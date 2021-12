Selv om han er blant Norges rikeste, mener han likevel at penger ikke løser alt her i verden.

– Jeg tror penger løser det penger løser. Lykke tror jeg er vanskelig å kjøpe for penger. De ekte tingene i livet, som handler om vennskap, kjærlighet, relasjoner, opplevelser sammen med andre, er vanskelig å få kjøpt med penger. Og det er jeg egentlig ganske glad for, sa han.

– Kan du gjøre hva du vil med pengene, spurte Skavlan.

– Det er stor forskjell på penger og verdier, og det meste av den formuen står jo i laks, fabrikker eller biler. Det er jo verdier stort sett.

– Jeg kan jo prøve å selge det og investere i bitcoin og film, men jeg tror det kanskje er en hjemme som ville blitt litt forbanna, sa han.

Når han får spørsmål om det kan være vanskelig å finne en mening når man ikke har bygget opp alt selv, svarer Witzøe at det i så fall må være definisjonen på et luksusproblem.

– Når du får så mye i fanget, så har du et ansvar for å forvalte det riktig. Det er jo store verdier, man skal ha respekt for det som er skapt og arbeidsplasser det har. Sånn sett ser jeg på det som et stort ansvar, og det kan av og til tynge litt, men som sagt så er det ingen synd på meg, sa han til Skavlan.

Røkkes oljeeksponering, som i fjor førte til barbering av formuen, sørger i år for at verdiene nesten står i all-time high. Oljeprisen har steget 50 prosent. Det har trukket verdiene i både Aker , Aker BP , og Aker Solutions betraktelig opp. Oljemannen har foretatt en rekke finansielle trekk de siste tolv månedene med børsnoteringer av flere ESG-aksjer. Til tross for kurshavari i Aker Horizons har Aker hentet nær 10 milliarder i friske midler gjennom noteringene og synliggjort verdier i konsernet.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Kjell Inge Røkke og barna Kristian Monsen Røkke og Elisabeth Monsen Røkke.

Moldenseren Kjell Inge Røkke startet sin karriere med to tomme hender på en tråler som drev med fiske i hjemlige farvann, før han tok turen over til USAs vestkyst for å drive torskefiske. Etter å ha spart opp en halv million kroner kjøpte han sin første fiskebåt. Det endte med fiasko, før han sammen med Robert Breskovich investerte i nye trålere, som senere ble til American Seafoods Company.

Over en 6–7 års periode i Alaska tjente Røkke seg rik på pollock-fiske og returnerte til Norge med en formue på 2 milliarder kroner. I 1994 etablerte han konsernset RGI, som senere fusjonerte med Aker. Fra 2000 til 2004 var Røkke eneeier i Aker RGI, men etter økonomiske problemer gjennomførte han en større reorganisering i 2004, og selskapet ble tatt på børs.

I dag eier Røkke til sammen over 68 prosent av aksjene i Aker , hvor store deler av verdiene ligger i oljeselskapet Aker BP.

På sine eldre dager er industribyggeren blitt en “filantrop”, og står blant annet bak forskningsskipet “REV Ocean”, Aker Scholarship og Stiftelsen VI, som jobber for å fremme paraidretten i Norge.

Røkke er bosatt på 3.000 kvadratmeter helt ytterst på Konglungen i Asker, i det som er Norges mest verdifulle eiendom.