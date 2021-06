17.000 kroner ble til 42 milliarder – snart kan han ta dem ut skattefritt

Tilbake i 1999 satte Peter Thiel, medgrunnlegger av betalingstjenesten PayPal, inn 2.000 dollar – om lag 17.000 kroner – på sin amerikanske pensjonssparekonto kalt Roth IRA.

Roth IRA-er er laget for å gjøre det enklere for middelklassen å sette av penger til pensjonisttilværelsen og tilbyr skattefritt uttak når en når pensjonsalder.

Thiel har brukt årene godt, og investerte pengene klokt istedenfor å la dem stå stille på kontoen.

Til tross for at han ikke har satt inn én dollar ekstra siden slutten av det 20. århundre, står det i dag over 42 milliarder kroner på kontoen hans, ifølge data fra Internal Revenue Service som ProPublica har fått tak i.

Roth IRA på 1-2-3 Roth IRA er en pensjonssparekonto laget for middelklassen i USA

I 2021 kan man maks sette inn 6.000 dollar i året, og 7.000 dollar hvis man er over 50 år

Dersom man tjener over 140.000 dollar i året kan man ikke bruke Roth IRA

På bare tre år steg pengene på kontoen over 25 milliarder kroner i verdi. Ved utgangen av 2019 var verdien av kontoen på over 42 milliarder.

Til sammenligning står det kun 39.100 dollar – rett over 330.000 kroner – på den gjennomsnittlige pensjonssparekontoen i USA.

Thiel må imidlertid vente til han er 59,5 år før han kan ta ut pengene fra kontoen skattefritt.

Slik gjorde han det

Thiel kjøpte 1,7 millioner aksjer i PayPal i 1999 for 0,001 dollar pr. aksje, eller 1.700 dollar, og ble med på oppgangen da selskapet gikk på børs. I dag handles PayPal-aksjen til 293,21 dollar på Wall Street.

Aksjene han kjøpte tilbake i 1999 er dermed verdt rett under 500 millioner dollar – 4,2 milliarder kroner – i dag. Og rosinen i pølsa er at avkastningen vil bli skattefri fordi investeringen ble gjort fra hans Roth IRA-konto.

Disse pengene brukte Thiel igjen til å investere videre i andre selskaper før de gikk på børs. Han har dermed kjøpt aksjer i gråmarkedet, blitt med på børsnoteringer og sett kursen skyte i været.

Mot endring

Det er mange kritikere som mener pensjonssparekontoene må gjennomgå en reform.

– Det kommer til å bli lagt inn grenser etter en historie som denne. Jeg tror målet for dette er å hjelpe middelklassen og mennesker med lavere inntekt å få en sparegris for fremtiden, sier Anthony Scaramucci, grunnlegger av SkyBridge Capital og tidligere kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus.

Ted Weschler, forvalter i Berkshire Hathaway, har også skapt seg en formue gjennom sin Roth IRA-konto. Han sier til ProPublica at han kun har benyttet strategier hvem som helst kunne benyttet, men er pro reform.

– Selv om jeg har nytt enormt godt av IRA-funksjonen føler jeg ikke at skatteskjoldet jeg blir tilbudt gjennom min IRA er god skattepolitikk, sier han i en uttalelse.