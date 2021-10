Finans Norge vil ha gjeldsregister med all form for gjeld

Lån med sikkerhet i bolig fra forbrukslånsbanker kommer i tillegg til et vanlig boliglån og har betydelig høyere rente, skriver Dagens Næringsliv.

Pengene kan brukes enten til refinansiering av dyr gjeld, eller forbruk.

Veksten innen nye gjeldsprodukter er et argument for å gjøre noe med gjeldsregistrene, mener direktør Gry Nergård for forbrukerpolitikk i arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge.

– Gjeldsregistrene burde inneholde all form for gjeld hos husholdningene, sier Nergård til avisa.

Dagens gjeldsregistre ble opprettet i 2019 og har informasjon om kredittkortgjeld og forbrukslån. Men registrene omfatter bare gjeld uten sikkerhet i pant.

Ett av tre registre er det Finans Norge som driver selv.

– Hvis en kunde søker om boliglån i banken og har finansiert masse forbruk gjennom helt andre lån med sikkerhet i bolig, så kommer ikke det fram i gjeldsregistrene. Da må banken lete i ligningen som kan være inntil halvannet år gammelt, og kunden kan ha tatt opp nye lån i mellomtiden, sier Nergård.

