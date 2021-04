Voksne studenter kan enkelt sikre seg 100.000 kroner ekstra

I dag går fristen for å søke om studieplass gjennom Samordna opptak ut. De fleste som skal søke om studieplass er unge heltidsstudenter, men også flere voksne velger å ta videreutdanning. I tillegg til at voksne kan søke om samme stipend og lån som andre studenter, har Lånekassen flere nye ordninger som er spesielt egnet for voksne som er i arbeid.

Tilleggslån

Blant ordningene som kom høsten 2020 var muligheten for tilleggslån for alle som er over 30 år og støtte til dem som også studerer mindre enn 50 prosent deltid. Ifølge Lånekassen er tilleggslånet for inneværende studieår på inntil 100.000 kroner i studieåret, men inntil 200.000 kroner hvis det søkes over flere år.

– Undersøkelser viser at økonomi er en av årsakene til at mange ikke videreutdanner seg i voksen alder. Det er derfor viktig med gode ordninger for denne målgruppen gjennom Lånekassen, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, i en melding.

Om lag 20.000 studenter over 30 år skal ha fått tilleggslån dette studieåret, mens rundt 4.000 har fått støtte til utdanning på deltid lavere enn 50 prosent.