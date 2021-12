Skattelistene for 2020 viser at Øystein Stray Spetalen betalte over 105 millioner kroner i skatt i fjor. Det var mest av alle i Oslo. Spetalen hadde også den høyeste ligningsinntekten, med 258,7 millioner kroner.

Tangen på formuestoppen

Størst ligningsformue i hovedstaden har hjemflyttede Nicolai Tangen. Oljefondsjefen er ifølge Skatteetaten god for drøyt 8,1 milliarder kroner.

Nærmest Tangen på formuestoppen kommer Johan Johannson på 6,2 milliarder og Andresen-søstrene på drøyt 5,5 milliarder kroner. Reitan-brødrene er også inne på topp 10, mens Spetalen faller like utenfor med en ligningsformue på nærmere 2,6 milliarder kroner.

Vi minner om at dette er ligningstall. De reelle formuene finner du på Kapital 400 rikeste, der Tangen står oppført med 8,2 milliarder kroner i formue, som Norges 33. rikeste. Spetalen er nede på 78. plass med sine 4,5 milliarder kroner.

Moan og Reitan-brødrene

Oslos største skattebetalere bak Spetalen er Reitan-brødrene på drøye 90 millioner kroner, og nevnte Tangen på 78,7 millioner kroner.

På topp 10 finner vi også eiendomsmilliardær Edgar Haugen, Norges 13. rikeste ifølge Kapital. Han betalte 58,9 millioner kroner i skatt i fjor. Nærmest Haugen kommer Johan Johannson på 55,5 millioner og den mangeårige Visma-toppen Øystein Moan på 52,2 millioner kroner.

Samme Moan kommer nærmest Spetalen på inntektstoppen med sine 181,4 millioner kroner i ligningsinntekt. Deretter følger Reitan-brødrene og RCCL-arving Margaret Boel Garmann.

