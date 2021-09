Disse nabokranglene havner i retten

Har du kranglet med naboen, er du langt fra alene. For noen år siden gjennomførte Ipsos, på vegne av DNB Eiendom, en undersøkelse om nabokrangler. Denne viste at tre av ti nordmenn hadde vært i konflikt med sine naboer.

Advokat Elisabeth Njøsen har erfaring fra svært mange nabokonflikter: hun har jobbet lenge i NBBL, hun har vært kommuneadvokat i Nes kommune og hun har drevet egen advokatpraksis i ti år. Nå har hun skrevet boken «Nabokonflikter, reglene for naboeiendommer og boligselskaper».

– Målet med boken er egentlig færre konflikter, fordi boken kan gjøre det enklere å forstå reglene.

Trøblete trær

– Det er trær det krangles mest om, sier Njøsen.

Når man krangler om trær er det som oftest nabolovens paragraf 3 som benyttes.

Da er det fire vilkår for at naboen skal få medhold i at treet skal fjernes eller beskjæres:

Treet må være nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn en tredel av trehøyden.

Treet må være til skade eller særlig ulempe for naboen.

Det er ikke av nevneverdig betydning for eieren å beholde treet.

Det er ikke av nevneverdig betydning for naturmangfoldet på stedet å beholde treet.

Ettersom tre av disse vilkårene kan sies å være åpne for skjønn, er det ikke rart det blir bråk.

I retten

En slik sak var nylig oppe i Romerike og Glåmdal tingrett. To nabopar hadde gått til sak mot naboen i midten om å felle eller beskjære trær. Naboen gikk da til motsøksmål og hevdet at en søppelkasse feilaktig sto på hennes eiendom.

At trærne som hadde vokst seg høye skygget for solen på uteplassen var hovedargumentet i retten. Tomteeieren på sin side argumenterte med at trærne skjermet for innsyn og var et tilholdssted for dyr som trekrypere, dompaper, meiser og ekorn.

Konklusjonen i rettet ble at en rad med grantrær mellom eiendommene må fjernes, mens noen bjørketrær må beskjæres ned til fire meter. På den andre siden måtte trær beskjæres ned til to meter. Naboene vant altså i hovedsak frem.