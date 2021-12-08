Skattelistene for 2020 viser at Øystein Stray Spetalen betalte over 105 millioner kroner i skatt i fjor. Det var mest av alle i Oslo. Spetalen hadde også den høyeste ligningsinntekten, med 258,7 millioner kroner.
Tangen på formuestoppen
Størst ligningsformue i hovedstaden har hjemflyttede Nicolai Tangen. Oljefondsjefen er ifølge Skatteetaten god for drøyt 8,1 milliarder kroner.
Nærmest Tangen på formuestoppen kommer Johan Johannson på 6,2 milliarder og Andresen-søstrene på drøyt 5,5 milliarder kroner. Reitan-brødrene er også inne på topp 10, mens Spetalen faller like utenfor med en ligningsformue på nærmere 2,6 milliarder kroner.
Vi minner om at dette er ligningstall. De reelle formuene finner du på Kapital 400 rikeste, der Tangen står oppført med 8,2 milliarder kroner i formue, som Norges 33. rikeste. Spetalen er nede på 78. plass med sine 4,5 milliarder kroner.
Moan og Reitan-brødrene
Oslos største skattebetalere bak Spetalen er Reitan-brødrene på drøye 90 millioner kroner, og nevnte Tangen på 78,7 millioner kroner.
På topp 10 finner vi også eiendomsmilliardær Edgar Haugen, Norges 13. rikeste ifølge Kapital. Han betalte 58,9 millioner kroner i skatt i fjor. Nærmest Haugen kommer Johan Johannson på 55,5 millioner og den mangeårige Visma-toppen Øystein Moan på 52,2 millioner kroner.
Samme Moan kommer nærmest Spetalen på inntektstoppen med sine 181,4 millioner kroner i ligningsinntekt. Deretter følger Reitan-brødrene og RCCL-arving Margaret Boel Garmann.
Disse 100 betalte mest skatt i Oslo i 2020
|Navn
|Skatt
|ØYSTEIN STRAY SPETALEN
|105.131.374
|MAGNUS REITAN
|92.706.050
|OLE ROBERT REITAN
|90.924.296
|NICOLAI TANGEN
|78.692.313
|MARGARET BOEL GARMANN
|70.855.059
|JØRGEN DAHL
|65.814.357
|EDGAR HAUGEN
|58.914.860
|JOHAN JOHANNSON
|55.541.154
|TOR ØIVIND FJELD
|55.434.237
|ØYSTEIN MOAN
|52.228.271
|ALEXANDRA G. ANDRESEN
|47.348.602
|KATHARINA G. ANDRESEN
|47.320.029
|ELSE HELENE SUNDT
|39.243.420
|HARALD HØEGH
|28.020.694
|GUNNAR FREDERIK SELVAAG
|25.528.623
|KARL JOHAN SUNDE
|24.335.298
|OLAV THON
|23.038.620
|RAGNAR HORN
|22.655.505
|OLE MELHUS
|22.454.525
|LEIF OVESØN HØEGH
|22.269.015
|AXEL MUSTAD
|22.020.912
|JONAS GUSTAF ASPELIN RAMM
|21.715.314
|JOHAN HENRIK ANDRESEN
|19.395.494
|HENRIK VARNER
|19.356.110
|FINN HARTVIG JOHANNSON
|18.817.421
|PEDER OSKAR JOHANNSON
|18.755.744
|KARL EDVARD JOHANNSON
|18.692.363
|EGIL STENSHAGEN
|17.906.432
|MAGNUS TVENGE
|17.731.722
|ELLEN KARLSEN RAAHOLT
|17.513.280
|THOMAS WILHELMSEN
|17.102.816
|KRISTIN MUSTAD BEVRENG
|17.026.448
|DAG STIAN STIANSEN
|16.497.236
|HARALD MORÆUS-HANSSEN
|16.353.511
|JAN CHRISTIAN GRUNER
|15.681.305
|ANNICKEN TVENGE
|15.198.995
|RUNAR VATNE
|14.674.816
|JULIE VARNER
|14.619.948
|ANDERS MISUND
|14.429.788
|ANDERS BUCHARDT
|13.907.120
|KRISTIAN HOLTH
|13.898.336
|RUNE STOKKE
|13.532.788
|KNUT FREDRIK ASPELIN
|13.386.118
|MICHAEL STEENSLAND-BRUN
|13.286.851
|BJØRN RUNE GJELSTEN
|13.214.259
|RASIAH RANJITH LEON
|13.044.594
|JAN HAUDEMANN-ANDERSEN
|12.970.871
|TUVA KRÅKENES
|12.698.886
|GUSTAF ASPELIN
|12.332.904
|MORTEN SIGVAL BERGESEN
|12.315.473
|KARINA NAGELL-ERICHSEN
|12.150.364
|TORSTEIN INGVALD TVENGE
|12.067.518
|OLE GRANGAARD
|11.574.508
|AGNES ELISABETH MELLBYE
|11.404.574
|MENNE STEENSLAND
|11.295.909
|STIG KJARTAN AAS
|10.600.663
|VALTER CHRISTIAN JENSEN
|10.300.409
|MARGRETE NAGELL-ERICHSEN
|10.219.039
|KRISTIAN ARNE ADOLFSEN
|9.900.807
|ANDERS OPSAHL
|9.775.701
|KNUT GUSTAF ASPELIN
|9.665.092
|JULIE KRISTINE RASMUSSEN
|9.546.155
|JON MORTEN MØLLER
|9.413.061
|CARL EINAR RASMUSSEN
|9.271.019
|ANNE CATRINE MØLLER
|9.089.429
|KIM WAHL
|9.016.645
|TED HALVARD SKATTUM
|8.940.438
|METTE MELHUS
|8.726.828
|CHRISTEN SVEAAS
|8.569.113
|HARALD MØLLER
|8.317.826
|OSCAR ALEXANDER WILHELMSEN
|8.245.139
|KENNETH SANDVOLD
|8.221.265
|LINE NORBYE
|8.117.310
|HUGO MAURSTAD
|8.012.992
|CHRISTIAN RINGNES
|7.900.490
|JAN ERIK RIVELSRUD
|7.899.482
|ANETTE KRISTINE RINGNES
|7.819.688
|ISABELLE KRISTINE RINGNES
|7.754.270
|CHRISTIAN RINGNES
|7.745.081
|ESPEN NORDHUS