Disse 100 betalte mest skatt i Oslo i 2020 Navn Skatt ØYSTEIN STRAY SPETALEN 105.131.374 MAGNUS REITAN 92.706.050 OLE ROBERT REITAN 90.924.296 NICOLAI TANGEN 78.692.313 MARGARET BOEL GARMANN 70.855.059 JØRGEN DAHL 65.814.357 EDGAR HAUGEN 58.914.860 JOHAN JOHANNSON 55.541.154 TOR ØIVIND FJELD 55.434.237 ØYSTEIN MOAN 52.228.271 ALEXANDRA G. ANDRESEN 47.348.602 KATHARINA G. ANDRESEN 47.320.029 ELSE HELENE SUNDT 39.243.420 HARALD HØEGH 28.020.694 GUNNAR FREDERIK SELVAAG 25.528.623 KARL JOHAN SUNDE 24.335.298 OLAV THON 23.038.620 RAGNAR HORN 22.655.505 OLE MELHUS 22.454.525 LEIF OVESØN HØEGH 22.269.015 AXEL MUSTAD 22.020.912 JONAS GUSTAF ASPELIN RAMM 21.715.314 JOHAN HENRIK ANDRESEN 19.395.494 HENRIK VARNER 19.356.110 FINN HARTVIG JOHANNSON 18.817.421 PEDER OSKAR JOHANNSON 18.755.744 KARL EDVARD JOHANNSON 18.692.363 EGIL STENSHAGEN 17.906.432 MAGNUS TVENGE 17.731.722 ELLEN KARLSEN RAAHOLT 17.513.280 THOMAS WILHELMSEN 17.102.816 KRISTIN MUSTAD BEVRENG 17.026.448 DAG STIAN STIANSEN 16.497.236 HARALD MORÆUS-HANSSEN 16.353.511 JAN CHRISTIAN GRUNER 15.681.305 ANNICKEN TVENGE 15.198.995 RUNAR VATNE 14.674.816 JULIE VARNER 14.619.948 ANDERS MISUND 14.429.788 ANDERS BUCHARDT 13.907.120 KRISTIAN HOLTH 13.898.336 RUNE STOKKE 13.532.788 KNUT FREDRIK ASPELIN 13.386.118 MICHAEL STEENSLAND-BRUN 13.286.851 BJØRN RUNE GJELSTEN 13.214.259 RASIAH RANJITH LEON 13.044.594 JAN HAUDEMANN-ANDERSEN 12.970.871 TUVA KRÅKENES 12.698.886 GUSTAF ASPELIN 12.332.904 MORTEN SIGVAL BERGESEN 12.315.473 KARINA NAGELL-ERICHSEN 12.150.364 TORSTEIN INGVALD TVENGE 12.067.518 OLE GRANGAARD 11.574.508 AGNES ELISABETH MELLBYE 11.404.574 MENNE STEENSLAND 11.295.909 STIG KJARTAN AAS 10.600.663 VALTER CHRISTIAN JENSEN 10.300.409 MARGRETE NAGELL-ERICHSEN 10.219.039 KRISTIAN ARNE ADOLFSEN 9.900.807 ANDERS OPSAHL 9.775.701 KNUT GUSTAF ASPELIN 9.665.092 JULIE KRISTINE RASMUSSEN 9.546.155 JON MORTEN MØLLER 9.413.061 CARL EINAR RASMUSSEN 9.271.019 ANNE CATRINE MØLLER 9.089.429 KIM WAHL 9.016.645 TED HALVARD SKATTUM 8.940.438 METTE MELHUS 8.726.828 CHRISTEN SVEAAS 8.569.113 HARALD MØLLER 8.317.826 OSCAR ALEXANDER WILHELMSEN 8.245.139 KENNETH SANDVOLD 8.221.265 LINE NORBYE 8.117.310 HUGO MAURSTAD 8.012.992 CHRISTIAN RINGNES 7.900.490 JAN ERIK RIVELSRUD 7.899.482 ANETTE KRISTINE RINGNES 7.819.688 ISABELLE KRISTINE RINGNES 7.754.270 CHRISTIAN RINGNES 7.745.081 ESPEN NORDHUS 7.657.935 KRISTINA MADELEINE WILHELMSEN 7.655.693 JØRGEN CATO BROCH 7.609.283 NINA CAMILLA HAGEN SØRLI 7.566.849 STEN STURE LARRE 7.344.907 OLE CHRISTIAN JENSEN 7.233.664 EDVIN AUSTBØ 6.848.471 ODD RUNE AUSTGULEN 6.794.319 DAVIDE DE PICCIOTTO 6.724.796 ANDERS CHRISTIAN WILHELMSEN 6.505.720 THOMAS FREDRIK NESLEIN 6.348.480 GUNNAR TEIG-OLSEN 6.290.260 TROND HARALD KLAVENESS 6.091.273 NARVE REITEN 5.757.518 ELISABETH CAROLINE BROCHMANN 4.998.267 ELSE KATHARINA PETTERØE 4.802.153 ROAR MORTENSEN 4.714.008 EVEN CARLSEN 4.583.393 LEIF-JOHN ENGH 4.534.532 ANE CECILIE WISER 4.119.485 TINE CAMILLA GJØSTØL 4.108.228

