Se også Kapital 400 rikeste



Disse 100 hadde størst skattbar inntekt i Norge i 2020

Navn Inntekt Formue Skatt 1. TROND MOHN

303 269 738 3 606 959 160 135 160 646 2. IVAR ERIK TOLLEFSEN

289 644 215 7 648 362 960 156 536 011 3. ØYSTEIN STRAY SPETALEN

258 709 731 2 586 723 237 105 131 374 4. GUSTAV MAGNAR WITZØE

211 595 385 19 617 118 157 233 600 333 5. ØYSTEIN MOAN

181 404 420 961 391 825 52 228 271 6. ØYVIND GROTMOL

168 981 563 127 304 452 54 596 137 7. MAGNUS REITAN

166 542 768 4 620 795 695 92 706 050 8. OLE ROBERT REITAN

162 833 343 4 546 957 558 90 924 296 9. EKATERINA MOHN

158 931 093 279 843 781 52 579 391 10. MARGARET BOEL GARMANN

154 930 624 2 562 173 467 70 855 059 11. TORKELL TVEITEVOLL EIDE

152 861 585 148 645 207 44 155 805 12. MARTINUS BRANDAL

133 893 960 138 206 406 38 843 652 13. JØRGEN DAHL

131 447 948 2 790 325 759 65 814 357 14. JOHAN BERNHARD UGLAND

123 009 522 937 587 183 47 310 149 15. EDGAR HAUGEN

112 271 516 2 777 922 578 58 914 860 16. ERIK WILSON LANDGRAFF

109 748 661 100 233 911 1 459 975 17. TOR ØIVIND FJELD

103 320 599 2 743 633 213 55 434 237 18. EILERT GIERTSEN HANOA

101 504 287 78 400 112 33 184 365 19. ODD REITAN

98 233 918 5 937 222 353 81 724 240 20. ERIK KRISTOFFER ARTHUR

90 443 514 194 726 696 30 669 028 21. ODD JOHNNY WINGE

89 197 038 441 465 476 31 968 678 22. GUSTAV WITZØE

86 585 948 316 985 530 30 289 496 23. THORVALD SVERDRUP

77 224 520 83 419 534 17 589 844 24. GERHARD MEIDELL ALSAKER

75 290 832 1 736 712 080 39 396 695 25. RAKESH PATEL

73 778 983 13 426 780 34 149 789 26. PÅL ERIK SJÅTIL

72 857 445 188 862 505 13 496 248 27. STEIN ERIK HAGEN

72 780 634 433 286 845 27 864 669 28. KENNETH LØVOLD

71 412 906 0 23 024 867 29. JENS RUGSETH

69 954 694 251 089 719 27 056 266 30. SJUR THORSHEIM

69 776 681 388 247 465 25 354 819 31. KRISTIAN GJERDRUM ROSENBERG

67 976 007 53 784 556 31 891 947 32. NICOLAI HARALD LØVENSKIOLD

66 690 101 103 552 557 11 340 325 33. KRISTOFFER DANIEL NORAMBUENA

66 143 849 199 875 818 16 221 555 34. LEIF FAGE

65 240 992 50 030 580 21 106 970 35. PETTER SOLUM

64 567 647 28 793 539 20 667 701 36. JAN ERIK KIRKEBY

64 557 950 56 835 682 21 067 361 37. DAN FRIIS-MØLLER

63 251 119 19 657 800 20 026 854 38. KARL JOHAN SUNDE

62 920 580 542 148 645 24 335 298 39. TROND EIRIK KILDAL PAULSEN

61 713 754 556 424 227 24 411 636 40. FREDERIK WILHELM MOHN

61 561 037 32 644 183 19 773 099 41. ERIK ARTHUR LYNNE

61 194 046 51 247 817 19 852 692 42. VIDAR HALD

60 758 765 93 582 425 20 824 306 43. JON ANDRE LØKKE

60 120 855 48 455 831 27 565 732 44. ROGER HALSEBAKK

58 414 018 348 486 634 22 040 282 45. EIVIND GUNVALDSEN

58 269 438 554 796 389 23 004 077 46. JAN NAGELL-ERICHSEN

57 474 797 133 901 191 19 324 170 47. REYNIR KJÆR INDAHL

56 936 955 67 963 072 19 071 238 48. OLE CHRISTIAN TANGEN ANDERSEN

56 817 721 12 608 060 18 300 193 49. SIGURD EINAR THORVILDSEN

56 477 505 98 859 649 28 359 854 50. STÅLE KYLLINGSTAD

56 050 564 307 874 446 21 648 729 51. MARTIN KVÆRNSTUEN

56 015 603 16 863 473 21 314 190 52. TRYGVE PREBEN MUNTHE

55 803 485 77 818 924 9 431 882 53. ODD TORLAND

54 377 457 92 827 913 23 486 912 54. RAGNAR HORN

53 616 667 638 045 162 22 655 505 55. BJØRN ERLING KNAPPSKOG

53 100 369 18 157 328 17 039 582 56. GUSTAV THRANE-STEEN

52 621 860 283 142 617 13 969 257 57. KNUT NIKOLAI TØNNEVOLD UGLAND

52 466 205 1 041 944 613 25 273 884 58. JONAS GUSTAF ASPELIN RAMM

52 286 823 596 475 539 21 715 314 59. STEINAR VÅGE

51 818 624 86 911 293 6 293 171 60. OLE MELHUS

51 441 166 736 350 549 22 454 525 61. MARTIN GJØLME

51 098 388 20 986 370 17 113 527 62. BERNT LODVE GJENDEMSJØ

50 273 995 183 625 870 17 517 306 63. ODD KNUT BIRKELAND

50 257 722 105 474 460 17 513 283 64. RANNFRID RASMUSSEN

50 104 646 2 922 808 039 40 627 011 65. ESPEN FJOGSTAD

50 017 044 52 876 713 16 349 593 66. STEIN MARIUS VARNER

50 007 362 730 973 135 22 037 509 67. KARIANNE STENSHAGEN