|7.657.935
|KRISTINA MADELEINE WILHELMSEN
|7.655.693
|JØRGEN CATO BROCH
|7.609.283
|NINA CAMILLA HAGEN SØRLI
|7.566.849
|STEN STURE LARRE
|7.344.907
|OLE CHRISTIAN JENSEN
|7.233.664
|EDVIN AUSTBØ
|6.848.471
|ODD RUNE AUSTGULEN
|6.794.319
|DAVIDE DE PICCIOTTO
|6.724.796
|ANDERS CHRISTIAN WILHELMSEN
|6.505.720
|THOMAS FREDRIK NESLEIN
|6.348.480
|GUNNAR TEIG-OLSEN
|6.290.260
|TROND HARALD KLAVENESS
|6.091.273
|NARVE REITEN
|5.757.518
|ELISABETH CAROLINE BROCHMANN
|4.998.267
|ELSE KATHARINA PETTERØE
|4.802.153
|ROAR MORTENSEN
|4.714.008
|EVEN CARLSEN
|4.583.393
|LEIF-JOHN ENGH
|4.534.532
|ANE CECILIE WISER
|4.119.485
|TINE CAMILLA GJØSTØL
|4.108.228
Disse 100 hadde høyest skattbar inntekt i Oslo i 2020
|Fornavn
|Etternavn
|Inntekt
|ØYSTEIN STRAY
|SPETALEN
|258.709.731
|ØYSTEIN
|MOAN
|181.404.420
|MAGNUS
|REITAN
|166.542.768
|OLE ROBERT
|REITAN
|162.833.343
|MARGARET BOEL
|GARMANN
|154.930.624
|JØRGEN
|DAHL
|131.447.948
|EDGAR
|HAUGEN
|112.271.516
|TOR ØIVIND
|FJELD
|103.320.599
|KARL JOHAN
|SUNDE
|62.920.580
|RAGNAR
|HORN
|53.616.667
|JONAS GUSTAF ASPELIN
|RAMM
|52.286.823
|OLE
|MELHUS
|51.441.166
|AXEL
|MUSTAD
|47.731.813
|NICOLAI
|TANGEN
|45.902.391
|HENRIK
|VARNER
|40.129.459
|ELLEN KARLSEN
|RAAHOLT
|36.150.118
|EGIL
|STENSHAGEN
|35.714.825
|JAN CHRISTIAN GRUNER
|SUNDT
|34.073.847
|HARALD
|MORÆUS-HANSSEN
|31.667.208
|KRISTIN MUSTAD
|BEVRENG
|29.766.190
|OLE
|GRANGAARD
|29.329.124
|RASIAH RANJITH
|LEON
|26.095.249
|JULIE
|VARNER
|25.470.260
|RUNAR
|VATNE
|25.020.522
|JAN
|HAUDEMANN-ANDERSEN
|22.804.839
|HARALD HØEGH
|HØEGH
|22.444.263
|RUNE
|STOKKE
|21.852.704
|KRISTIAN
|HOLTH
|21.581.440
|GUNNAR FREDERIK
|SELVAAG
|21.164.927
|KARINA
|NAGELL-ERICHSEN
|19.077.864
|VALTER CHRISTIAN
|JENSEN
|18.912.107
|STIG KJARTAN
|AAS
|17.805.943
|KRISTIAN ARNE
|ADOLFSEN
|17.729.543
|MENNE
|STEENSLAND
|17.138.635
|MAGNUS
|TVENGE
|16.995.383
|ANDERS
|OPSAHL
|16.682.877
|ANNICKEN
|TVENGE
|16.177.627
|THOMAS
|WILHELMSEN
|15.892.364
|TUVA
|KRÅKENES
|15.819.409
|TED HALVARD
|SKATTUM
|14.562.780
|KIM
|WAHL
|14.010.216
|OLAV
|THON
|13.444.592
|KENNETH
|SANDVOLD
|13.238.043
|TORSTEIN INGVALD
|TVENGE
|12.985.128
|JULIE KRISTINE
|RASMUSSEN
|12.244.042
|MARGRETE
|NAGELL-ERICHSEN
|12.048.873
|METTE
|MELHUS
|12.016.264
|CARL EINAR
|RASMUSSEN
|11.445.322
|LINE
|NORBYE
|10.894.645
|KNUT FREDRIK
|ASPELIN
|10.712.363
|ESPEN
|NORDHUS
|10.634.709
|DAG STIAN
|STIANSEN
|9.603.106
|GUSTAF
|ASPELIN
|9.393.822
|CHRISTIAN
|RINGNES
|9.131.303
|OLE CHRISTIAN
|JENSEN
|8.202.006
|JØRGEN CATO
|BROCH
|7.887.550
|ANETTE KRISTINE
|RINGNES
|7.615.096
|CHRISTIAN
|RINGNES
|7.308.138
|ISABELLE KRISTINE
|RINGNES
|6.976.194
|HUGO
|MAURSTAD
|6.709.484
|GUNNAR
|TEIG-OLSEN
|6.354.716
|THOMAS FREDRIK
|NESLEIN
|6.180.798
|STEN STURE
|LARRE
|6.072.257
|JOHAN
|JOHANNSON
|5.961.089
|ANDERS
|MISUND
|5.833.314
|KNUT GUSTAF
|ASPELIN
|5.188.486
|AGNES ELISABETH
|MELLBYE
|4.966.399
|OSCAR ALEXANDER
|WILHELMSEN
|4.863.470
|ANDERS
|BUCHARDT
|4.611.268
|TROND HARALD
|KLAVENESS
|4.559.714
|NARVE
|REITEN
|4.172.390
|JON MORTEN
|MØLLER
|3.957.433
|JAN ERIK
|RIVELSRUD
|3.160.809
|KRISTINA MADELEINE
|WILHELMSEN
|2.721.703
|MORTEN SIGVAL
|BERGESEN
|2.637.150
|LEIF-JOHN
|ENGH
|2.567.109
|ANDERS CHRISTIAN
|WILHELMSEN
|2.418.254
|ROAR
|MORTENSEN
|2.308.948
|MICHAEL
|STEENSLAND-BRUN
|2.273.208
|ANNE CATRINE
|MØLLER
|1.956.132
|EDVIN
|AUSTBØ
|1.718.702
|ELSE HELENE
|SUNDT
|1.641.826
|ODD RUNE
|AUSTGULEN
|1.510.999
|NINA CAMILLA HAGEN
|SØRLI
|1.384.938
|ELISABETH CAROLINE
|BROCHMANN
|1.226.764
|HARALD
|MØLLER
|1.126.731
|FINN HARTVIG
|JOHANNSON
|422.574
|DAVIDE DE
|PICCIOTTO
|153.472
|ELSE KATHARINA
|PETTERØE
|133.634
|KARL EDVARD
|JOHANNSON
|5.718
|TINE CAMILLA
|GJØSTØL
|3.148
|PEDER OSKAR
|JOHANNSON
|456
|ALEXANDRA G.
|ANDRESEN
|0
|KATHARINA G.
|ANDRESEN
|0
|LEIF OVESØN
|HØEGH
|0
|JOHAN HENRIK
|ANDRESEN
|0
|BJØRN RUNE
|GJELSTEN
|0
|CHRISTEN
|SVEAAS
|0
|EVEN
|CARLSEN
|0
|ANE CECILIE
|WISER
|0
Disse 100 hadde størst ligningsformue i Oslo i 2020
|For- og mellomnavn
|Etternavn
|Formue
|NICOLAI
|TANGEN
|8.134.047.431
|JOHAN
|JOHANNSON
|6.234.031.892
|ALEXANDRA G.
|ANDRESEN
|5.571.923.722
|KATHARINA G.
