Nordmenns bankkort gikk varme åpningshelga

Sammenlignet med 2019 var antallet korttransaksjoner opp med 15 prosent.

− Utelivet er tilbake, og tallene våre viser helt tydelig at mange har vært ute og feiret i helgen, sier kommersiell leder Vegar Heir i Vipps i en pressemelding.

Lørdag var det fullt og lange køer på mange utesteder rundt omkring i landet etter at koronarestriksjonene ble fjernet klokken 16.

Heir i Vipps mener at på QR-kode-løsningen, der kundene kan sitte på bordet og bestille via mobilen, er viktig, selv om det nå er fritt fram for å bestille i baren.

− Gjester får bestilt og betalt raskere, og serveringsstedet får høyere effektivitet. Den forenklingen er det mange som setter pris på, og dette tror vi er kommet for å bli, avslutter Vegar Heir.