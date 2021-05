Dette var de 5 mest populære fondene i april

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 542 millioner kroner i april. Aksjefond ble nettokjøpt for 467 millioner kroner, rentefond ble nettokjøpt for 74 millioner mens det ble nettokjøpt kombinasjonsfond for 1 million kroner. Disse tallene inkluderer ikke tilflyttede midler til egen pensjonskonto i Nordnet, som ble lansert 1. februar.

DNB Teknologi og globale indeksfond var på kjøpstoppen mens fornybarfond preget salgslisten.

Ingen høydeskrekk

– April var nok en sterk børsmåned, og våre fondskunder viser ingen tegn til høydeskrekk, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Han påpeker at rotasjonen fra vekst- til verdiselskaper, som vi har sett de siste månedene, stoppet opp i april. Spareøkonomen mener det kan tilskrives at de lange rentene ikke steg videre denne måneden

Globale indeksfond var å finne blant de mest kjøpte fondene hos Nordnet.

– Et globalt indeksfond er faktisk en god blanding mellom verdi og vekst, og vil være et godt langsiktig valg uansett rentenivå, kommenterer spareøkonomen.

Topp 5 nettokjøpte fond i april 1. DNB Teknologi 2. Nordnet Indeksfond Global 3. KLP Aksjeglobal Indeks V 4. Odin Sverige 5. Nordnet Indexfond Sverige