|ANDRESEN
|5.568.562.331
|MAGNUS
|REITAN
|4.620.795.695
|ELSE HELENE
|SUNDT
|4.577.206.366
|OLE ROBERT
|REITAN
|4.546.957.558
|JØRGEN
|DAHL
|2.790.325.759
|EDGAR
|HAUGEN
|2.777.922.578
|TOR ØIVIND
|FJELD
|2.743.633.213
|ØYSTEIN STRAY
|SPETALEN
|2.586.723.237
|MARGARET BOEL
|GARMANN
|2.562.173.467
|LEIF OVESØN
|HØEGH
|2.555.729.743
|HARALD
|HØEGH
|2.456.006.186
|JOHAN HENRIK
|ANDRESEN
|2.272.651.297
|OLAV
|THON
|2.231.137.134
|GUNNAR FREDERIK
|SELVAAG
|2.211.762.233
|PEDER OSKAR
|JOHANNSON
|2.208.058.211
|KARL EDVARD
|JOHANNSON
|2.200.601.567
|FINN HARTVIG
|JOHANNSON
|2.199.216.955
|DAG STIAN
|STIANSEN
|1.600.540.078
|BJØRN RUNE
|GJELSTEN
|1.557.550.808
|ANDERS
|MISUND
|1.518.140.395
|MICHAEL
|STEENSLAND-BRUN
|1.448.568.646
|MAGNUS
|TVENGE
|1.436.192.356
|ANDERS
|BUCHARDT
|1.433.363.613
|MORTEN SIGVAL
|BERGESEN
|1.336.498.570
|THOMAS
|WILHELMSEN
|1.284.192.334
|ANNICKEN
|TVENGE
|1.184.379.738
|KNUT FREDRIK
|ASPELIN
|1.182.710.513
|AGNES ELISABETH
|MELLBYE
|1.160.578.385
|GUSTAF
|ASPELIN
|1.091.078.355
|CHRISTEN
|SVEAAS
|1.006.870.682
|ANNE CATRINE
|MØLLER
|978.160.499
|ØYSTEIN
|MOAN
|961.391.825
|KNUT GUSTAF
|ASPELIN
|938.177.338
|TORSTEIN INGVALD
|TVENGE
|936.873.828
|HARALD
|MØLLER
|913.260.461
|JON MORTEN
|MØLLER
|907.542.118
|TUVA
|KRÅKENES
|907.167.493
|KRISTIN MUSTAD
|BEVRENG
|893.394.068
|NINA CAMILLA HAGEN
|SØRLI
|853.190.544
|KRISTIAN
|HOLTH
|809.539.888
|OSCAR ALEXANDER
|WILHELMSEN
|808.895.813
|AXEL MUSTAD
|MUSTAD
|795.036.507
|DAVIDE DE
|PICCIOTTO
|791.473.041
|KRISTINA MADELEINE
|WILHELMSEN
|787.438.015
|HENRIK
|VARNER
|784.973.709
|MENNE
|STEENSLAND
|781.537.052
|EGIL
|STENSHAGEN
|776.563.810
|JULIE
|VARNER
|772.025.909
|RUNE
|STOKKE
|768.905.629
|MARGRETE
|NAGELL-ERICHSEN
|754.730.005
|JAN ERIK
|RIVELSRUD
|754.103.378
|ODD RUNE
|AUSTGULEN
|737.436.742
|EDVIN
|AUSTBØ
|736.763.139
|OLE
|MELHUS
|736.350.549
|HARALD
|MORÆUS-HANSSEN
|735.618.686
|ELLEN KARLSEN
|RAAHOLT
|731.685.402
|KARINA
|NAGELL-ERICHSEN
|720.170.560
|HUGO
|MAURSTAD
|686.052.820
|ANDERS CHRISTIAN
|WILHELMSEN
|679.172.459
|RUNAR
|VATNE
|670.544.253
|JULIE KRISTINE
|RASMUSSEN
|668.810.760
|CARL EINAR
|RASMUSSEN
|667.625.955
|VALTER CHRISTIAN
|JENSEN
|664.783.153
|CHRISTIAN
|RINGNES
|663.659.452
|ISABELLE KRISTINE
|RINGNES
|648.082.713
|KIM
|WAHL
|646.448.873
|RAGNAR
|HORN
|638.045.162
|ANETTE KRISTINE
|RINGNES
|637.557.015
|STEN STURE
|LARRE
|637.497.438
|JAN CHRISTIAN GRUNER
|SUNDT
|630.891.485
|JAN
|HAUDEMANN-ANDERSEN
|622.912.197
|JØRGEN CATO
|BROCH
|605.415.239
|JONAS GUSTAF ASPELIN
|RAMM
|596.475.539
|OLE
|GRANGAARD
|585.886.917
|STIG KJARTAN
|AAS
|584.978.088
|METTE
|MELHUS
|583.742.473
|ESPEN
|NORDHUS
|582.167.767
|GUNNAR
|TEIG-OLSEN
|568.392.540
|RASIAH RANJITH
|LEON
|566.346.237
|ELSE KATHARINA
|PETTERØE
|563.871.155
|OLE CHRISTIAN
|JENSEN
|546.232.498
|KARL JOHAN
|SUNDE
|542.148.645
|LINE
|NORBYE
|541.981.278
|TROND HARALD
|KLAVENESS
|536.302.821
|ELISABETH CAROLINE
|BROCHMANN
|533.960.382
|EVEN
|CARLSEN
|529.621.927
|THOMAS FREDRIK
|NESLEIN
|508.445.286
|ANDERS
|OPSAHL
|498.113.695
|ANE CECILIE
|WISER
|487.568.157
|TINE CAMILLA
|GJØSTØL
|484.820.960
|TED HALVARD
|SKATTUM
|484.689.091
|KRISTIAN ARNE
|ADOLFSEN
|484.214.832
|ROAR
|MORTENSEN
|478.160.151
|CHRISTIAN
|RINGNES
|477.361.701
|NARVE
|REITEN
|476.518.173
|KENNETH
|SANDVOLD
|468.340.926
|LEIF-JOHN
|ENGH
|466.341.499
Hat-trick for Tollefsen
I Bærum var det eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen som betalte mest skatt i fjor, det vil si drøye 156 millioner kroner. Samme mann hadde også den høyeste ligningsinntekten på nærmere 290 millioner kroner og den største ligningsformuen på 7,46 milliarder kroner.
Vi minner igjen om at dette er ligningstall. De reelle formuene finner du på Kapital 400 rikeste, der Tollefsen står oppført med 38,5 milliarder kroner i formue, som Norges 7. rikeste.
Nest største skattebetaler i Bærum er Øyvind Grotmol, gründer av selskapet Exabel som jobber med å utvikle et investeringsverktøy basert på maskinlæring og kunstig intelligens. Exabel har blant andre Altitude Capital og Grunde Eriksen på eiersiden.
Grotmol, som betalte 54,6 millioner kroner i skatt i fjor, var nærmest Tollefsen også på inntektstoppen med en ligningsinntekt på 169 millioner kroner.
Blant skattebetalerne finner vi bak Grotmol Nel-sjef Jon André Løkke og seriegründer Jens Rugseth på drøye 27 millioner kroner. Den samme duoen inntar 3. og 4. plass også på inntektstoppen, men da med Rugseth foran Løkke med sin ligningsinntekt på nærmere 70 millioner kroner.
Nærmest Tollefsen på formuestoppen finner vi Erik Must på 2,1 milliarder og Marianne Tvenge på 1,5 milliarder kroner.
Vi minner igjen om at dette er ligningstall. De reelle formuene finner du på Kapital 400 rikeste.
