Disse 100 betalte mest skatt i Oslo i 2020

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Disse betalte mest skatt i fjor

Øystein Stray Spetalen betalte mest skatt i Oslo i 2020, mens Ivar Tollefsen og Kjell Inge Røkke gjorde det samme i Bærum og Asker. Sjekk også topp 100 for ligningsinntekter og -formue.

Publisert 8. des. 2021 kl. 10.03
Oppdatert 8. des. 2021 klokken 14.30
Lesetid: 7 minutter
Artikkellengde er 1550 ord
PÅ SKATTETOPPEN: Øystein Stray Spetalen. Foto: Michael Groth
Personlig økonomiTil kategorisiden
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Odd Steinar Parr
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Journalist

Skattelistene for 2020 viser at Øystein Stray Spetalen betalte over 105 millioner kroner i skatt i fjor. Det var mest av alle i Oslo. Spetalen hadde også den høyeste ligningsinntekten, med 258,7 millioner kroner.

Tangen på formuestoppen

Størst ligningsformue i hovedstaden har hjemflyttede Nicolai Tangen. Oljefondsjefen er ifølge Skatteetaten god for drøyt 8,1 milliarder kroner.

Nærmest Tangen på formuestoppen kommer Johan Johannson på 6,2 milliarder og Andresen-søstrene på drøyt 5,5 milliarder kroner. Reitan-brødrene er også inne på topp 10, mens Spetalen faller like utenfor med en ligningsformue på nærmere 2,6 milliarder kroner.

Vi minner om at dette er ligningstall. De reelle formuene finner du på Kapital 400 rikeste, der Tangen står oppført med 8,2 milliarder kroner i formue, som Norges 33. rikeste. Spetalen er nede på 78. plass med sine 4,5 milliarder kroner.

Moan og Reitan-brødrene

Oslos største skattebetalere bak Spetalen er Reitan-brødrene på drøye 90 millioner kroner, og nevnte Tangen på 78,7 millioner kroner.

På topp 10 finner vi også eiendomsmilliardær Edgar Haugen, Norges 13. rikeste ifølge Kapital. Han betalte 58,9 millioner kroner i skatt i fjor. Nærmest Haugen kommer Johan Johannson på 55,5 millioner og den mangeårige Visma-toppen Øystein Moan på 52,2 millioner kroner.

Samme Moan kommer nærmest Spetalen på inntektstoppen med sine 181,4 millioner kroner i ligningsinntekt. Deretter følger Reitan-brødrene og RCCL-arving Margaret Boel Garmann.

Disse 100 betalte mest skatt i Oslo i 2020

Navn Skatt
ØYSTEIN STRAY SPETALEN 105.131.374
MAGNUS REITAN 92.706.050
OLE ROBERT REITAN 90.924.296
NICOLAI TANGEN 78.692.313
MARGARET BOEL GARMANN 70.855.059
JØRGEN DAHL 65.814.357
EDGAR HAUGEN 58.914.860
JOHAN JOHANNSON 55.541.154
TOR ØIVIND FJELD 55.434.237
ØYSTEIN MOAN 52.228.271
ALEXANDRA G. ANDRESEN 47.348.602
KATHARINA G. ANDRESEN 47.320.029
ELSE HELENE SUNDT 39.243.420
HARALD HØEGH 28.020.694
GUNNAR FREDERIK SELVAAG 25.528.623
KARL JOHAN SUNDE 24.335.298
OLAV THON 23.038.620
RAGNAR HORN 22.655.505
OLE MELHUS 22.454.525
LEIF OVESØN HØEGH 22.269.015
AXEL MUSTAD 22.020.912
JONAS GUSTAF ASPELIN RAMM 21.715.314
JOHAN HENRIK ANDRESEN 19.395.494
HENRIK VARNER 19.356.110
FINN HARTVIG JOHANNSON 18.817.421
PEDER OSKAR JOHANNSON 18.755.744
KARL EDVARD JOHANNSON 18.692.363
EGIL STENSHAGEN 17.906.432
MAGNUS TVENGE 17.731.722
ELLEN KARLSEN RAAHOLT 17.513.280
THOMAS WILHELMSEN 17.102.816
KRISTIN MUSTAD BEVRENG 17.026.448
DAG STIAN STIANSEN 16.497.236
HARALD MORÆUS-HANSSEN 16.353.511
JAN CHRISTIAN GRUNER 15.681.305
ANNICKEN TVENGE 15.198.995
RUNAR VATNE 14.674.816
JULIE VARNER 14.619.948
ANDERS MISUND 14.429.788
ANDERS BUCHARDT 13.907.120
KRISTIAN HOLTH 13.898.336
RUNE STOKKE 13.532.788
KNUT FREDRIK ASPELIN 13.386.118
MICHAEL STEENSLAND-BRUN 13.286.851
BJØRN RUNE GJELSTEN 13.214.259
RASIAH RANJITH LEON 13.044.594
JAN HAUDEMANN-ANDERSEN 12.970.871
TUVA KRÅKENES 12.698.886
GUSTAF ASPELIN 12.332.904
MORTEN SIGVAL BERGESEN 12.315.473
KARINA NAGELL-ERICHSEN 12.150.364
TORSTEIN INGVALD TVENGE 12.067.518
OLE GRANGAARD 11.574.508
AGNES ELISABETH MELLBYE 11.404.574
MENNE STEENSLAND 11.295.909
STIG KJARTAN AAS 10.600.663
VALTER CHRISTIAN JENSEN 10.300.409
MARGRETE NAGELL-ERICHSEN 10.219.039
KRISTIAN ARNE ADOLFSEN 9.900.807
ANDERS OPSAHL 9.775.701
KNUT GUSTAF ASPELIN 9.665.092
JULIE KRISTINE RASMUSSEN 9.546.155
JON MORTEN MØLLER 9.413.061
CARL EINAR RASMUSSEN 9.271.019
ANNE CATRINE MØLLER 9.089.429
KIM WAHL 9.016.645
TED HALVARD SKATTUM 8.940.438
METTE MELHUS 8.726.828
CHRISTEN SVEAAS 8.569.113
HARALD MØLLER 8.317.826
OSCAR ALEXANDER WILHELMSEN 8.245.139
KENNETH SANDVOLD 8.221.265
LINE NORBYE 8.117.310
HUGO MAURSTAD 8.012.992
CHRISTIAN RINGNES 7.900.490
JAN ERIK RIVELSRUD 7.899.482
ANETTE KRISTINE RINGNES 7.819.688
ISABELLE KRISTINE RINGNES 7.754.270
CHRISTIAN RINGNES 7.745.081
ESPEN NORDHUS 7.657.935
KRISTINA MADELEINE WILHELMSEN 7.655.693
JØRGEN CATO BROCH 7.609.283
NINA CAMILLA HAGEN SØRLI 7.566.849
STEN STURE LARRE 7.344.907
OLE CHRISTIAN JENSEN 7.233.664
EDVIN AUSTBØ 6.848.471
ODD RUNE AUSTGULEN 6.794.319
DAVIDE DE PICCIOTTO 6.724.796
ANDERS CHRISTIAN WILHELMSEN 6.505.720
THOMAS FREDRIK NESLEIN 6.348.480
GUNNAR TEIG-OLSEN 6.290.260
TROND HARALD KLAVENESS 6.091.273
NARVE REITEN 5.757.518
ELISABETH CAROLINE BROCHMANN 4.998.267
ELSE KATHARINA PETTERØE 4.802.153
ROAR MORTENSEN 4.714.008
EVEN CARLSEN 4.583.393
LEIF-JOHN ENGH 4.534.532
ANE CECILIE WISER 4.119.485
TINE CAMILLA GJØSTØL 4.108.228

