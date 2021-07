Skal levere egen pensjonskonto til Unio-medlemmer

1,5 millioner nordmenn med en aktiv innskuddspensjonsavtale gjennom arbeidsgiver har nå fått en Egen pensjonskonto.

Kontoen blir stående hos den aktøren arbeidsgiveren har valgt, og også pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold vil flyttes til denne leverandøren – med mindre den ansatte reserverer seg. Arbeidsgiver dekker forvaltningshonorar for den aktive pensjonssparingen, den ansatte må selv betale forvaltningshonoraret for den delen som omfatter tidligere pensjonskapitalbevis.

Det er mulighet for å bytte ut arbeidsgiverens leverandør med en selvvalgt leverandør. Da må arbeidsgiver kompensere den ansatte, ved å utbetale et beløp som tilsvarer forvaltningshonoraret for pensjonssparingen hos arbeidsgivers egen leverandør. Den ansatte må selv dekke forvaltningshonoraret og administrasjonsgebyr både for den aktive pensjonssparingen og pensjonskapitalbevisene.

Informasjon om aktive pensjonsavtaler og tidligere pensjonskapitalbevis er tilgjengelig i portalen Norsk pensjon.