Disse 100 betalte mest skatt i Bærum i 2020
|For- og mellomnavn
|Etternavn
|Skatt
|IVAR ERIK
|TOLLEFSEN
|156.536.011
|ØYVIND
|GROTMOL
|54.596.137
|JON ANDRE
|LØKKE
|27.565.732
|JENS
|RUGSETH
|27.056.266
|JENS ALEXANDER
|ROJAHN
|24.370.022
|TONE
|BJØRSETH-ANDERSEN
|21.864.224
|REYNIR KJÆR
|INDAHL
|19.071.238
|MARIANNE
|TVENGE
|18.674.099
|CARL OTTO
|LØVENSKIOLD
|18.463.407
|OLE CHRISTIAN
|ANDERSEN
|18.300.193
|ERIK CHRISTIAN
|MUST
|17.812.370
|MONICA AMANDA
|HAUGAN
|16.901.761
|BERTIL
|SUNDE
|16.664.048
|VIBEKE
|ULRICHSEN
|15.487.233
|TORE
|BJERKAN
|14.640.640
|KRISTIAN
|NERGAARD
|13.680.971
|JØRGEN
|KJÆRNES
|12.869.162
|GURI HELENE KJOS
|BRECKE
|12.736.061
|MELANIE TONE
|GOTTEBERG
|12.451.903
|RAYMOND
|CARLSEN
|12.183.216
|OLAV HINDAHL
|SELVAAG
|12.113.897
|CARL HENRIK
|SIBBERN
|12.061.330
|PER EIVIND
|SKEID
|11.745.217
|SUSANNE AUD
|NAGELL-ERICHSEN
|11.709.303
|SIMEN
|TEIGRE
|11.633.603
|BJØRN HALVOR
|KISE
|11.067.236
|STIAN
|NICOLAUS
|10.463.614
|LEIF
|GUNDERSEN
|10.402.003
|TARJEI
|MELLIN
|10.321.254
|LARS-ERIK
|JACOBSEN
|10.278.894
|OLE MARTIN
|BRAATHEN
|10.223.224
|LEIF AXEL GEORG
|BOHMAN
|10.124.396
|LARS
|GROTMOL
|10.073.933
|PÅL TRYGVE
|SANDAL
|10.019.127
|ARNE SYVER
|THOEN
|9.984.720
|ARNE
|FJELBERG
|9.729.400
|CHRISTIAN
|ROGNALDSEN
|9.627.346
|ANNA HELENE
|KJOS-MATHISEN
|9.554.342
|JAN JOACHIM
|BJERKE
|9.147.155
|KRISTINE
|KLAVENESS
|9.125.880
|HAAKON
|FLAATTEN
|9.076.302
|RUNE
|WAHL
|9.017.721
|ANDERS
|ARNKVÆRN
|8.627.406
|FINN
|BJØRNSTAD
|8.597.067
|JAN OLAV
|LANGENES
|8.572.569
|STÅLE
|LØVBUKTEN
|8.492.144
|MIKKEL
|TØRUD
|8.475.991
|ERLEND
|HOLSTRØM
|8.471.522
|OLE GISLE
|KLEVAN
|8.460.870
|TORE JOACHIM
|FRICH
|8.319.987
|JOHN ANTON
|NIELSEN
|8.309.678
|TERJE IVAR
|ANDERSEN
|8.280.305
|PÅL CHRISTIAN
|IVERSEN
|8.260.758
|DIDRIK ANDREAS
|EIDSVIG
|8.178.770
|VIBEKE
|RIVELSRUD
|8.170.036
|KAI
|THØGERSEN
|8.058.281
|SVEIN MOXNES
|HARFJELD
|8.022.925
|SVERRE
|SANDVIK
|8.010.198
|INGE
|EDVARDSEN
|8.002.913
|SVEN
|ERIKSRUD
|7.915.339
|NILS HENRIK
|PETTERSSON
|7.799.022
|KAARE MAGNUS
|RISUNG
|7.788.516
|TOM RUNE
|LIAN
|7.779.129
|TORE
|ØSTENSEN
|7.772.699
|JØRGEN
|JØRGENSEN
|7.672.482
|GEORG CHRISTIAN
|MURI
|7.642.495
|GAUTE
|EIE
|7.623.301
|INGE
|BARTNES
|7.615.966
|ODA OLAUG
|LAAHNE
|7.592.814
|KETIL EILEV
|BØE
|7.559.043
|BAARD
|BALE
|7.442.745
|KRISTIN RIVELSRUD
|JUUL MØLLER
|7.437.504
|ERVIN BØRGE
|AUREN
|7.369.273
|HENRIK
|SCHÜSSLER
|7.365.935
|JON CHRISTIAN
|THAULOW
|7.307.151
|STÅLE
|KRISTIANSEN
|7.278.559
|HANS
|HAUGSTAD
|7.240.602
|BERET LUISE
|SUNDET
|7.180.054
|OLAV ENGEBRET
|THON
|7.172.092
|EVEN MATRE
|ELLINGSEN
|7.100.170
|BJARNE
|BOGEN
|7.100.062
|BØRRE SOFUS
|ARNET
|7.083.278
|LARS
|BOILESEN
|7.049.912
|THORULF
|HARTMANN
|6.974.487
|JOHAN
|RASMUSSEN
|6.936.148
|SNORRE OSVALD
|BENTSEN
|6.864.996
|ERIK
|BØHLER
|6.851.930
|PER
|AAKHUS
|6.769.515
|JON CHRISTIAN
|SYVERTSEN
|6.655.606
|ARNE
|TJAUM
|6.522.013
|OLAV
|WEIDER
|6.436.601
|ESPEN
|KLEVMARK
|6.404.192
|KRISTIN
|FÆRØVIK
|6.356.428
|FREDRIK
|DYVE
|6.263.827
|MORTEN RIECK
|WIE
|6.261.411
|BJARNE
|ROGDABERG
|6.229.457
|CHRISTIAN
|JOMAAS
|6.212.488
|KJERSTI
|GRIMSRUD
|6.195.783
|ØIVIND
|TIDEMANDSEN
|6.180.635
|JAN EINAR
|BARBO
|6.131.964
Disse 100 hadde høyest skattbar inntekt i Bærum i 2020
|For- og mellomnavn
|Etternavn
|Inntekt
|IVAR ERIK
|TOLLEFSEN
|289.644.215
|ØYVIND
|GROTMOL
|168.981.563
|JENS
|RUGSETH
|69.954.694
|JON ANDRE
|LØKKE
|60.120.855
|REYNIR KJÆR
|INDAHL
|56.936.955
|OLE CHRISTIAN
|ANDERSEN
|56.817.721
|JENS ALEXANDER
|ROJAHN
|49.229.964
|LEIF
|GUNDERSEN
|46.479.029
|TORE
|BJERKAN
|45.101.596
|BERTIL
|SUNDE
|44.440.298
|SVEIN MOXNES
|HARFJELD
|43.873.421
|VIBEKE
|ULRICHSEN
|39.483.082
|TONE
|BJØRSETH-ANDERSEN
|37.102.958
|JØRGEN
|KJÆRNES
|36.967.013
|KRISTIAN
|NERGAARD
|34.630.727
|PER EIVIND
|SKEID
|34.495.661
|SIMEN
|TEIGRE
|34.452.587
|LEIF AXEL GEORG
|BOHMAN
|34.017.796
|GURI HELENE KJOS
|BRECKE
|32.240.489
|LARS-ERIK
|JACOBSEN
|31.371.999
|CARL OTTO
|LØVENSKIOLD
|31.047.475
|ARNE
|FJELBERG
|30.567.733
|ARNE SYVER
|THOEN
|30.247.776
|MONICA AMANDA
|HAUGAN
|29.019.267
|RAYMOND
|CARLSEN
|28.257.351
|JAN OLAV
|LANGENES
|25.956.032
|OLE MARTIN
|BRAATHEN
|25.867.453
|JOHN ANTON
|NIELSEN
|25.497.256
|STÅLE
|LØVBUKTEN
|25.382.498
|CARL HENRIK
|SIBBERN
|25.015.707
|TORE JOACHIM
|FRICH
|24.459.327
|PÅL CHRISTIAN
|IVERSEN
|24.361.122
|TORE
|ØSTENSEN
|24.160.286
|ODA OLAUG
|LAAHNE
|23.781.609
|GEORG CHRISTIAN
|MURI
|23.507.233
|JAN JOACHIM
|BJERKE
|23.333.045
|ANNA HELENE
|KJOS-MATHISEN
|23.097.310
|STIAN
|NICOLAUS
|22.027.052
|BJARNE
|BOGEN
|21.909.287
|PÅL TRYGVE
|SANDAL
|21.299.149
|CHRISTIAN
|ROGNALDSEN
|21.132.611
|MIKKEL
|TØRUD
|20.988.031
|ANDERS
|ARNKVÆRN
|20.918.783
|TARJEI
|MELLIN
|20.592.977
|PER
|AAKHUS
|20.543.074
|BJØRN HALVOR
|KISE
|20.097.070
|ESPEN
|KLEVMARK
|20.051.529
|MORTEN RIECK
|WIE
|19.854.205
|BERET LUISE
|SUNDET
|19.757.380
|LARS
|GROTMOL
|19.402.550
|BØRRE SOFUS
|ARNET
|19.366.161
|OLE GISLE
|KLEVAN
|19.299.750
|INGE
|EDVARDSEN
|19.284.661
|RUNE
|WAHL