Disse 100 hadde høyest skattbar inntekt i Oslo i 2020

Fornavn Etternavn Inntekt
ØYSTEIN STRAY SPETALEN 258.709.731
ØYSTEIN MOAN 181.404.420
MAGNUS REITAN 166.542.768
OLE ROBERT REITAN 162.833.343
MARGARET BOEL GARMANN 154.930.624
JØRGEN DAHL 131.447.948
EDGAR HAUGEN 112.271.516
TOR ØIVIND FJELD 103.320.599
KARL JOHAN SUNDE 62.920.580
RAGNAR HORN 53.616.667
JONAS GUSTAF ASPELIN RAMM 52.286.823
OLE MELHUS 51.441.166
AXEL MUSTAD 47.731.813
NICOLAI TANGEN 45.902.391
HENRIK VARNER 40.129.459
ELLEN KARLSEN RAAHOLT 36.150.118
EGIL STENSHAGEN 35.714.825
JAN CHRISTIAN GRUNER SUNDT 34.073.847
HARALD MORÆUS-HANSSEN 31.667.208
KRISTIN MUSTAD BEVRENG 29.766.190
OLE GRANGAARD 29.329.124
RASIAH RANJITH LEON 26.095.249
JULIE VARNER 25.470.260
RUNAR VATNE 25.020.522
JAN HAUDEMANN-ANDERSEN 22.804.839
HARALD HØEGH HØEGH 22.444.263
RUNE STOKKE 21.852.704
KRISTIAN HOLTH 21.581.440
GUNNAR FREDERIK SELVAAG 21.164.927
KARINA NAGELL-ERICHSEN 19.077.864
VALTER CHRISTIAN JENSEN 18.912.107
STIG KJARTAN AAS 17.805.943
KRISTIAN ARNE ADOLFSEN 17.729.543
MENNE STEENSLAND 17.138.635
MAGNUS TVENGE 16.995.383
ANDERS OPSAHL 16.682.877
ANNICKEN TVENGE 16.177.627
THOMAS WILHELMSEN 15.892.364
TUVA KRÅKENES 15.819.409
TED HALVARD SKATTUM 14.562.780
KIM WAHL 14.010.216
OLAV THON 13.444.592
KENNETH SANDVOLD 13.238.043
TORSTEIN INGVALD TVENGE 12.985.128
JULIE KRISTINE RASMUSSEN 12.244.042
MARGRETE NAGELL-ERICHSEN 12.048.873
METTE MELHUS 12.016.264
CARL EINAR RASMUSSEN 11.445.322
LINE NORBYE 10.894.645
KNUT FREDRIK ASPELIN 10.712.363
ESPEN NORDHUS 10.634.709
DAG STIAN STIANSEN 9.603.106
GUSTAF ASPELIN 9.393.822
CHRISTIAN RINGNES 9.131.303
OLE CHRISTIAN JENSEN 8.202.006
JØRGEN CATO BROCH 7.887.550
ANETTE KRISTINE RINGNES 7.615.096
CHRISTIAN RINGNES 7.308.138
ISABELLE KRISTINE RINGNES 6.976.194
HUGO MAURSTAD 6.709.484
GUNNAR TEIG-OLSEN 6.354.716
THOMAS FREDRIK NESLEIN 6.180.798
STEN STURE LARRE 6.072.257
JOHAN JOHANNSON 5.961.089
ANDERS MISUND 5.833.314
KNUT GUSTAF ASPELIN 5.188.486
AGNES ELISABETH MELLBYE 4.966.399
OSCAR ALEXANDER WILHELMSEN 4.863.470
ANDERS BUCHARDT 4.611.268
TROND HARALD KLAVENESS 4.559.714
NARVE REITEN 4.172.390
JON MORTEN MØLLER 3.957.433
JAN ERIK RIVELSRUD 3.160.809
KRISTINA MADELEINE WILHELMSEN 2.721.703
MORTEN SIGVAL BERGESEN 2.637.150
LEIF-JOHN ENGH 2.567.109
ANDERS CHRISTIAN WILHELMSEN 2.418.254
ROAR MORTENSEN 2.308.948
MICHAEL STEENSLAND-BRUN 2.273.208
ANNE CATRINE MØLLER 1.956.132
EDVIN AUSTBØ 1.718.702
ELSE HELENE SUNDT 1.641.826
ODD RUNE AUSTGULEN 1.510.999
NINA CAMILLA HAGEN SØRLI 1.384.938
ELISABETH CAROLINE BROCHMANN 1.226.764
HARALD MØLLER 1.126.731
FINN HARTVIG JOHANNSON 422.574
DAVIDE DE PICCIOTTO 153.472
ELSE KATHARINA PETTERØE 133.634
KARL EDVARD JOHANNSON 5.718
TINE CAMILLA GJØSTØL 3.148
PEDER OSKAR JOHANNSON 456
ALEXANDRA G. ANDRESEN 0
KATHARINA G.  ANDRESEN 0
LEIF OVESØN HØEGH 0
JOHAN HENRIK ANDRESEN 0
BJØRN RUNE GJELSTEN 0
CHRISTEN SVEAAS 0
EVEN CARLSEN 0
ANE CECILIE WISER 0

