Her får du landets beste boliglånsrente

– Undersøkelsen bærer preg av flere rentekutt på kort tid, men de aller færreste boliglånene fulgte utviklingen til punkt og prikke i 2020, sier Karlin Moen, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Familieøkonomi.

Hvert år rangeres bankene innenfor kategoriene boliglån, innskudd og BSU, basert på omfattende data om bankenes effektive rente gjennom året.

Ny vinner på topp

Etter fire strake år på toppen av «Topp 10»-listen, må Landkreditt Bank i år gi fra seg tronen til den frittstående, lokale sparebanken; Fana Sparebank, ifølge en pressemelding.

– I 2020 var det Fana Sparebank som gjennom året ga sine kunder lavest boliglånsrente, og kuttet i løpet av året renten med 1,43 prosentpoeng ifølge våre tall, sier Moen.

Fana Sparebank topper listen med to ulike boliglånsprodukter, med en gjennomsnittsrente på henholdsvis 2,12 og 2,15 prosent i 2020.

– Det er mange hensyn som tas når bankene gjør sine individuelle vurderinger av kundene og deres lånesøknader, men skal vi tro produktbeskrivelsen av Fana Sparebanks to boliglån, kan man sikre seg lavere rente bare ved å benytte seg av bankens nettløsning istedenfor å ringe banken, sier Moen.

I sammenligningen er det tatt utgangspunkt i et lån på to millioner kroner, med en belåningsgrad på 70-80 prosent, uten krav til spesielt høy inntekt, tilhørighet i fagorganisasjon eller lignende.

De fem beste bankene Bank Snittrente Fana Sparebank 2,12 Fana Sparebank 2,15 Landkreditt Bank 2,16 NORDirekte 2,19 Bulder Bank 2,2

Best av storbankene Bank Snittrente Sbanken 2,25 Nordea Bank 2,39 Sparebank1 SR-Bank 2,46 Sparebanken Sør 2,5 SpareBank 1 Østlandet 2,5

Desidert laveste

– Den desidert laveste renten kan man få dersom man er medlem i en fagforening eller lignende forbund, forteller Moen.

Hun viser til at det i 2020 var medlemmene i de 13 ulike YS-forbundene som fikk lavest boliglånsrente. Den gikk fra 2,6 i januar 2020 til 1,4 i desember 2020, eller 1,77 i snittrente – basert på tall fra hele året.

– Grønne boliglån blir det også flere og flere av. Landkreditt Bank markerer seg her og gir gunstige betingelser til kunder som oppfyller kravene som energimerke A eller B på sin bolig, sier Moen.

Fagforbund/Medlemskap Bank Snittrente YS (Nordea Direct) 1,77 Juristforbundet (Handelsbanken) 1,82 Akademikerne (Danske Bank) 1,83 LOfavør (SpareBank 1 Østlandet) 1,92 LOfavør (SpareBank 1 SMN) 1,96

Grønne boliglån Bank Snittrente Landkreditt Bank 1,9 OBOS-banken 1,93 KLP Banken 2,04 Sparebanken Vest 2,06 Sparebanken Øst 2,06

Advarer sparerne

Fra mars til mai ble styringsrenten redusert med totalt 1,5 prosentpoeng, mens toppbankene i undersøkelsen kuttet 1,24 prosentpoeng.

– Med hensyn til at dette også gjelder såkalte veiledende priser er det viktig at kundene dobbeltsjekker sine betingelser. Våre tall viser gang på gang at lojale kunder ikke kan forvente bedre betingelser enn nye kunder, og det gjelder å være årvåken, sier Moen.