|19.281.401
|JON CHRISTIAN
|THAULOW
|19.108.082
|JOHAN
|RASMUSSEN
|18.849.414
|TOM RUNE
|LIAN
|18.839.106
|SVERRE
|SANDVIK
|18.805.434
|ERIK
|BØHLER
|18.774.476
|KAI
|THØGERSEN
|18.622.291
|BAARD
|BALE
|18.461.211
|OLAV
|WEIDER
|18.411.974
|SVEN
|ERIKSRUD
|18.390.419
|INGE
|BARTNES
|18.327.480
|ERLEND
|HOLSTRØM
|18.225.194
|KETIL EILEV
|BØE
|17.945.507
|FINN
|BJØRNSTAD
|17.880.851
|MARIANNE
|TVENGE
|17.792.856
|HANS
|HAUGSTAD
|17.577.451
|ERVIN BØRGE
|AUREN
|17.326.786
|STÅLE
|KRISTIANSEN
|17.133.794
|SUSANNE AUD
|NAGELL-ERICHSEN
|17.085.820
|FREDRIK
|DYVE
|16.768.439
|ARNE
|TJAUM
|16.667.480
|TERJE IVAR
|ANDERSEN
|16.541.201
|JØRGEN
|JØRGENSEN
|16.264.598
|KAARE MAGNUS
|RISUNG
|16.249.583
|GAUTE
|EIE
|15.925.142
|LARS
|BOILESEN
|15.205.996
|HENRIK
|SCHÜSSLER
|15.031.954
|THORULF
|HARTMANN
|14.793.727
|JON CHRISTIAN
|SYVERTSEN
|14.639.331
|EVEN MATRE
|ELLINGSEN
|14.181.223
|NILS HENRIK
|PETTERSSON
|13.873.357
|KRISTIN
|FÆRØVIK
|13.500.940
|KJERSTI
|GRIMSRUD
|13.192.589
|BJARNE
|ROGDABERG
|13.168.806
|CHRISTIAN
|JOMAAS
|12.221.062
|OLAV ENGEBRET
|THON
|11.980.118
|HAAKON
|FLAATTEN
|11.926.371
|ØIVIND
|TIDEMANDSEN
|9.071.776
|JAN EINAR
|BARBO
|7.681.877
|KRISTINE
|KLAVENESS
|2.006.263
|MELANIE TONE
|GOTTEBERG
|1.445.144
|OLAV HINDAHL
|SELVAAG
|1.244.041
|VIBEKE
|RIVELSRUD
|1.097.900
|DIDRIK ANDREAS
|EIDSVIG
|749.985
|ERIK CHRISTIAN
|MUST
|471.536
|SNORRE OSVALD
|BENTSEN
|428.530
|KRISTIN
|JUUL MØLLER
|0
Disse 100 hadde størst ligningsformue i Bærum i 2020
|For- og mellomnavn
|Etternavn
|Formue
|IVAR ERIK
|TOLLEFSEN
|7.648.362.960
|ERIK CHRISTIAN
|MUST
|2.081.941.350
|MARIANNE
|TVENGE
|1.518.437.966
|MELANIE TONE
|GOTTEBERG
|1.419.047.819
|OLAV HINDAHL
|SELVAAG
|1.361.869.825
|TONE
|BJØRSETH-ANDERSEN
|1.193.360.527
|CARL OTTO
|LØVENSKIOLD
|1.082.883.059
|KRISTINE
|KLAVENESS
|965.835.956
|DIDRIK ANDREAS
|EIDSVIG
|945.679.366
|VIBEKE
|RIVELSRUD
|934.860.799
|MONICA AMANDA
|HAUGAN
|888.194.404
|KRISTIN
|JUUL MØLLER
|875.923.707
|SNORRE OSVALD
|BENTSEN
|799.382.995
|SUSANNE AUD
|NAGELL-ERICHSEN
|744.084.068
|BJØRN HALVOR
|KISE
|474.306.604
|TORE
|BJERKAN
|418.826.888
|OLAV ENGEBRET
|THON
|381.738.993
|VIBEKE
|ULRICHSEN
|351.305.853
|KRISTIAN
|NERGAARD
|300.551.482
|ØIVIND
|TIDEMANDSEN
|298.214.972
|GURI HELENE KJOS
|BRECKE
|296.887.721
|JØRGEN
|JØRGENSEN
|286.106.873
|BERTIL
|SUNDE
|285.640.383
|ANNA HELENE
|KJOS-MATHISEN
|260.155.352
|JENS
|RUGSETH
|251.089.719
|OLE MARTIN
|BRAATHEN
|226.209.568
|MORTEN RIECK
|WIE
|223.618.534
|LEIF AXEL GEORG
|BOHMAN
|197.972.599
|INGE
|EDVARDSEN
|178.809.641
|RAYMOND
|CARLSEN
|145.745.558
|LARS
|GROTMOL
|133.158.607
|ØYVIND
|GROTMOL
|127.304.452
|JØRGEN
|KJÆRNES
|102.553.145
|PER EIVIND
|SKEID
|88.857.434
|ERIK
|BØHLER
|85.324.592
|NILS HENRIK
|PETTERSSON
|81.496.945
|REYNIR KJÆR
|INDAHL
|67.963.072
|TORE JOACHIM
|FRICH
|65.698.956
|SVEN
|ERIKSRUD
|65.610.216
|EVEN MATRE
|ELLINGSEN
|64.995.456
|PÅL CHRISTIAN
|IVERSEN
|61.905.369
|JAN JOACHIM
|BJERKE
|59.972.903
|CARL HENRIK
|SIBBERN
|59.380.327
|MIKKEL
|TØRUD
|54.925.929
|KAI
|THØGERSEN
|54.558.206
|STIAN
|NICOLAUS
|53.828.662
|ARNE SYVER
|THOEN
|53.252.055
|JON CHRISTIAN
|SYVERTSEN
|51.692.443
|STÅLE
|LØVBUKTEN
|49.013.790
|ARNE
|TJAUM
|48.536.600
|JON ANDRE
|LØKKE
|48.455.831
|JOHAN
|RASMUSSEN
|47.293.407
|SVERRE
|SANDVIK
|42.551.452
|BERET LUISE
|SUNDET
|41.693.931
|JAN OLAV
|LANGENES
|35.875.763
|CHRISTIAN
|ROGNALDSEN
|33.352.395
|HENRIK
|SCHÜSSLER
|31.951.128
|CHRISTIAN
|JOMAAS
|31.782.774
|THORULF
|HARTMANN
|31.717.539
|GAUTE
|EIE
|28.182.755
|HAAKON
|FLAATTEN
|27.929.481
|PER
|AAKHUS
|27.834.436
|KRISTIN
|FÆRØVIK
|26.524.290
|ERLEND
|HOLSTRØM
|26.184.782
|OLE GISLE
|KLEVAN
|25.885.492
|PÅL TRYGVE
|SANDAL
|25.712.025
|TARJEI
|MELLIN
|25.457.730
|TERJE IVAR
|ANDERSEN
|24.404.156
|SVEIN MOXNES
|HARFJELD
|24.065.973
|KAARE MAGNUS
|RISUNG
|23.502.377
|LEIF
|GUNDERSEN
|21.632.086
|KJERSTI
|GRIMSRUD
|20.035.630
|FINN
|BJØRNSTAD
|19.542.012
|RUNE
|WAHL
|18.822.738
|JON CHRISTIAN
|THAULOW
|16.814.938
|JOHN ANTON
|NIELSEN
|16.405.465
|BØRRE SOFUS
|ARNET
|14.605.237
|ERVIN BØRGE
|AUREN
|12.701.002
|OLE CHRISTIAN
|ANDERSEN
|12.608.060
|JENS ALEXANDER
|ROJAHN
|11.391.927
|BJARNE
|BOGEN
|11.387.418
|HANS
|HAUGSTAD
|11.187.175
|ODA OLAUG
|LAAHNE
|9.826.048
|OLAV
|WEIDER
|9.251.840
|BJARNE
|ROGDABERG
|9.160.666
|LARS-ERIK
|JACOBSEN
|8.471.806
|TORE
|ØSTENSEN
|8.238.027
|ANDERS
|ARNKVÆRN
|8.234.697
|TOM RUNE
|LIAN
|6.703.101
|BAARD
|BALE
|5.365.581
|STÅLE
|KRISTIANSEN
|5.063.157
|ESPEN
|KLEVMARK
|4.095.421
|JAN EINAR
|BARBO
|3.658.153
|LARS
|BOILESEN
|1.943.046
|KETIL EILEV
|BØE
|1.805.042
|ARNE
|FJELBERG
|795.327
|SIMEN
|TEIGRE
|0
|GEORG CHRISTIAN
|MURI
|0
|INGE
|BARTNES
|0
|FREDRIK
|DYVE
|0
Røkke på topp i Asker
I Asker var det ikke overraskende Kjell Inge Røkke som betalte mest skatt i fjor, det vil si drøye 175 millioner kroner. Hans ligningsinntekt på knappe 19 millioner kroner er derimot bare den 27. høyeste i kommunen, mens ingen topper ligningsformuen på 19,6 milliarder kroner.
