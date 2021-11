Nordmenn investerer minst i Skandinavia

Nordmenn står nederst på pallen når det gjelder personlig investering, ifølge en undersøkelse gjennomført av investeringsplattformen eToro.

Av de tre skandinaviske landene var det Sverige som gikk av med seieren, der 59,6 prosent av respondentene svarte at de investerer i enten aksjer, obligasjoner, fond, eiendom eller kryptovaluta.

Danmark tok andreplassen, der 37,9 prosent av respondentene svarte at de investerer. Til sammenlikning var det kun 31,3 prosent av de norske respondentene som kunne svare at de investerer sparepengene sine.

Manglende kunnskap om finans- og aksjemarkedet

Tross fjorårets rekordøkning i antall norske kvinner som investerer, henger de fortsatt bak sine svenske og danske naboer. Andelen svenske kvinner som investerer er mer enn dobbelt så høy som andelen norske kvinner – 50,4 prosent mot 23,6 prosent.

Interessen for investering er det dog ikke mangel på, da 70 prosent av de norske kvinnene som ikke investerer meldte at de ønsker å lære mer om hvordan det gjøres. Den manglende kunnskapen, i kombinasjon med for lav disponibel inntekt, ble trukket frem som hovedårsakene til at norske kvinner ikke investerer.

Resultater fra undersøkelsen Land Andel kvinnelige respondenter som investerer Andel mannlige respondenter som investerer Norge 23,6 prosent 40 prosent Danmark 25,9 prosent 50 prosent Sverige 50,4 prosent 68,7 prosent eToro

Undersøkelsen avdekket også at menn har større grad av tillit til egne investeringsevner enn kvinner. Det var de norske kvinnene som nok en gang skåret lavest av de tre landene når det gjaldt tillit til egen investeringskunnskap.

Sverige leder an

De svenske respondentene investerer i soleklart størst grad, både på dame- og herresiden.

Der både norske og danske kvinner fremhever en for lav disponibel inntekt som årsak til lav investeringsgrad, pekte undersøkelsesresultatene fra Sverige på at det kan finnes fundamentale forskjeller i investeringsmønstre blant kvinnene i de ulike landene.

De svenske respondentene oppga eksempelvis at de samlet sett har en lavere disponibel inntekt enn de norske kvinnene. Likevel er det over dobbelt så mange svenske kvinner som investerer.

Undersøkelsen avdekket også at de norske kvinnene gjerne investerer større beløp når de først investerer. Av de som investerer, svarte 73,3 prosent av de svenske kvinnene at de investerer månedlige beløp på under 5.000 kroner. Til motsetning svarte 40,4 prosent av norske kvinner at de investerer større beløp på over 5.000 kroner hver måned. Dette kan indikere at svenske kvinner ikke behøver like mye kapital som de norske for å komme i gang, skrives det i undersøkelsen.

Undersøkelsen er gjennomført av eToro blant et representativt utvalg på 3.000 personer i Norge, Sverige og Danmark.