Disse 100 hadde størst ligningsformue i Oslo i 2020

For- og mellomnavn Etternavn Formue
NICOLAI TANGEN 8.134.047.431
JOHAN JOHANNSON 6.234.031.892
ALEXANDRA G. ANDRESEN 5.571.923.722
KATHARINA G. ANDRESEN 5.568.562.331
MAGNUS REITAN 4.620.795.695
ELSE HELENE SUNDT 4.577.206.366
OLE ROBERT REITAN 4.546.957.558
JØRGEN DAHL 2.790.325.759
EDGAR HAUGEN 2.777.922.578
TOR ØIVIND FJELD 2.743.633.213
ØYSTEIN STRAY SPETALEN 2.586.723.237
MARGARET BOEL GARMANN 2.562.173.467
LEIF OVESØN HØEGH 2.555.729.743
HARALD HØEGH 2.456.006.186
JOHAN HENRIK ANDRESEN 2.272.651.297
OLAV THON 2.231.137.134
GUNNAR FREDERIK SELVAAG 2.211.762.233
PEDER OSKAR JOHANNSON 2.208.058.211
KARL EDVARD JOHANNSON 2.200.601.567
FINN HARTVIG JOHANNSON 2.199.216.955
DAG STIAN STIANSEN 1.600.540.078
BJØRN RUNE GJELSTEN 1.557.550.808
ANDERS MISUND 1.518.140.395
MICHAEL STEENSLAND-BRUN 1.448.568.646
MAGNUS TVENGE 1.436.192.356
ANDERS BUCHARDT 1.433.363.613
MORTEN SIGVAL BERGESEN 1.336.498.570
THOMAS WILHELMSEN 1.284.192.334
ANNICKEN TVENGE 1.184.379.738
KNUT FREDRIK ASPELIN 1.182.710.513
AGNES ELISABETH MELLBYE 1.160.578.385
GUSTAF ASPELIN 1.091.078.355
CHRISTEN SVEAAS 1.006.870.682
ANNE CATRINE MØLLER 978.160.499
ØYSTEIN MOAN 961.391.825
KNUT GUSTAF ASPELIN 938.177.338
TORSTEIN INGVALD TVENGE 936.873.828
HARALD MØLLER 913.260.461
JON MORTEN MØLLER 907.542.118
TUVA KRÅKENES 907.167.493
KRISTIN MUSTAD BEVRENG 893.394.068
NINA CAMILLA HAGEN SØRLI 853.190.544
KRISTIAN HOLTH 809.539.888
OSCAR ALEXANDER WILHELMSEN 808.895.813
AXEL MUSTAD MUSTAD 795.036.507
DAVIDE DE PICCIOTTO 791.473.041
KRISTINA MADELEINE WILHELMSEN 787.438.015
HENRIK VARNER 784.973.709
MENNE STEENSLAND 781.537.052
EGIL STENSHAGEN 776.563.810
JULIE VARNER 772.025.909
RUNE STOKKE 768.905.629
MARGRETE NAGELL-ERICHSEN 754.730.005
JAN ERIK RIVELSRUD 754.103.378
ODD RUNE AUSTGULEN 737.436.742
EDVIN AUSTBØ 736.763.139
OLE MELHUS 736.350.549
HARALD MORÆUS-HANSSEN 735.618.686
ELLEN KARLSEN RAAHOLT 731.685.402
KARINA NAGELL-ERICHSEN 720.170.560
HUGO MAURSTAD 686.052.820
ANDERS CHRISTIAN WILHELMSEN 679.172.459
RUNAR VATNE 670.544.253
JULIE KRISTINE RASMUSSEN 668.810.760
CARL EINAR RASMUSSEN 667.625.955
VALTER CHRISTIAN JENSEN 664.783.153
CHRISTIAN RINGNES 663.659.452
ISABELLE KRISTINE RINGNES 648.082.713
KIM WAHL 646.448.873
RAGNAR HORN 638.045.162
ANETTE KRISTINE RINGNES 637.557.015
STEN STURE LARRE 637.497.438
JAN CHRISTIAN GRUNER SUNDT 630.891.485
JAN HAUDEMANN-ANDERSEN 622.912.197
JØRGEN CATO BROCH 605.415.239
JONAS GUSTAF ASPELIN RAMM 596.475.539
OLE GRANGAARD 585.886.917
STIG KJARTAN AAS 584.978.088
METTE MELHUS 583.742.473
ESPEN NORDHUS 582.167.767
GUNNAR TEIG-OLSEN 568.392.540
RASIAH RANJITH LEON 566.346.237
ELSE KATHARINA PETTERØE 563.871.155
OLE CHRISTIAN JENSEN 546.232.498
KARL JOHAN SUNDE 542.148.645
LINE NORBYE 541.981.278
TROND HARALD KLAVENESS 536.302.821
ELISABETH CAROLINE BROCHMANN 533.960.382
EVEN CARLSEN 529.621.927
THOMAS FREDRIK NESLEIN 508.445.286
ANDERS OPSAHL 498.113.695
ANE CECILIE WISER 487.568.157
TINE CAMILLA GJØSTØL 484.820.960
TED HALVARD SKATTUM 484.689.091
KRISTIAN ARNE ADOLFSEN 484.214.832
ROAR MORTENSEN 478.160.151
CHRISTIAN RINGNES 477.361.701
NARVE REITEN 476.518.173
KENNETH SANDVOLD 468.340.926
LEIF-JOHN ENGH 466.341.499

Hat-trick for Tollefsen

I Bærum var det eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen som betalte mest skatt i fjor, det vil si drøye 156 millioner kroner. Samme mann hadde også den høyeste ligningsinntekten på nærmere 290 millioner kroner og den største ligningsformuen på 7,46 milliarder kroner.

Vi minner igjen om at dette er ligningstall. De reelle formuene finner du på Kapital 400 rikeste, der Tollefsen står oppført med 38,5 milliarder kroner i formue, som Norges 7. rikeste.

Nest største skattebetaler i Bærum er Øyvind Grotmol, gründer av selskapet Exabel som jobber med å utvikle et investeringsverktøy basert på maskinlæring og kunstig intelligens. Exabel har blant andre Altitude Capital og Grunde Eriksen på eiersiden.

Grotmol, som betalte 54,6 millioner kroner i skatt i fjor, var nærmest Tollefsen også på inntektstoppen med en ligningsinntekt på 169 millioner kroner.

Blant skattebetalerne finner vi bak Grotmol Nel-sjef Jon André Løkke og seriegründer Jens Rugseth på drøye 27 millioner kroner. Den samme duoen inntar 3. og 4. plass også på inntektstoppen, men da med Rugseth foran Løkke med sin ligningsinntekt på nærmere 70 millioner kroner.

Nærmest Tollefsen på formuestoppen finner vi Erik Must på 2,1 milliarder og Marianne Tvenge på 1,5 milliarder kroner. 

Vi minner igjen om at dette er ligningstall. De reelle formuene finner du på Kapital 400 rikeste.

