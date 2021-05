Folk med jobb og boliglån er fortsatt budsjettvinnerne

– Svært, svært lave renter er fortsatt noe av det viktigste folk merker på lommeboken, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til NTB.

Tirsdag la regjeringen fram sitt reviderte budsjett for 2021, og ifølge Gundersen er det ikke noe som tyder på at endringene vil bidra til renteoppgang tidligere. Dermed vil de som har full inntekt og boliglån, fortsatt ha gode fordeler videre i koronakrisen.

– Det er ikke så mange endringer som påvirker lommeboken direkte, sier forbrukerøkonomen.

Han påpeker at de største endringene ble gjort da regjeringen og Frp ble enige om statsbudsjettet i fjor høst.

I det reviderte budsjettet oppjusteres oljepengebruken med 90 milliarder, men pengene går stort sett til coronatiltak og ordninger for å holde hjulene i gang.

– Det vil påvirke muligheten for å få flere tilbake i arbeid, og som dermed kan få kontroll på økonomien og tjene penger. Indirekte betyr det mye for lommeboken at det brukes penger på virksomheter som sliter, men ikke direkte, sier Gundersen.

Han vil ikke vurdere hvor godt tiltakene fungerer eller ikke.

– Men de som hadde forventet en sånn sjekk som Biden ga til alle USA, vil nok bli skuffet. Den typen tiltak har vi ikke i Norge.

Få avgiftskutt

Budsjettet inneholder få direkte endringer i avgifter og skatter, bortsett fra et varslet kutt i avgiften for lettbrus.

Men Fremskrittspartiet må være med på laget for at regjeringen skal få budsjettet gjennom Stortinget, og dermed kan det komme flere endringer her.