nettotegnet norske personkunder for 613 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 8.338 millioner kroner i mars, mens utenlandske kunder tegnet for netto 945 millioner kroner.

Mindre pensjon i aksjer

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 3.910 millioner kroner i mars. Hittil i år har norske personkunder nettotegnet aksjefond for 8,9 milliarder kroner.

For pensjonsmidler ble fasiten en nettoinnløsning på 662 millioner kroner.

Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 1.604 millioner kroner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 1.130 millioner kroner.

Mer pensjon i renter

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), innløste norske personkunder for netto 19 millioner kroner i mars.

Via pensjonsmidler tegnet netto norske personkunder for 1.231 millioner kroner. Her trakk særlig høyrentefond opp med en nettotegning på 3.242 millioner kroner.

Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 6.909 millioner, hvorav 3.028 millioner gikk inn i høyrentefond. Til slutt innløste utenlandske kunder rentefond for netto 256 millioner kroner.