Disse 100 betalte mest skatt i Bærum i 2020

For- og mellomnavn Etternavn Skatt
IVAR ERIK TOLLEFSEN 156.536.011
ØYVIND GROTMOL 54.596.137
JON ANDRE LØKKE 27.565.732
JENS RUGSETH 27.056.266
JENS ALEXANDER ROJAHN 24.370.022
TONE BJØRSETH-ANDERSEN 21.864.224
REYNIR KJÆR INDAHL 19.071.238
MARIANNE TVENGE 18.674.099
CARL OTTO LØVENSKIOLD 18.463.407
OLE CHRISTIAN ANDERSEN 18.300.193
ERIK CHRISTIAN MUST 17.812.370
MONICA AMANDA HAUGAN 16.901.761
BERTIL SUNDE 16.664.048
VIBEKE ULRICHSEN 15.487.233
TORE BJERKAN 14.640.640
KRISTIAN NERGAARD 13.680.971
JØRGEN KJÆRNES 12.869.162
GURI HELENE KJOS BRECKE 12.736.061
MELANIE TONE GOTTEBERG 12.451.903
RAYMOND CARLSEN 12.183.216
OLAV HINDAHL SELVAAG 12.113.897
CARL HENRIK SIBBERN 12.061.330
PER EIVIND SKEID 11.745.217
SUSANNE AUD NAGELL-ERICHSEN 11.709.303
SIMEN TEIGRE 11.633.603
BJØRN HALVOR KISE 11.067.236
STIAN NICOLAUS 10.463.614
LEIF GUNDERSEN 10.402.003
TARJEI MELLIN 10.321.254
LARS-ERIK JACOBSEN 10.278.894
OLE MARTIN BRAATHEN 10.223.224
LEIF AXEL GEORG BOHMAN 10.124.396
LARS GROTMOL 10.073.933
PÅL TRYGVE SANDAL 10.019.127
ARNE SYVER THOEN 9.984.720
ARNE FJELBERG 9.729.400
CHRISTIAN ROGNALDSEN 9.627.346
ANNA HELENE KJOS-MATHISEN 9.554.342
JAN JOACHIM BJERKE 9.147.155
KRISTINE KLAVENESS 9.125.880
HAAKON FLAATTEN 9.076.302
RUNE WAHL 9.017.721
ANDERS ARNKVÆRN 8.627.406
FINN BJØRNSTAD 8.597.067
JAN OLAV LANGENES 8.572.569
STÅLE LØVBUKTEN 8.492.144
MIKKEL TØRUD 8.475.991
ERLEND HOLSTRØM 8.471.522
OLE GISLE KLEVAN 8.460.870
TORE JOACHIM FRICH 8.319.987
JOHN ANTON NIELSEN 8.309.678
TERJE IVAR ANDERSEN 8.280.305
PÅL CHRISTIAN IVERSEN 8.260.758
DIDRIK ANDREAS EIDSVIG 8.178.770
VIBEKE RIVELSRUD 8.170.036
KAI THØGERSEN 8.058.281
SVEIN MOXNES HARFJELD 8.022.925
SVERRE SANDVIK 8.010.198
INGE EDVARDSEN 8.002.913
SVEN ERIKSRUD 7.915.339
NILS HENRIK PETTERSSON 7.799.022
KAARE MAGNUS RISUNG 7.788.516
TOM RUNE LIAN 7.779.129
TORE ØSTENSEN 7.772.699
JØRGEN JØRGENSEN 7.672.482
GEORG CHRISTIAN MURI 7.642.495
GAUTE EIE 7.623.301
INGE BARTNES 7.615.966
ODA OLAUG LAAHNE 7.592.814
KETIL EILEV BØE 7.559.043
BAARD BALE 7.442.745
KRISTIN RIVELSRUD JUUL MØLLER 7.437.504
ERVIN BØRGE AUREN 7.369.273
HENRIK SCHÜSSLER 7.365.935
JON CHRISTIAN THAULOW 7.307.151
STÅLE KRISTIANSEN 7.278.559
HANS HAUGSTAD 7.240.602
BERET LUISE SUNDET 7.180.054
OLAV ENGEBRET THON 7.172.092
EVEN MATRE ELLINGSEN 7.100.170
BJARNE BOGEN 7.100.062
BØRRE SOFUS ARNET 7.083.278
LARS BOILESEN 7.049.912
THORULF HARTMANN 6.974.487
JOHAN RASMUSSEN 6.936.148
SNORRE OSVALD BENTSEN 6.864.996
ERIK BØHLER 6.851.930
PER AAKHUS 6.769.515
JON CHRISTIAN SYVERTSEN 6.655.606
ARNE TJAUM 6.522.013
OLAV WEIDER 6.436.601
ESPEN KLEVMARK 6.404.192
KRISTIN FÆRØVIK 6.356.428
FREDRIK DYVE 6.263.827
MORTEN RIECK WIE 6.261.411
BJARNE ROGDABERG 6.229.457
CHRISTIAN JOMAAS 6.212.488
KJERSTI GRIMSRUD 6.195.783
ØIVIND TIDEMANDSEN 6.180.635
JAN EINAR BARBO 6.131.964