Vi minner igjen om at dette er ligningstall. De reelle formuene finner du på Kapital 400 rikeste, der Røkke står oppført med 36,6 milliarder kroner i formue, som Norges 8. rikeste.
På inntektstoppen i Asker finner vi investor Sjur Thorsheim, som har solgt seg ned fra en 20 prosent eierandel i Sector Alarm. Ligningsinntekten kom på nærmere 70 millioner kroner, og samme mann var Askers nest største skattebetaler i fjor med drøyt 25 millioner kroner.
På topp 10-listen over både betalt skatt, ligningsinntekt og -formue i Asker finner vi selvsagt også Varner-brødrene. Joakim Varner kommer nærmest Røkke på formuestoppen med nesten 1,2 milliarder kroner i ligningsformue.
Joakim Varner er ifølge Kapital god for 3 milliarder kroner, noe som gir ham en 125. plass på 400-listen.
Disse 100 betalte mest skatt i Asker i 2020
|For- og mellomnavn
|Etternavn
|Skatt
|KJELL INGE
|RØKKE
|175.085.700
|SJUR
|THORSHEIM
|25.354.819
|PAUL JAMES
|JENKINS
|22.043.381
|STEIN MARIUS
|VARNER
|22.037.509
|JAN ERIK
|KIRKEBY
|21.067.361
|PETTER
|VARNER
|21.024.807
|DAN
|FRIIS-MØLLER
|20.026.854
|OSKAR
|VARNER
|19.974.894
|ALEXANDER
|VARNER
|17.759.718
|JOAKIM
|VARNER
|16.874.598
|WENCHE
|ALBJERK
|12.535.192
|MORTEN
|INGEBRIGTSEN
|12.201.786
|JAN PETER
|SUNDE
|11.838.315
|HANS MARTIN
|HAUG
|10.726.287
|MIA MARIANNE
|HELGESEN
|10.428.912
|EGIL MAGNE
|HAUGSTAD
|9.883.496
|GUSTAV SIGMUND
|SØBAK
|9.724.394
|HANS RUNE
|RØNNINGEN
|9.445.130
|SIMEN
|THORSEN
|9.199.389
|IVAR
|VILLA
|9.081.049
|PER MAGNE
|RISTVEDT
|9.063.561
|LARS PETTER
|BERG
|8.902.543
|ANE
|GJELSVIK
|8.072.480
|LASSE
|STEN
|7.981.941
|ANDREAS
|HAUKELAND
|7.758.309
|KARI ANNE
|VARNER
|7.583.039
|BJØRN
|GULBRANDSEN
|7.220.706
|KRISTIAN MONSEN
|RØKKE
|7.058.835
|PER HELGE
|SANDERSEN
|7.014.077
|ROGER
|AKSNES
|6.855.410
|PETTER
|MUREN
|6.675.305
|KRISTOFFER BJARNE
|RØHNE
|6.665.874
|HILDE
|MIDTHJELL
|6.648.194
|JOHN MARKUS
|LERVIK
|6.462.224
|KNUT
|BROVOLL-BØ
|6.321.012
|HALGRIM
|THON
|6.305.415
|JOACHIM
|THONER
|6.211.472
|SVEIN TORE
|HOLSETHER
|6.074.508
|MARCO
|BEENEN
|6.056.745
|JENS
|EVENSEN
|6.025.446
|ØYVIND
|FRØYSAA
|5.728.428
|OLE MARTIN
|FREDRIKSEN
|5.679.425
|ØYSTEIN
|FINVOLD
|5.625.512
|SNORRE ERIK
|ØVERLAND
|5.497.155
|OLA
|PEDERSEN
|5.408.675
|HALVOR
|WØIEN
|5.276.912
|BJØRN ANDRE
|INGIER
|5.171.529
|HALLVARD PETER
|MURI
|5.071.031
|THOMAS
|KOLBERG
|5.019.116
|ANDERS
|SEVERINSEN
|4.950.060
|PER
|SABBASEN
|4.935.897
|LILL-ANN RIGMOR MØLLHAUSEN
|KVALØ
|4.923.720
|PÅL
|TRONSTAD
|4.861.897
|GRO
|LYNGAAS
|4.835.402
|KRISTIAN
|SANDBREKKE
|4.812.091
|NILS KRISTIAN
|BØ
|4.723.086
|MADS CHRISTIAN
|GJERDRUM
|4.683.056
|ANDERS
|FARESTVEIT
|4.673.355
|ATLE
|ERIKSEN
|4.664.009
|JØRN ERIK
|TOPPE
|4.592.635
|HANS KENNETH
|VIGA-GERHARDSEN
|4.581.011
|PETER ARNE
|RUZICKA
|4.569.920
|JOHN GABRIEL
|THUESTAD
|4.511.795
|ANNE-KRISTIN BJØRKLUND
|BRÅTHEN
|4.509.227
|ERIK CATO
|ENDER
|4.507.272
|PÅL
|LIEUNGH
|4.430.639
|ØYVIND
|BIRKENES
|4.408.790
|GJERT EIRIK
|JOHANNESSEN
|4.393.534
|DAGFINN
|RINGÅS
|4.387.656
|ARNE
|VANNEBO
|4.386.344
|JORUNN MARIE
|THON
|4.373.622
|SYNNE
|BJØRKLUND
|4.353.752
|DANIEL ERICH
|JAHN
|4.347.478
|ERIK AMIT
|NORDLIE
|4.270.634
|OLE HENRIK
|BJØRGE
|4.250.242
|BJØRN
|LUDVIGSEN
|4.245.435
|ULF
|BJØRNVOLD
|4.220.635
|MORTEN
|HARKET
|4.194.673
|ADELE LOUISE MARGRETHE
|WASENDEN
|4.171.806
|TORGEIR
|ALGERØY
|4.053.372
|HANS PETTER
|HOTVEDT
|4.046.452
|PÅL ARVID
|RYNNING
|4.008.012
|HARRY REMI
|ERIKSEN
|3.994.501
|BJØRN MAGNE
|DYBEDOKKEN
|3.990.779
|OLE ANTON
|GULSVIK
|3.987.870
|TOR EGIL
|SVENSEN
|3.942.574
|DANIEL
|PINNÅS
|3.926.889
|ROAR
|HAUGLAND
|3.923.414
|FREDRIK
|SELMER
|3.922.359
|CHRISTIAN AUGUST
|SELMER
|3.915.131
|SVENN
|WIDERBERG
|3.895.622
|HELGE LEIRO
|BAASTAD
|3.880.899
|OTTO NICOLAY
|JERVELL
|3.803.223
|BERNT OLAV
|STEINLAND
|3.733.793
|MAGNE
|FURUHOLMEN
|3.719.215
|MORTEN
|THORSRUD
|3.704.197
|THORSTEIN SNORRE
|VALDIMARSSON
|3.697.034
|BÉLA ANDREAS
|TONAY
|3.689.490
|TROND VEGAR
|BRATTLIE
|3.670.473
|OVE EIOLF
|BRUUN
|3.651.407
'
Disse 100 hadde høyest skattbar inntekt i Asker i 2020
|For- og mellomnavn
|Etternavn
|Inntekt
|SJUR
|THORSHEIM
|69.776.681
|JAN ERIK
|KIRKEBY
|64.557.950
|DAN
|FRIIS-MØLLER
|63.251.119
|STEIN MARIUS
