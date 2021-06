– Vi kommer til å gasse på med pengebruk i ferien

Vi forbereder oss igjen på sommerferie i eget land. I en befolkningsundersøkelse om planene for ferien, sier et gjennomsnitt av oss at vi planlegger å bruke 15.500 kroner i år. Det er langt mer enn i fjor, da anslo vi å bruke 13.400 kroner. Nordmenn har likevel ikke hentet fram de store summene når de har planlagt for i år. Sammenligner vi med årene før pandemien og restriksjoner, ligger vi i snitt 5.000 kroner under.

– Jeg tror vi kommer til å gasse på med mye mer enn vi sier, mener forbrukerøkonom Silje Sandmæl i banken DNB som står bak undersøkelsen om folks planer om pengebruk til ferien.

Glasskula

Sandmæl viser til at mange nordmenn satte på bremsen i fjor. Mange fryktet blant annet for jobben. I år åpner flere bransjer, og vi ser utelivet og kulturlivet komme i gang.

– Vi er i lysere tider, ikke bare værmessig, men også økonomisk. Samtidig skal vi ha ferie i Norge. Men skal du ha det som på en ferie i utlandet, med hoteller, spise ute og masse aktiviteter, blir det dyrere enn planlagt.

Pengebruken har allerede startet med et smell sammen med gjenåpningen. Mye taler for at vi fort finner tilbake til de gamle forbruksvanene, selv de av oss som har holdt stramme budsjetter i over et år.

– Vi vil kose oss og ta igjen det tapte, sier forbrukerøkonomien.

– Skal jeg se i glasskula, så tror jeg at hvis gjenåpningen fortsetter, vil pengebruken bli langt høyere enn de 15.500 kronene som nordmenn i årets undersøkelse sier de har planlagt.

Hvis man ser tilbake på svarene i tidligere år, sa vi for eksempel i 2018 at vi planla å bruke 22.000 kroner på ferien. I årene 2015 og 2014 ble det planlagt å bruke henholdsvis 21.400 kroner og 20.900 kroner i feriebudsjettet.

Slå seg løs

Unge voksne, mellom 18 og 23 år, er blant dem som planlegger å bruke mest penger på ferien denne sommeren. Selv om mange av dem sier de ennå ikke vet hva de skal gjøre i ferien.

De vil også bruke feriepengene på regninger, men er samtidig den gruppen som vil bruke mest på utstyr, fritidsaktiviteter og fornøyelser.

– Den yngste gruppen har følt seg veldig isolert gjennom året. Det kan handle om at man har lyst til å slå på stortromma og ta igjen det tapte når man endelig skal ha ferie.

På lista står det mye fritidsutstyr som kan brukes til å fylle sommeren med aktivitet. Det er ting som kajakk, tursko, sykkel og telt.

Utstyr er dyrt, og til familier med barn tipser Silje Sandmæl i DNB om nettsiden bua.io der unge og barn kan låne fritidsutstyr gratis. Bua-steder finnes i hele landet. Den samme tjenesten finnes også i flere kommuner rundt om. Her er det for eksempel sykler og padlebrett eller alt man trenger til en fjelltur, som sko, telt, sovepose og underlag.

– Man kan låne i flere uker. Dermed trenger ikke økonomien stoppe opplevelsene du kan gjøre med barna i sommer, sier forbrukerøkonomen.