Disse 100 hadde høyest skattbar inntekt i Bærum i 2020

For- og mellomnavn Etternavn Inntekt
IVAR ERIK TOLLEFSEN 289.644.215
ØYVIND GROTMOL 168.981.563
JENS RUGSETH 69.954.694
JON ANDRE LØKKE 60.120.855
REYNIR KJÆR INDAHL 56.936.955
OLE CHRISTIAN ANDERSEN 56.817.721
JENS ALEXANDER ROJAHN 49.229.964
LEIF GUNDERSEN 46.479.029
TORE BJERKAN 45.101.596
BERTIL SUNDE 44.440.298
SVEIN MOXNES HARFJELD 43.873.421
VIBEKE ULRICHSEN 39.483.082
TONE BJØRSETH-ANDERSEN 37.102.958
JØRGEN KJÆRNES 36.967.013
KRISTIAN NERGAARD 34.630.727
PER EIVIND SKEID 34.495.661
SIMEN TEIGRE 34.452.587
LEIF AXEL GEORG BOHMAN 34.017.796
GURI HELENE KJOS BRECKE 32.240.489
LARS-ERIK JACOBSEN 31.371.999
CARL OTTO LØVENSKIOLD 31.047.475
ARNE FJELBERG 30.567.733
ARNE SYVER THOEN 30.247.776
MONICA AMANDA HAUGAN 29.019.267
RAYMOND CARLSEN 28.257.351
JAN OLAV LANGENES 25.956.032
OLE MARTIN BRAATHEN 25.867.453
JOHN ANTON NIELSEN 25.497.256
STÅLE LØVBUKTEN 25.382.498
CARL HENRIK SIBBERN 25.015.707
TORE JOACHIM FRICH 24.459.327
PÅL CHRISTIAN IVERSEN 24.361.122
TORE ØSTENSEN 24.160.286
ODA OLAUG LAAHNE 23.781.609
GEORG CHRISTIAN MURI 23.507.233
JAN JOACHIM BJERKE 23.333.045
ANNA HELENE KJOS-MATHISEN 23.097.310
STIAN NICOLAUS 22.027.052
BJARNE BOGEN 21.909.287
PÅL TRYGVE SANDAL 21.299.149
CHRISTIAN ROGNALDSEN 21.132.611
MIKKEL TØRUD 20.988.031
ANDERS ARNKVÆRN 20.918.783
TARJEI MELLIN 20.592.977
PER AAKHUS 20.543.074
BJØRN HALVOR KISE 20.097.070
ESPEN KLEVMARK 20.051.529
MORTEN RIECK WIE 19.854.205
BERET LUISE SUNDET 19.757.380
LARS GROTMOL 19.402.550
BØRRE SOFUS ARNET 19.366.161
OLE GISLE KLEVAN 19.299.750
INGE EDVARDSEN 19.284.661
RUNE WAHL 19.281.401
JON CHRISTIAN THAULOW 19.108.082
JOHAN RASMUSSEN 18.849.414
TOM RUNE LIAN 18.839.106
SVERRE SANDVIK 18.805.434
ERIK BØHLER 18.774.476
KAI THØGERSEN 18.622.291
BAARD BALE 18.461.211
OLAV WEIDER 18.411.974
SVEN ERIKSRUD 18.390.419
INGE BARTNES 18.327.480
ERLEND HOLSTRØM 18.225.194
KETIL EILEV BØE 17.945.507
FINN BJØRNSTAD 17.880.851
MARIANNE TVENGE 17.792.856
HANS HAUGSTAD 17.577.451
ERVIN BØRGE AUREN 17.326.786
STÅLE KRISTIANSEN 17.133.794
SUSANNE AUD NAGELL-ERICHSEN 17.085.820
FREDRIK DYVE 16.768.439
ARNE TJAUM 16.667.480
TERJE IVAR ANDERSEN 16.541.201
JØRGEN JØRGENSEN 16.264.598
KAARE MAGNUS RISUNG 16.249.583
GAUTE EIE 15.925.142
LARS BOILESEN 15.205.996
HENRIK SCHÜSSLER 15.031.954
THORULF HARTMANN 14.793.727
JON CHRISTIAN SYVERTSEN 14.639.331
EVEN MATRE ELLINGSEN 14.181.223
NILS HENRIK PETTERSSON 13.873.357
KRISTIN FÆRØVIK 13.500.940
KJERSTI GRIMSRUD 13.192.589
BJARNE ROGDABERG 13.168.806
CHRISTIAN JOMAAS 12.221.062
OLAV ENGEBRET THON 11.980.118
HAAKON FLAATTEN 11.926.371
ØIVIND TIDEMANDSEN 9.071.776
JAN EINAR BARBO 7.681.877
KRISTINE KLAVENESS 2.006.263
MELANIE TONE GOTTEBERG 1.445.144
OLAV HINDAHL SELVAAG 1.244.041
VIBEKE RIVELSRUD 1.097.900
DIDRIK ANDREAS EIDSVIG 749.985
ERIK CHRISTIAN MUST 471.536
SNORRE OSVALD BENTSEN 428.530
KRISTIN JUUL MØLLER 0

Disse 100 hadde størst ligningsformue i Bærum i 2020

For- og  mellomnavn Etternavn Formue
IVAR ERIK TOLLEFSEN 7.648.362.960
ERIK CHRISTIAN MUST 2.081.941.350
MARIANNE TVENGE 1.518.437.966
MELANIE TONE GOTTEBERG 1.419.047.819
OLAV HINDAHL SELVAAG 1.361.869.825
TONE BJØRSETH-ANDERSEN 1.193.360.527
CARL OTTO LØVENSKIOLD 1.082.883.059
KRISTINE KLAVENESS 965.835.956
DIDRIK ANDREAS EIDSVIG 945.679.366
VIBEKE RIVELSRUD 934.860.799
MONICA AMANDA HAUGAN 888.194.404
KRISTIN JUUL MØLLER 875.923.707
SNORRE OSVALD BENTSEN 799.382.995
SUSANNE AUD NAGELL-ERICHSEN 744.084.068
BJØRN HALVOR KISE 474.306.604
TORE BJERKAN 418.826.888
OLAV ENGEBRET THON 381.738.993
VIBEKE ULRICHSEN 351.305.853
KRISTIAN NERGAARD 300.551.482
ØIVIND TIDEMANDSEN 298.214.972
GURI HELENE KJOS BRECKE 296.887.721
JØRGEN JØRGENSEN 286.106.873
BERTIL SUNDE 285.640.383
ANNA HELENE KJOS-MATHISEN 260.155.352
JENS RUGSETH 251.089.719
OLE MARTIN BRAATHEN 226.209.568
MORTEN RIECK WIE 223.618.534
LEIF AXEL GEORG BOHMAN 197.972.599
INGE EDVARDSEN 178.809.641
RAYMOND CARLSEN 145.745.558
LARS GROTMOL 133.158.607
ØYVIND GROTMOL 127.304.452
JØRGEN KJÆRNES 102.553.145
PER EIVIND SKEID 88.857.434
ERIK BØHLER 85.324.592
NILS HENRIK PETTERSSON 81.496.945
REYNIR KJÆR INDAHL 67.963.072
TORE JOACHIM FRICH 65.698.956
SVEN ERIKSRUD 65.610.216
EVEN MATRE ELLINGSEN 64.995.456
PÅL CHRISTIAN IVERSEN 61.905.369
JAN JOACHIM BJERKE 59.972.903
CARL HENRIK SIBBERN 59.380.327
MIKKEL TØRUD 54.925.929
KAI THØGERSEN 54.558.206
STIAN NICOLAUS 53.828.662
ARNE SYVER THOEN 53.252.055
JON CHRISTIAN SYVERTSEN 51.692.443
STÅLE LØVBUKTEN 49.013.790
ARNE TJAUM 48.536.600
JON ANDRE LØKKE 48.455.831
JOHAN RASMUSSEN 47.293.407
SVERRE SANDVIK 42.551.452
BERET LUISE SUNDET 41.693.931
JAN OLAV LANGENES 35.875.763
CHRISTIAN ROGNALDSEN 33.352.395
HENRIK SCHÜSSLER 31.951.128
CHRISTIAN JOMAAS 31.782.774
THORULF HARTMANN 31.717.539
GAUTE EIE 28.182.755
HAAKON FLAATTEN 27.929.481
PER AAKHUS 27.834.436
KRISTIN FÆRØVIK 26.524.290
ERLEND HOLSTRØM 26.184.782
OLE GISLE KLEVAN 25.885.492
PÅL TRYGVE SANDAL 25.712.025
TARJEI MELLIN 25.457.730
TERJE IVAR ANDERSEN 24.404.156
SVEIN MOXNES HARFJELD 24.065.973
KAARE MAGNUS RISUNG 23.502.377
LEIF GUNDERSEN 21.632.086
KJERSTI GRIMSRUD 20.035.630
FINN BJØRNSTAD 19.542.012
RUNE WAHL 18.822.738
JON CHRISTIAN THAULOW 16.814.938
JOHN ANTON NIELSEN 16.405.465
BØRRE SOFUS ARNET 14.605.237
ERVIN BØRGE AUREN 12.701.002
OLE CHRISTIAN ANDERSEN 12.608.060
JENS ALEXANDER ROJAHN 11.391.927
BJARNE BOGEN 11.387.418
HANS HAUGSTAD 11.187.175
ODA OLAUG LAAHNE 9.826.048
OLAV WEIDER 9.251.840
BJARNE ROGDABERG 9.160.666
LARS-ERIK JACOBSEN 8.471.806
TORE ØSTENSEN 8.238.027
ANDERS ARNKVÆRN 8.234.697
TOM RUNE LIAN 6.703.101
BAARD BALE 5.365.581
STÅLE KRISTIANSEN 5.063.157
ESPEN KLEVMARK 4.095.421
JAN EINAR BARBO 3.658.153
LARS BOILESEN 1.943.046
KETIL EILEV BØE 1.805.042
ARNE FJELBERG 795.327
SIMEN TEIGRE 0
GEORG CHRISTIAN MURI 0
INGE BARTNES 0
FREDRIK DYVE 0