|VARNER
|50.007.362
|PAUL JAMES
|JENKINS
|45.866.623
|PETTER
|VARNER
|45.345.601
|OSKAR
|VARNER
|42.909.564
|MORTEN
|INGEBRIGTSEN
|36.763.570
|WENCHE
|ALBJERK
|35.611.638
|ALEXANDER
|VARNER
|35.041.654
|MIA MARIANNE
|HELGESEN
|29.491.415
|LARS PETTER
|BERG
|29.1197.82
|IVAR
|VILLA
|26.497.296
|GUSTAV SIGMUND
|SØBAK
|25.757.897
|JAN PETER
|SUNDE
|25.390.401
|ANE
|GJELSVIK
|25.275.609
|EGIL MAGNE
|HAUGSTAD
|25.027.907
|HANS MARTIN
|HAUG
|23.209.334
|BJØRN
|GULBRANDSEN
|22.469.032
|JOAKIM
|VARNER
|22.199.314
|LASSE
|STEN
|21.760.746
|PETTER
|MUREN
|20.585.652
|HANS RUNE
|RØNNINGEN
|19.998.905
|PER MAGNE
|RISTVEDT
|19.930.008
|JOACHIM
|THONER
|19.037.346
|SIMEN
|THORSEN
|19.000.038
|KJELL INGE
|RØKKE
|18.982.617
|JOHN MARKUS
|LERVIK
|18.149.199
|OLE MARTIN
|FREDRIKSEN
|17.437.039
|ØYSTEIN
|FINVOLD
|17.314.033
|ADELE LOUISE MARGRETHE
|WASENDEN
|17.097.792
|ØYVIND
|FRØYSAA
|17.091.013
|ROGER
|AKSNES
|16.977.124
|OLA
|PEDERSEN
|16.564.070
|HALVOR
|WØIEN
|16.335.041
|ANDREAS
|HAUKELAND
|15.775.217
|BJØRN ANDRE
|INGIER
|15.413.524
|PER
|SABBASEN
|15.360.076
|LILL-ANN RIGMOR MØLLHAUSEN
|KVALØ
|15.033.801
|PER HELGE
|SANDERSEN
|15.001.371
|SNORRE ERIK
|ØVERLAND
|14.997.175
|GRO
|LYNGAAS
|14.958.191
|KRISTIAN
|SANDBREKKE
|14.680.779
|KRISTOFFER BJARNE
|RØHNE
|14.322.736
|ATLE
|ERIKSEN
|14.264.752
|KARI ANNE
|VARNER
|13.738.719
|KNUT
|BROVOLL-BØ
|13.653.450
|GJERT EIRIK
|JOHANNESSEN
|13.636.765
|MAGNE
|FURUHOLMEN
|13.446.504
|MARCO
|BEENEN
|13.226.659
|SVEIN TORE
|HOLSETHER
|13.215.746
|DANIEL ERICH
|JAHN
|13.159.242
|ERIK AMIT
|NORDLIE
|13.114.716
|ULF
|BJØRNVOLD
|12.927.428
|PÅL
|TRONSTAD
|12.803.906
|ANDERS
|SEVERINSEN
|12.484.996
|SVENN
|WIDERBERG
|12.272.595
|HALLVARD PETER
|MURI
|12.204.287
|BJØRN MAGNE
|DYBEDOKKEN
|11.916.798
|MADS CHRISTIAN
|GJERDRUM
|11.884.430
|OTTO NICOLAY
|JERVELL
|11.828.916
|DANIEL
|PINNÅS
|11.618.813
|ANNE-KRISTIN
|BRÅTHEN
|11.606.545
|PÅL ARVID
|RYNNING
|11.538.352
|TORGEIR
|ALGERØY
|11.511.491
|NILS KRISTIAN
|BØ
|11.495.678
|JØRN ERIK
|TOPPE
|11.457.011
|JOHN GABRIEL
|THUESTAD
|11.408.562
|HANS KENNETH
|VIGA-GERHARDSEN
|11.291.694
|HALGRIM
|THON
|10.749.174
|PETER ARNE
|RUZICKA
|10.624.091
|SYNNE
|BJØRKLUND
|10.529.345
|MORTEN
|HARKET
|10.477.917
|ARNE
|VANNEBO
|10.259.240
|TROND VEGAR
|BRATTLIE
|10.253.010
|TOR EGIL
|SVENSEN
|9.947.323
|ANDERS
|FARESTVEIT
|9.867.367
|ØYVIND
|BIRKENES
|9.851.908
|DAGFINN
|RINGÅS
|9.548.064
|BJØRN
|LUDVIGSEN
|9.301.324
|MORTEN
|THORSRUD
|9.075.210
|HELGE LEIRO
|BAASTAD
|8.924.074
|OLE HENRIK
|BJØRGE
|8.779.743
|PÅL
|LIEUNGH
|8.769.135
|BERNT OLAV
|STEINLAND
|8.738.313
|ROAR
|HAUGLAND
|8.714.486
|OVE EIOLF
|BRUUN
|8.687.148
|OLE ANTON
|GULSVIK
|8.579.463
|HARRY REMI
|ERIKSEN
|8.488.917
|KRISTIAN MONSEN
|RØKKE
|8.455.364
|THORSTEIN SNORRE
|VALDIMARSSON
|8.253.503
|FREDRIK
|SELMER
|8.096.067
|CHRISTIAN AUGUST
|SELMER
|8.072.504
|JORUNN MARIE
|THON
|7.872.478
|HANS PETTER
|HOTVEDT
|7.246.896
|JENS
|EVENSEN
|7.038.309
|BÉLA ANDREAS
|TONAY
|6.525.133
|THOMAS
|KOLBERG
|2.733.478
|ERIK CATO
|ENDER
|1.116.237
|HILDE
|MIDTHJELL
|166.552
Disse 100 hadde størst ligningsformue i Asker i 2020
|For- og mellomnavn
|Etternavn
|Formue
|KJELL INGE
|RØKKE
|19.627.692.669
|JOAKIM
|VARNER
|1.161.974.125
|ALEXANDER
|VARNER
|786.744.665
|PETTER
|VARNER
|785.673.480
|HILDE
|MIDTHJELL
|780.657.385
|OSKAR
|VARNER
|752.933.111
|STEIN MARIUS
|VARNER
|730.973.135
|THOMAS
|KOLBERG
|489.262.960
|ERIK CATO
|ENDER
|488.809.414
|SJUR
|THORSHEIM
|388.247.465
|KRISTIAN MONSEN
|RØKKE
|386.234.328
|KARI ANNE
|VARNER
|381.188.912
|SIMEN
|THORSEN
|360.472.367
|HALGRIM
|THON
|352.268.533
|JORUNN MARIE
|THON
|224.157.770
|BJØRN ANDRE
|INGIER
|211.798.727
|HANS PETTER
|HOTVEDT
|201.609.430
|GUSTAV SIGMUND
|SØBAK
|183.517.440
|JENS
|EVENSEN
|181.474.039
|OLE HENRIK
|BJØRGE
|165.803.360
|EGIL MAGNE
|HAUGSTAD
|153.316.779
|CHRISTIAN AUGUST
|SELMER
|152.921.618
|FREDRIK
|SELMER
|149.969.597
|WENCHE
|ALBJERK
|145.533.436
|MIA MARIANNE
|HELGESEN
|124.134.451
|SYNNE
|BJØRKLUND
|120.347.607
|PETER ARNE
|RUZICKA
|115.481.820
|OVE EIOLF
|BRUUN
|111.770.379
|PAUL JAMES
|JENKINS
|107.638.378
|ANNE-KRISTIN
|BRÅTHEN
|100.328.206
|ARNE
|VANNEBO
|99.070.703
|MADS CHRISTIAN
|GJERDRUM
|95.019.074
