Med 19,6 milliarder kroner hadde Kjell Inge Røkke størst ligningsformue i 2020, men bare med drøyt 10,5 millioner kroner. Hakk i hæl kom arvingen til Witzøe-formuen på Frøya, Gustav Magnar Witzøe.

Sentralbanksjef Nicolai Tangen føyk rett inn på 3. plass med 8,1 milliarder kroner i ligningsformue.

Ligningsformue mot reell formue

Ligningsformue må imidlertid ikke forveksles med den reelle formuen. Den finner du i Kapital 400 rikeste.

Kjell Inge Røkke hadde i høst, ifølge Kapital, en reell formue på 36,6 milliarder kroner, mens far Gustav Witzøe hadde en reell formue på 45,6 milliarder kroner. For de to alene er differansen på til sammen 43 milliarder kroner.

Nicolai Tangens ligningsformue, som skal være plassert i bank, var nesten lik Kapitals anslag på 8,2 milliarder kroner.

På de neste plassene kom eiendomskongen Ivar Erik Tollefsen (7,6 mrd./38,5 mrd.), dagligvarekongen Johan Johannson (6,2 mrd./50,5 mrd.)

Familien Reitan er også godt representert, med Colonialmajoren fra Trondheim, Odd Reitan i front. Tilsammen hadde de tre en ligningsformue på 19,6 milliarder kroner, mens Kapital anslår den til 51 milliarder kroner.