Røkke på topp i Asker

I Asker var det ikke overraskende Kjell Inge Røkke som betalte mest skatt i fjor, det vil si drøye 175 millioner kroner. Hans ligningsinntekt på knappe 19 millioner kroner er derimot bare den 27. høyeste i kommunen, mens ingen topper ligningsformuen på 19,6 milliarder kroner.

Vi minner igjen om at dette er ligningstall. De reelle formuene finner du på Kapital 400 rikeste, der Røkke står oppført med 36,6 milliarder kroner i formue, som Norges 8. rikeste.

På inntektstoppen i Asker finner vi investor Sjur Thorsheim, som har solgt seg ned fra en 20 prosent eierandel i Sector Alarm. Ligningsinntekten kom på nærmere 70 millioner kroner, og samme mann var Askers nest største skattebetaler i fjor med drøyt 25 millioner kroner. 

På topp 10-listen over både betalt skatt, ligningsinntekt og -formue i Asker finner vi selvsagt også Varner-brødrene. Joakim Varner kommer nærmest Røkke på formuestoppen med nesten 1,2 milliarder kroner i ligningsformue.

Joakim Varner er ifølge Kapital god for 3 milliarder kroner, noe som gir ham en 125. plass på 400-listen.

Disse 100 betalte mest skatt i Asker i 2020

For- og mellomnavn Etternavn Skatt
KJELL INGE RØKKE 175.085.700
SJUR THORSHEIM 25.354.819
PAUL JAMES JENKINS 22.043.381
STEIN MARIUS VARNER 22.037.509
JAN ERIK KIRKEBY 21.067.361
PETTER VARNER 21.024.807
DAN FRIIS-MØLLER 20.026.854
OSKAR VARNER 19.974.894
ALEXANDER VARNER 17.759.718
JOAKIM VARNER 16.874.598
WENCHE ALBJERK 12.535.192
MORTEN INGEBRIGTSEN 12.201.786
JAN PETER SUNDE 11.838.315
HANS MARTIN HAUG 10.726.287
MIA MARIANNE HELGESEN 10.428.912
EGIL MAGNE HAUGSTAD 9.883.496
GUSTAV SIGMUND SØBAK 9.724.394
HANS RUNE RØNNINGEN 9.445.130
SIMEN THORSEN 9.199.389
IVAR VILLA 9.081.049
PER MAGNE RISTVEDT 9.063.561
LARS PETTER BERG 8.902.543
ANE GJELSVIK 8.072.480
LASSE STEN 7.981.941
ANDREAS HAUKELAND 7.758.309
KARI ANNE VARNER 7.583.039
BJØRN GULBRANDSEN 7.220.706
KRISTIAN MONSEN RØKKE 7.058.835
PER HELGE SANDERSEN 7.014.077
ROGER AKSNES 6.855.410
PETTER MUREN 6.675.305
KRISTOFFER BJARNE RØHNE 6.665.874
HILDE MIDTHJELL 6.648.194
JOHN MARKUS LERVIK 6.462.224
KNUT BROVOLL-BØ 6.321.012
HALGRIM THON 6.305.415
JOACHIM THONER 6.211.472
SVEIN TORE HOLSETHER 6.074.508
MARCO BEENEN 6.056.745
JENS EVENSEN 6.025.446
ØYVIND FRØYSAA 5.728.428
OLE MARTIN FREDRIKSEN 5.679.425
ØYSTEIN FINVOLD 5.625.512
SNORRE ERIK ØVERLAND 5.497.155
OLA PEDERSEN 5.408.675
HALVOR WØIEN 5.276.912
BJØRN ANDRE INGIER 5.171.529
HALLVARD PETER MURI 5.071.031
THOMAS KOLBERG 5.019.116
ANDERS SEVERINSEN 4.950.060
PER SABBASEN 4.935.897
LILL-ANN RIGMOR MØLLHAUSEN KVALØ 4.923.720
PÅL TRONSTAD 4.861.897
GRO LYNGAAS 4.835.402
KRISTIAN SANDBREKKE 4.812.091
NILS KRISTIAN 4.723.086
MADS CHRISTIAN GJERDRUM 4.683.056
ANDERS FARESTVEIT 4.673.355
ATLE ERIKSEN 4.664.009
JØRN ERIK TOPPE 4.592.635
HANS KENNETH VIGA-GERHARDSEN 4.581.011
PETER ARNE RUZICKA 4.569.920
JOHN GABRIEL THUESTAD 4.511.795
ANNE-KRISTIN BJØRKLUND BRÅTHEN 4.509.227
ERIK CATO ENDER 4.507.272
PÅL LIEUNGH 4.430.639
ØYVIND BIRKENES 4.408.790
GJERT EIRIK JOHANNESSEN 4.393.534
DAGFINN RINGÅS 4.387.656
ARNE VANNEBO 4.386.344
JORUNN MARIE THON 4.373.622
SYNNE BJØRKLUND 4.353.752
DANIEL ERICH JAHN 4.347.478
ERIK AMIT NORDLIE 4.270.634
OLE HENRIK BJØRGE 4.250.242
BJØRN LUDVIGSEN 4.245.435
ULF BJØRNVOLD 4.220.635
MORTEN HARKET 4.194.673
ADELE LOUISE MARGRETHE WASENDEN 4.171.806
TORGEIR ALGERØY 4.053.372
HANS PETTER HOTVEDT 4.046.452
PÅL ARVID RYNNING 4.008.012
HARRY REMI ERIKSEN 3.994.501
BJØRN MAGNE DYBEDOKKEN 3.990.779
OLE ANTON GULSVIK 3.987.870
TOR EGIL SVENSEN 3.942.574
DANIEL PINNÅS 3.926.889
ROAR HAUGLAND 3.923.414
FREDRIK SELMER 3.922.359
CHRISTIAN AUGUST SELMER 3.915.131
SVENN WIDERBERG 3.895.622
HELGE LEIRO BAASTAD 3.880.899
OTTO NICOLAY JERVELL 3.803.223
BERNT OLAV STEINLAND 3.733.793
MAGNE FURUHOLMEN 3.719.215
MORTEN THORSRUD 3.704.197
THORSTEIN SNORRE VALDIMARSSON 3.697.034
BÉLA ANDREAS TONAY 3.689.490
TROND VEGAR BRATTLIE 3.670.473
OVE EIOLF BRUUN 3.651.407