|PÅL
|TRONSTAD
|90.746.682
|SNORRE ERIK
|ØVERLAND
|75.417.152
|IVAR
|VILLA
|67.592.411
|ANDERS
|FARESTVEIT
|60.901.051
|JAN ERIK
|KIRKEBY
|56.835.682
|HANS MARTIN
|HAUG
|56.183.151
|MORTEN
|INGEBRIGTSEN
|54.005.651
|TORGEIR
|ALGERØY
|40.244.776
|ADELE LOUISE MARGRETHE
|WASENDEN
|40.115.424
|ROGER
|AKSNES
|38.379.721
|TROND VEGAR
|BRATTLIE
|35.616.985
|ØYVIND
|FRØYSAA
|34.576.377
|JOHN MARKUS
|LERVIK
|34.152.314
|DANIEL
|PINNÅS
|26.481.801
|HALLVARD PETER
|MURI
|26.269.890
|PER HELGE
|SANDERSEN
|25.503.378
|JOHN GABRIEL
|THUESTAD
|24.310.377
|LILL-ANN RIGMOR MØLLHAUSEN
|KVALØ
|22.802.188
|PÅL ARVID
|RYNNING
|21.457.865
|HANS RUNE
|RØNNINGEN
|20.783.867
|ANDERS
|SEVERINSEN
|20.686.297
|OLE MARTIN
|FREDRIKSEN
|20.671.243
|LARS PETTER
|BERG
|20.227.831
|DANIEL ERICH
|JAHN
|20.086.998
|NILS KRISTIAN
|BØ
|20.002.959
|DAN
|FRIIS-MØLLER
|19.657.800
|JAN PETER
|SUNDE
|18.945.839
|GRO
|LYNGAAS
|18.843.581
|SVEIN TORE
|HOLSETHER
|18.687.802
|OTTO NICOLAY
|JERVELL
|18.611.946
|ROAR
|HAUGLAND
|18.141.687
|TOR EGIL
|SVENSEN
|14.539.128
|BJØRN
|GULBRANDSEN
|14.532.288
|HALVOR
|WØIEN
|14.288.080
|BJØRN MAGNE
|DYBEDOKKEN
|13.445.447
|MAGNE
|FURUHOLMEN
|13.352.700
|MORTEN
|HARKET
|12.948.768
|PER MAGNE
|RISTVEDT
|12.822.745
|KRISTIAN
|SANDBREKKE
|12.505.366
|OLE ANTON
|GULSVIK
|9.786.596
|HANS KENNETH
|VIGA-GERHARDSEN
|9.646.924
|KNUT
|BROVOLL-BØ
|8.676.032
|LASSE
|STEN
|8.658.489
|ULF
|BJØRNVOLD
|8.575.407
|ANE
|GJELSVIK
|8.167.977
|HELGE LEIRO
|BAASTAD
|7.620.384
|PETTER
|MUREN
|7.297.344
|ATLE
|ERIKSEN
|7.100.600
|ØYSTEIN
|FINVOLD
|6.342.684
|BÉLA ANDREAS
|TONAY
|6.040.218
|OLA
|PEDERSEN
|5.130.583
|MORTEN
|THORSRUD
|4.273.819
|SVENN
|WIDERBERG
|4.238.979
|JØRN ERIK
|TOPPE
|4.226.764
|PÅL
|LIEUNGH
|4.046.366
|GJERT EIRIK
|JOHANNESSEN
|2.678.706
|PER
|SABBASEN
|526.249
|ØYVIND
|BIRKENES
|478.872
|ERIK AMIT
|NORDLIE
|400.269
|JOACHIM
|THONER
|0
|ANDREAS
|HAUKELAND
|0
|KRISTOFFER BJARNE
|RØHNE
|0
|MARCO
|BEENEN
|0
|DAGFINN
|RINGÅS
|0
|BJØRN
|LUDVIGSEN
|0
|BERNT OLAV
|STEINLAND
|0
|HARRY REMI
|ERIKSEN
|0
|THORSTEIN SNORRE
|VALDIMARSSON
|0
Saga Pure-kule for Spetalen
Den frittalende og anerkjente investoren kan se tilbake på et svært godt år, der formuen har økt med over 18 prosent. Spesielt kan Spetalen skryte av en kursoppgang på over 200 prosent i rederiet Saga Pure, der han er majoritetseier.
Spetalen har en rekke andre tunge styreverv på CV, som styremedlem i blant annet i de børsnoterte selskapene Hiddn Solutions, Saga Tankers, Norske Skog og Vistin Pharma.
Videre besitter Spetalen flere prakteiendommer, blant annet en spektakulær bolig på Bygdøy.
Les mer om Spetalen på Kapital 400 rikeste
Tollefsen-eiendom for 200 mrd.
Ivar Tollefsens tro på eiendomsinvesteringer innen boliger til «vanlige mennesker» har vist seg å være lukrativ. Gjennom eiendomsgiganten Fredensborg har utleiekongen nå eiendom og investeringer for omtrent 200 milliarder kroner. Han kontrollerer også Nordens største eiendomsselskap Heimstaden, med 120.000 leiligheter fordelt på ti europeiske land.
I tillegg vokser Fredensborg i boligutvikling gjennom Fredensborg Bolig, som eies sammen med Tollef Svenkerud og som sammen med Norwegian Property og Union eier Nordr.
Fredensborg Fritid, som vokser med fokus på Geilo, Flå og Kragerø. Tollefsen bidrar også godt til SOS-barnebyer med en årlig donasjon på 120 millioner kroner.
Les mer om Tollefsen på Kapital 400 rikeste
Røkke skal vippe DNB av tronen
Røkkes oljeeksponering, som i fjor førte til barbering av formuen, sørger i år for at verdiene nesten står i all-time high. Oljeprisen har steget 50 prosent. Det har trukket verdiene i både Aker, Aker BP og Aker Solutions betraktelig opp.
Oljemannen har foretatt en rekke finansielle trekk de siste 12 månedene med børsnoteringer av flere ESG-aksjer. Til tross for kurshavari i Aker Horizons har Aker hentet nær 10 milliarder i friske midler gjennom noteringene og synliggjort verdier i konsernet.
Senest i går, tirsdag, hentet Røkke inn selveste Yngve Slyngstad som sjef for nyetablerte Aker Asset Management. Den tidligere oljefondsjefen skal lede den gigantiske fondssatsingen, der 1.000 milliarder kroner skal investeres i det grønne skiftet.