49 776 763 396 243 258 19 117 933 68. RICHARD ESPESETH

49 352 681 94 124 514 16 561 565 69. JENS ALEXANDER ROJAHN

49 229 964 11 391 927 24 370 022 70. LARS PETTER MATHIASSEN

49 214 910 313 543 091 18 339 319 71. ESPEN GALTUNG DØSVIG

48 921 152 632 680 865 21 147 752 72. ANDERS CHRISTOPHER GARMANN WILHELMSEN

48 800 022 219 224 521 17 543 142 73. DAG RASMUSSEN

48 488 238 2 293 156 436 35 477 892 74. OLE RICHARD ANFINNSEN

48 109 248 22 454 182 15 542 741 75. JAN PETTER WILHELM COURVOISIER SISSENER

47 986 526 67 790 738 9 407 383 76. AXEL MUSTAD

47 731 813 795 036 507 22 020 912 77. HANNAH ESHETE WILHELMSEN

46 491 117 512 451 886 19 050 067 78. LEIF GUNDERSEN

46 479 029 21 632 086 10 402 003 79. KYRRE GØRVELL-DAHLL

46 241 392 103 220 114 12 403 617 80. LEIV ASKVIG

46 175 823 30 659 714 20 328 932 81. ERICH NØKLING

46 063 851 4 087 195 14 756 340 82. NICOLAI TANGEN

45 902 391 8 134 047 431 78 692 313 83. PAUL JAMES JENKINS

45 866 623 107 638 378 22 043 381 84. JAN IVAR NYGAARD

45 798 787 383 435 372 18 019 138 85. PETTER VARNER

45 345 601 785 673 480 21 024 807 86. GLENN REIDAR ARNESEN

45 155 596 19 645 702 16 347 657 87. TORE BJERKAN

45 101 596 418 826 888 14 640 640 88. BERTIL SUNDE

44 440 298 285 640 383 16 664 048 89. BJØRN PETTER GARDER

44 217 514 154 688 832 15 452 974 90. KJELL MORTEN JOHNSEN

44 131 421 43 603 786 580 636 91. SVEIN MOXNES HARFJELD

43 873 421 24 065 973 8 022 925 92. KAARE ARNSTAD

43 473 604 52 136 842 14 201 640 93. ÅGE THORESEN

43 390 210 1 637 899 467 27 980 659 94. PER KRISTIAN HOVE

43 009 967 26 857 822 20 082 510 95. OLA EMIL HEGGSET

43 005 656 412 971 439 17 178 243 96. OSKAR VARNER

42 909 564 752 933 111 19 974 894 97. BRITA GUNILLA SANDVEN

42 625 839 442 357 284 11 247 106 98. PETER TANG THOMSEN

42 608 962 30 041 742 13 873 545 99. TORE THORSTENSEN

41 731 216 143 849 206 15 342 397 100. HANS FURUHOLMEN

41 667 078 236 259 399 15 363 389

Fra Kapital om Trond Mohn

Utdannelse: Siviløkonom, Universitetet i Mannheim

Det har vært et godt år for Mohn-familien økonomisk sett. Trond Mohns selskap fikk i fjor et resultat på 542 millioner. Av dette valgte han å donere bort 358 millioner kroner. Dermed har han gitt bort over 5 milliarder kroner i veldedighet gjennom årene. Pengene har i hovedsak gått til breddeidrett, forskning og medisinsk utstyr. Den Storbritannia-baserte investoren har det siste året hatt god avkastning på børsinvesteringer, i tillegg til økte merverdier i diverse eiendomsselskaper i Oslo.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Trond Mohn, samt hans barn og arvinger Christine Mohn og Louise Mohn. Sønnen Frederik W. Mohn er ikke med her, da han har blitt tildelt sin del av formuen og fra 2014 har stått med sin egen plass på Norges 400 rikeste.

Bakgrunn

Trond Mohn ble født i Skottland i 1943 der foreldrene oppholdt seg under andre verdenskrig. 77-åringen er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Mannheim i 1970 og ble samme år ansatt i familiebedriften Frank Mohn. Han ble administrerende direktør i 1986 – og bygget opp selskapet fra en verdi på 50 millioner kroner til bedriften i 2014 ble solgt til det svenske industriselskapet Alfa Laval for ikke mindre enn 13 milliarder kroner.

Trond Mohn er særlig kjent for sitt brede samfunnsengasjement, og har opp gjennom årene gitt flere milliarder kroner i pengegaver til forskjellige formål innen utdannelse, forskning og idrett. Donasjonene fases gjennom Trond Mohn Stiftelse, som i fjor byttet navn fra Bergens forskningsstiftelse.

Mohns forretningsengasjementer spenner bredt. Gjennom sitt investeringsselskap Meteva er han blant annet største aksjonær i meglerforetaket Arctic Securities, samt innehar flere dominerende eierposter i en rekke børsnoterte sparebanker, blant annet. Mohn-familien har ikke alltid vært kjennetegnet av bare fred og harmoni. I dag er imidlertid Trond Mohn vel forlikt, både overfor sin bror Stein Mohn og sønnen Frederik W. Mohn.