'

Disse 100 hadde høyest skattbar inntekt i Asker i 2020

For- og mellomnavn Etternavn Inntekt
SJUR THORSHEIM 69.776.681
JAN ERIK KIRKEBY 64.557.950
DAN FRIIS-MØLLER 63.251.119
STEIN MARIUS VARNER 50.007.362
PAUL JAMES JENKINS 45.866.623
PETTER VARNER 45.345.601
OSKAR VARNER 42.909.564
MORTEN INGEBRIGTSEN 36.763.570
WENCHE ALBJERK 35.611.638
ALEXANDER VARNER 35.041.654
MIA MARIANNE HELGESEN 29.491.415
LARS PETTER BERG 29.1197.82
IVAR VILLA 26.497.296
GUSTAV SIGMUND SØBAK 25.757.897
JAN PETER SUNDE 25.390.401
ANE GJELSVIK 25.275.609
EGIL MAGNE HAUGSTAD 25.027.907
HANS MARTIN HAUG 23.209.334
BJØRN GULBRANDSEN 22.469.032
JOAKIM VARNER 22.199.314
LASSE STEN 21.760.746
PETTER MUREN 20.585.652
HANS RUNE RØNNINGEN 19.998.905
PER MAGNE RISTVEDT 19.930.008
JOACHIM THONER 19.037.346
SIMEN THORSEN 19.000.038
KJELL INGE RØKKE 18.982.617
JOHN MARKUS LERVIK 18.149.199
OLE MARTIN FREDRIKSEN 17.437.039
ØYSTEIN FINVOLD 17.314.033
ADELE LOUISE MARGRETHE WASENDEN 17.097.792
ØYVIND FRØYSAA 17.091.013
ROGER AKSNES 16.977.124
OLA PEDERSEN 16.564.070
HALVOR WØIEN 16.335.041
ANDREAS HAUKELAND 15.775.217
BJØRN ANDRE INGIER 15.413.524
PER SABBASEN 15.360.076
LILL-ANN RIGMOR MØLLHAUSEN KVALØ 15.033.801
PER HELGE SANDERSEN 15.001.371
SNORRE ERIK ØVERLAND 14.997.175
GRO LYNGAAS 14.958.191
KRISTIAN SANDBREKKE 14.680.779
KRISTOFFER BJARNE RØHNE 14.322.736
ATLE ERIKSEN 14.264.752
KARI ANNE VARNER 13.738.719
KNUT BROVOLL-BØ 13.653.450
GJERT EIRIK JOHANNESSEN 13.636.765
MAGNE FURUHOLMEN 13.446.504
MARCO BEENEN 13.226.659
SVEIN TORE HOLSETHER 13.215.746
DANIEL ERICH JAHN 13.159.242
ERIK AMIT NORDLIE 13.114.716
ULF BJØRNVOLD 12.927.428
PÅL TRONSTAD 12.803.906
ANDERS SEVERINSEN 12.484.996
SVENN WIDERBERG 12.272.595
HALLVARD PETER MURI 12.204.287
BJØRN MAGNE DYBEDOKKEN 11.916.798
MADS CHRISTIAN GJERDRUM 11.884.430
OTTO NICOLAY JERVELL 11.828.916
DANIEL PINNÅS 11.618.813
ANNE-KRISTIN BRÅTHEN 11.606.545
PÅL ARVID RYNNING 11.538.352
TORGEIR ALGERØY 11.511.491
NILS KRISTIAN 11.495.678
JØRN ERIK TOPPE 11.457.011
JOHN GABRIEL THUESTAD 11.408.562
HANS KENNETH VIGA-GERHARDSEN 11.291.694
HALGRIM THON 10.749.174
PETER ARNE RUZICKA 10.624.091
SYNNE BJØRKLUND 10.529.345
MORTEN HARKET 10.477.917
ARNE VANNEBO 10.259.240
TROND VEGAR BRATTLIE 10.253.010
TOR EGIL SVENSEN 9.947.323
ANDERS FARESTVEIT 9.867.367
ØYVIND BIRKENES 9.851.908
DAGFINN RINGÅS 9.548.064
BJØRN LUDVIGSEN 9.301.324
MORTEN THORSRUD 9.075.210
HELGE LEIRO BAASTAD 8.924.074
OLE HENRIK BJØRGE 8.779.743
PÅL LIEUNGH 8.769.135
BERNT OLAV STEINLAND 8.738.313
ROAR HAUGLAND 8.714.486
OVE EIOLF BRUUN 8.687.148
OLE ANTON GULSVIK 8.579.463
HARRY REMI ERIKSEN 8.488.917
KRISTIAN MONSEN RØKKE 8.455.364
THORSTEIN SNORRE VALDIMARSSON 8.253.503
FREDRIK SELMER 8.096.067
CHRISTIAN AUGUST SELMER 8.072.504
JORUNN MARIE THON 7.872.478
HANS PETTER HOTVEDT 7.246.896
JENS EVENSEN 7.038.309
BÉLA ANDREAS TONAY 6.525.133
THOMAS KOLBERG 2.733.478
ERIK CATO ENDER 1.116.237
HILDE MIDTHJELL 166.552

