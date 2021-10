– Folk flest forventer ikke økonomisk bonanza

Opinion har gjennomført en undersøkelse der det har spurt 109.000 nordmenn om de tror den økonomiske situasjonen i Norge den neste måneden vil bli bedre, dårligere eller uendret.

Fasit viser at av de spurte så langt i oktober tror 36 prosent at den økonomiske situasjonen vil bli bedre den neste måneden. 12 prosent tror den blir dårligere, mens 52 prosent tror den forblir uendret.

Den positive andelen på 36 prosent er sammen med juni i år på det høyeste nivået så langt i 2021.

– Forventningene til økonomien økte etter at Norge åpnet opp. Men folk flest forventer ikke de helt store endringene eller økonomisk bonanza med det første, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en melding.

MÅLING: Opinions måling av hvordan nordmenn tror den økonomiske situasjonen blir fremover. Foto: Opinion

Økt tillit

Norge fikk denne uken ny regjering og Jonas Gahr Støre har tatt over statsministerrollen fra Erna Solberg. Regjeringen som går av forventer at det private forbruket skal øke med 11 prosent, som vil være historisk høyt.

Frem til regjeringsskiftet, i oktober, sier 58 prosent av de Opinion spurte at de har tillit til at regjeringen har iverksatt nødvendige økonomiske tiltak for å begrense skadene av økonomien. Det er en økning på 9 prosentpoeng fra september og det høyeste nivået siden april i fjor.

I tillegg mener 28 prosent av de spurte i oktober at de er bekymret for økonomien som følge av pandemien, som er 17 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien og laveste nivå målt.

Når det kommer til bekymringer rundt egen økonomi oppgir 21 prosent at de er bekymret på grunn av pandemien.

– Det er nesten typisk norsk å være mer bekymret for landets økonomi enn personlig økonomi i denne pandemien. Men over tid faller heller bekymringene for førstnevnte mer enn sistnevnte, sier Clausen.