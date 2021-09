Anbefaler at gründere planlegger for salg

– Ha også i bakhodet at man i en del omorganiseringer ender opp med en fordring mellom selskapene som kan utløse skatteplikt.

Viktig med aksjonæravtale

Når et selskap har flere aksjonærer, er det dessuten viktig å ha en gjennomarbeidet aksjonæravtale, ifølge Codex-partneren.

– Denne avtalen burde inneholde klausuler relatert til salg, som forkjøpsrett, pris, medsalgsrett og -plikt, utdyper han.

– Forkjøpsretten følger av dagens aksjelov, men ved å ta det med i aksjonæravtalen kan aksjonærene regulere den nærmere, for eksempel når det gjelder varsel, frister og aksjenes pris.

ERFARING FRA SALGSSITUASJONER: Partner John Aage Hvardal i Codex Advokat Oslo. Foto: Codex Advokat

...avtalen burde inneholde klausuler relatert til salg, som forkjøpsrett, pris, medsalgsrett og -plikt John Aage Hvardal, Codex Advokat Oslo

Hvardal anbefaler videre at gründere involverer et advokatfirma i en tidlig fase av salgsprosessen, i stedet for å forhandle på egen hånd og deretter bringe inn fagkyndige for gjennomgang av salgskontrakten.

– Enkelte ganger har de undervurdert hvor mye deres bedrift er verdt og trolig gått glipp av noen millioner kroner i salgssum, tilføyer han.

– Andre har kommet i god tid, slik at det har vært mulig å gjennomføre en rekke transaksjoner for å komme i en gunstig posisjon før et salg.

«Earn out»-klausuler

Noen ganger oppstår det også spørsmål rundt «earn out»-klausuler og den skattemessige behandlingenav disse, opplyser Hvardal.

– Dersom det avtales at gründeren for eksempel fortsatt skal arbeide for selskapet i x antall år eller er underlagt en konkurranseklausul, kan en del av kjøpesummen for aksjene bli regnet som betaling for fremtidig arbeidsinnsats eller konkurranseklausulen, sier han.

– Skattemyndighetene vil i slike tilfeller omklassifisere denne delen fra en aksjesalgsgevinst i holdingselskapet til skattepliktig lønn for gründeren.

Hvardal legger til at den beste løsningen ofte er å unngå avtalevilkår som kan medføre slike problemstillinger.

– Jeg har opplevd at selv profesjonelle parter ikke har vært klar over skatteutfordringene slike avtalevilkår kan medføre, sier han.

Fare for skatteendringer

For øvrig legger advokaten vekt på at gründere som ønsker å selge egen bedrift først må rydde opp i eventuelle avtale-, regnskaps-, skatte- og merverdiavgiftforhold i god tid før salgsprosessen starter.



Han kommenterer også hvordan et regjeringsskifte eventuelt vil påvirke skattereglene knyttet til salg av egen bedrift.

– Jeg forventet ikke store endringer, basert på de største partienes utspill, men nå i sluttfasen hører jeg at utspillene om skatteendringer skjerpes, sier han.

– I forhandlinger om en ny rød-grønn regjering skal man nok ikke se bort ifra at i hvert fall beskatningen av gevinster på aksjesalg eller utbytte til privatpersoner skjerpes noe.