Disse 100 hadde størst ligningsformue i Asker i 2020

For- og mellomnavn Etternavn Formue
KJELL INGE RØKKE 19.627.692.669
JOAKIM VARNER 1.161.974.125
ALEXANDER VARNER 786.744.665
PETTER VARNER 785.673.480
HILDE MIDTHJELL 780.657.385
OSKAR VARNER 752.933.111
STEIN MARIUS VARNER 730.973.135
THOMAS KOLBERG 489.262.960
ERIK CATO ENDER 488.809.414
SJUR THORSHEIM 388.247.465
KRISTIAN MONSEN RØKKE 386.234.328
KARI ANNE VARNER 381.188.912
SIMEN THORSEN 360.472.367
HALGRIM THON 352.268.533
JORUNN MARIE THON 224.157.770
BJØRN ANDRE INGIER 211.798.727
HANS PETTER HOTVEDT 201.609.430
GUSTAV SIGMUND SØBAK 183.517.440
JENS EVENSEN 181.474.039
OLE HENRIK BJØRGE 165.803.360
EGIL MAGNE HAUGSTAD 153.316.779
CHRISTIAN AUGUST SELMER 152.921.618
FREDRIK SELMER 149.969.597
WENCHE ALBJERK 145.533.436
MIA MARIANNE HELGESEN 124.134.451
SYNNE BJØRKLUND 120.347.607
PETER ARNE RUZICKA 115.481.820
OVE EIOLF BRUUN 111.770.379
PAUL JAMES JENKINS 107.638.378
ANNE-KRISTIN BRÅTHEN 100.328.206
ARNE VANNEBO 99.070.703
MADS CHRISTIAN GJERDRUM 95.019.074
PÅL TRONSTAD 90.746.682
SNORRE ERIK ØVERLAND 75.417.152
IVAR VILLA 67.592.411
ANDERS FARESTVEIT 60.901.051
JAN ERIK KIRKEBY 56.835.682
HANS MARTIN HAUG 56.183.151
MORTEN INGEBRIGTSEN 54.005.651
TORGEIR ALGERØY 40.244.776
ADELE LOUISE MARGRETHE WASENDEN 40.115.424
ROGER AKSNES 38.379.721
TROND VEGAR BRATTLIE 35.616.985
ØYVIND FRØYSAA 34.576.377
JOHN MARKUS LERVIK 34.152.314
DANIEL PINNÅS 26.481.801
HALLVARD PETER MURI 26.269.890
PER HELGE SANDERSEN 25.503.378
JOHN GABRIEL THUESTAD 24.310.377
LILL-ANN RIGMOR MØLLHAUSEN KVALØ 22.802.188
PÅL ARVID RYNNING 21.457.865
HANS RUNE RØNNINGEN 20.783.867
ANDERS SEVERINSEN 20.686.297
OLE MARTIN FREDRIKSEN 20.671.243
LARS PETTER BERG 20.227.831
DANIEL ERICH JAHN 20.086.998
NILS KRISTIAN 20.002.959
DAN FRIIS-MØLLER 19.657.800
JAN PETER SUNDE 18.945.839
GRO LYNGAAS 18.843.581
SVEIN TORE HOLSETHER 18.687.802
OTTO NICOLAY JERVELL 18.611.946
ROAR HAUGLAND 18.141.687
TOR EGIL SVENSEN 14.539.128
BJØRN GULBRANDSEN 14.532.288
HALVOR WØIEN 14.288.080
BJØRN MAGNE DYBEDOKKEN 13.445.447
MAGNE FURUHOLMEN 13.352.700
MORTEN HARKET 12.948.768
PER MAGNE RISTVEDT 12.822.745
KRISTIAN SANDBREKKE 12.505.366
OLE ANTON GULSVIK 9.786.596
HANS KENNETH VIGA-GERHARDSEN 9.646.924
KNUT BROVOLL-BØ 8.676.032
LASSE STEN 8.658.489
ULF BJØRNVOLD 8.575.407
ANE GJELSVIK 8.167.977
HELGE LEIRO BAASTAD 7.620.384
PETTER MUREN 7.297.344
ATLE ERIKSEN 7.100.600
ØYSTEIN FINVOLD 6.342.684
BÉLA ANDREAS TONAY 6.040.218
OLA PEDERSEN 5.130.583
MORTEN THORSRUD 4.273.819
SVENN WIDERBERG 4.238.979
JØRN ERIK TOPPE 4.226.764
PÅL LIEUNGH 4.046.366
GJERT EIRIK JOHANNESSEN 2.678.706
PER SABBASEN 526.249
ØYVIND BIRKENES 478.872
ERIK AMIT NORDLIE 400.269
JOACHIM THONER 0
ANDREAS HAUKELAND 0
KRISTOFFER BJARNE RØHNE 0
MARCO BEENEN 0
DAGFINN RINGÅS 0
BJØRN LUDVIGSEN 0
BERNT OLAV STEINLAND 0
HARRY REMI ERIKSEN 0
THORSTEIN SNORRE VALDIMARSSON 0

Saga Pure-kule for Spetalen

Den frittalende og anerkjente investoren kan se tilbake på et svært godt år, der formuen har økt med over 18 prosent. Spesielt kan Spetalen skryte av en kursoppgang på over 200 prosent i rederiet Saga Pure, der han er majoritetseier. 

Spetalen har en rekke andre tunge styreverv på CV, som styremedlem i blant annet i de børsnoterte selskapene Hiddn Solutions, Saga Tankers, Norske Skog og Vistin Pharma.

Videre besitter Spetalen flere prakteiendommer, blant annet en spektakulær bolig på Bygdøy.

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Tollefsen-eiendom for 200 mrd.

Ivar Tollefsens tro på eiendomsinvesteringer innen boliger til «vanlige mennesker» har vist seg å være lukrativ. Gjennom eiendomsgiganten Fredensborg har utleiekongen nå eiendom og investeringer for omtrent 200 milliarder kroner. Han kontrollerer også Nordens største eiendomsselskap Heimstaden, med 120.000 leiligheter fordelt på ti europeiske land. 

I tillegg vokser Fredensborg i boligutvikling gjennom Fredensborg Bolig, som eies sammen med Tollef Svenkerud og som sammen med Norwegian Property og Union eier Nordr. 

Fredensborg Fritid, som vokser med fokus på Geilo, Flå og Kragerø. Tollefsen bidrar også godt til SOS-barnebyer med en årlig donasjon på 120 millioner kroner.

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Røkke skal vippe DNB av tronen

Røkkes oljeeksponering, som i fjor førte til barbering av formuen, sørger i år for at verdiene nesten står i all-time high. Oljeprisen har steget 50 prosent. Det har trukket verdiene i både Aker, Aker BP og Aker Solutions betraktelig opp. 

Oljemannen har foretatt en rekke finansielle trekk de siste 12 månedene med børsnoteringer av flere ESG-aksjer. Til tross for kurshavari i Aker Horizons har Aker hentet nær 10 milliarder i friske midler gjennom noteringene og synliggjort verdier i konsernet.

Senest i går, tirsdag, hentet Røkke inn selveste Yngve Slyngstad som sjef for nyetablerte Aker Asset Management. Den tidligere oljefondsjefen skal lede den gigantiske fondssatsingen, der 1.000 milliarder kroner skal investeres i det grønne skiftet.

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