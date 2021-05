Skatteparadiset Italia

Som de fleste vestlige land, sliter Italia med avfolkning i mange distriktsområder. I et forsøk på å snu trenden og tiltrekke utenlandsk kapital, innførte landets myndigheter i 2016 særskilte skattefordeler for utlendinger som flytter dit.

Opptil 90 prosents rabatt

– Italias såkalte «inpatriate regime» innebærer at skattbar inntekt reduseres med enten 90 eller 70 prosent, slik at man kun skattlegges for henholdsvis 10 eller 30 prosent av sin inntekt, opplyser partner Cathrine Bjerke Dalheim, som leder KPMG Global Mobility Services i Norge.

– Dette gjelder lønnsinntekt og/eller inntekt som næringsdrivende, i en periode på fem år, og forutsetningen er at man er skattemessig bosatt i Italia, med andre ord at man oppholder seg der i minst 183 dager i løpet av inntektsåret.

Advokaten tilføyer at femårsperioden kan forlenges med ytterligere fem år, dersom man eier bolig i Italia eller har mindreårige barn.

LEDER KPMG-GRUPPE: Partner Cathrine Bjerke Dalheim i KPMG Global Mobility Services. Foto: KPMG

Komplisert for arbeidsgiveren

Et poeng er at skatterabatten utelukkende gjelder for inntekt opparbeidet under fysisk opphold i Italia.

Dalheim advarer dessuten at komplikasjoner kan oppstå for den norske arbeidsgiveren, dersom en nordmann simpelthen flytter til Italia for å jobbe digitalt derfra.

– Arbeidsgiveren vil kunne både etablere skattepliktig virksomhet gjennom personens aktivitet i Italia og få en rekke arbeidsgiverforpliktelser i Italia, sier hun.

– Eksempel: Registreringsplikt som arbeidsgiver, skattetrekksforpliktelse, innberetning, forsikring, pensjon, regnskapsplikt og skattemeldingsplikt.

Kan være næringsinntekt

Løsningen kan ifølge Dalheim være å jobbe som selvstendig næringsdrivende – heller enn som fast ansatt – i Italia, ettersom «inpatriate regime»-reglene kan anvendes både på arbeids- og næringsinntekt.

Med en slik struktur fakturerer du time for time til selskaper i Norge.

– Da vil du imidlertid selv etablere skattepliktig virksomhet i Italia – med mer eller mindre de samme forpliktelsene som utenlandsk arbeidsgiver, i tillegg til at det også vil kunne oppstå mva-problematikk, påpeker Dalheim.