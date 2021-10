Mange strømkunder føler seg lurt

– Dessverre har de all grunn til å føle seg lurt, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til NRK.

Hun er samtidig misfornøyd med hvordan strømselskapene nå agerer i markedet.

– De sier selv at de blir satt over på dyrere avtaler. Det koster mer enn de trodde, eller de blir utsatt for villedende markedsføring, sier hun.

En undersøkelse utført for Forbrukerrådet viser at 45 prosent av alle som har byttet strømavtale ved en eller flere anledninger har følt seg lurt når de kjøpte strøm. Blant de som byttet strømavtale for under et år siden, er andelen som følte seg lurt 53 prosent.

– Vi ser at selskaper kaster folk ut av fastprisavtaler, eller at de hever pristaket, sier Blyverket.

Næringspolitisk talsmann Ulf Møller i Energi Norge mener at det ikke er slik det skal være i Norge.

– Det er veldig beklagelig hvis de føler seg lurt, sier han.

Også Møller sier at Energi Norge har fått tilbakemeldinger på enkelte aktører i markedet som for eksempel kaster folk ut av fastprisavtaler.

– Vi har etterlyst at myndighetene tidligere har tatt grep og ilagt aktørene som bryter lovverket foretaksstraff, og det vil fortsatt at de skal gjøre, opplyser han.

