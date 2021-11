Gjorde 2,26 dollar til én million på fem år

Grant Sabatier var arbeidsledig da han gikk ut av University of Chicago, bodde hjemme hos foreldrene sine og hadde 2 dollar og 26 cent på bankkontoen.

– Det var en enorm oppvekker for meg. Jeg vil aldri føle meg som dette igjen i mitt liv, tenkte jeg, tok bilde av kontoen min som motivasjon og satte et personlig mål om å ha én million dollar innen fem år, sier Sabatier til CNBCs Millenial Money.



Etter en tid fikk han en markedsføringsjobb med rundt 430.000 kroner i årslønn, men fant fort ut at det ikke kom til å holde for å nå millionmålet sitt. Han startet derfor et selskap på siden og begynte å bygge nettsider.

– Den første jeg lagde kostet 300 dollar for et advokatfirma. Firmaet anbefalte meg videre og etter seks måneder hadde jeg økt satsen til 5.000 dollar pr. nettside, sier den unge millionæren til CNBC.

I løpet av ett år hadde han solgt sitt første prosjekt til over 100.000 dollar, og da sluttet han i fulltidsjobben for å fokusere på programmeringen. Fem år senere nådde kontoen syv sifre.

– Jeg kan ikke garantere at du vil ha de samme resultatene som meg, men hvis du følger bare noen få av disse forslagene vil du gjøre det mye bedre finansielt enn du gjør i dag, sier Sabatier.

Den unge millionæren kommer imidlertid med en advarsel, og oppfordrer til å huske at penger ikke er alt her i livet.

– Det er ikke verdt å ofre din helse, familie, venner eller andre opplevelser for penger. Jeg har mistet noen venner fordi jeg har brukt for mye tid på kontoret, forteller han.

– Selv om jeg virkelig tror at det å ha penger er frihet, er penger egentlig bare et verktøy for opplevelser i livet.



1. Bli betalt det du er verdt

Sabatier sier det aller viktigste som bestemmer hvor raskt du bygger opp formuen din, er hvor mye du blir betalt i dag.

– Mest sannsynlig blir du ikke betalt det du er verdt. Spør om lønnsøkning, er Sabatiers råd.