Dette var de 5 mest populære fondene i juli

I løpet av juli nettokjøpte Nordnets fondskunder fond for 906 millioner kroner. Mest oppmerksomhet fikk aksjefond hvor det ble nettokjøpt for 777 millioner kroner, noe som er det høyeste tallet siden januar. På kjøpstoppen ligger globale indeksfond og teknologifond.

– Vi fikk nok en sterk børsmåned i juli, og både USA-børsene og Oslo Børs nådde nye all time high-nivåer i løpet av juli, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Rentefond ble nettokjøpt for 114 millioner mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 15 millioner. Disse tallene inkluderer ikke tilflyttede midler til egen pensjonskonto i Nordnet, som ble lansert i februar.

Verdensindeksen steg med knappe 2 prosent i juli, godt hjulpet av amerikanske aksjer, som utgjør to tredjedeler av verdensindeksen MSCI World Index. Samtidig fortsatte de amerikanske langrentene å falle i juli.

– Ekspertene gir flere mulige forklaringer på rentefallet, blant annet at inflasjonsfrykten i USA har avtatt samt at pengetrykkingen holder rentene nede. Uansett årsak er lavere langrenter positivt for aksjer. I tillegg har de store teknologikjempene i USA levert bedre kvartalstall enn forventet i juli, noe som også har bidratt til børsoppgang, påpeker Sættem.

Topp 5 nettokjøpte fond i juli 1. Nordnet Indeksfond Global 2. Nordnet Indeksfond Teknologi 3. DNB Teknologi 4. KLP Aksjeglobal Indeks V 5. Spiltan Aktiefond Investmentbolag