Disse 100 hadde høyest skattbar inntekt i Oslo i 2020 Fornavn Etternavn Inntekt ØYSTEIN STRAY SPETALEN 258.709.731 ØYSTEIN MOAN 181.404.420 MAGNUS REITAN 166.542.768 OLE ROBERT REITAN 162.833.343 MARGARET BOEL GARMANN 154.930.624 JØRGEN DAHL 131.447.948 EDGAR HAUGEN 112.271.516 TOR ØIVIND FJELD 103.320.599 KARL JOHAN SUNDE 62.920.580 RAGNAR HORN 53.616.667 JONAS GUSTAF ASPELIN RAMM 52.286.823 OLE MELHUS 51.441.166 AXEL MUSTAD 47.731.813 NICOLAI TANGEN 45.902.391 HENRIK VARNER 40.129.459 ELLEN KARLSEN RAAHOLT 36.150.118 EGIL STENSHAGEN 35.714.825 JAN CHRISTIAN GRUNER SUNDT 34.073.847 HARALD MORÆUS-HANSSEN 31.667.208 KRISTIN MUSTAD BEVRENG 29.766.190 OLE GRANGAARD 29.329.124 RASIAH RANJITH LEON 26.095.249 JULIE VARNER 25.470.260 RUNAR VATNE 25.020.522 JAN HAUDEMANN-ANDERSEN 22.804.839 HARALD HØEGH HØEGH 22.444.263 RUNE STOKKE 21.852.704 KRISTIAN HOLTH 21.581.440 GUNNAR FREDERIK SELVAAG 21.164.927 KARINA NAGELL-ERICHSEN 19.077.864 VALTER CHRISTIAN JENSEN 18.912.107 STIG KJARTAN AAS 17.805.943 KRISTIAN ARNE ADOLFSEN 17.729.543 MENNE STEENSLAND 17.138.635 MAGNUS TVENGE 16.995.383 ANDERS OPSAHL 16.682.877 ANNICKEN TVENGE 16.177.627 THOMAS WILHELMSEN 15.892.364 TUVA KRÅKENES 15.819.409 TED HALVARD SKATTUM 14.562.780 KIM WAHL 14.010.216 OLAV THON 13.444.592 KENNETH SANDVOLD 13.238.043 TORSTEIN INGVALD TVENGE 12.985.128 JULIE KRISTINE RASMUSSEN 12.244.042 MARGRETE NAGELL-ERICHSEN 12.048.873 METTE MELHUS 12.016.264 CARL EINAR RASMUSSEN 11.445.322 LINE NORBYE 10.894.645 KNUT FREDRIK ASPELIN 10.712.363 ESPEN NORDHUS 10.634.709 DAG STIAN STIANSEN 9.603.106 GUSTAF ASPELIN 9.393.822 CHRISTIAN RINGNES 9.131.303 OLE CHRISTIAN JENSEN 8.202.006 JØRGEN CATO BROCH 7.887.550 ANETTE KRISTINE RINGNES 7.615.096 CHRISTIAN RINGNES 7.308.138 ISABELLE KRISTINE RINGNES 6.976.194 HUGO MAURSTAD 6.709.484 GUNNAR TEIG-OLSEN 6.354.716 THOMAS FREDRIK NESLEIN 6.180.798 STEN STURE LARRE 6.072.257 JOHAN JOHANNSON 5.961.089 ANDERS MISUND 5.833.314 KNUT GUSTAF ASPELIN 5.188.486 AGNES ELISABETH MELLBYE 4.966.399 OSCAR ALEXANDER WILHELMSEN 4.863.470 ANDERS BUCHARDT 4.611.268 TROND HARALD KLAVENESS 4.559.714 NARVE REITEN 4.172.390 JON MORTEN MØLLER 3.957.433 JAN ERIK RIVELSRUD 3.160.809 KRISTINA MADELEINE WILHELMSEN 2.721.703 MORTEN SIGVAL BERGESEN 2.637.150 LEIF-JOHN ENGH 2.567.109 ANDERS CHRISTIAN WILHELMSEN 2.418.254 ROAR MORTENSEN 2.308.948 MICHAEL STEENSLAND-BRUN 2.273.208 ANNE CATRINE MØLLER 1.956.132 EDVIN AUSTBØ 1.718.702 ELSE HELENE SUNDT 1.641.826 ODD RUNE AUSTGULEN 1.510.999 NINA CAMILLA HAGEN SØRLI 1.384.938 ELISABETH CAROLINE BROCHMANN 1.226.764 HARALD MØLLER 1.126.731 FINN HARTVIG JOHANNSON 422.574 DAVIDE DE PICCIOTTO 153.472 ELSE KATHARINA PETTERØE 133.634 KARL EDVARD JOHANNSON 5.718 TINE CAMILLA GJØSTØL 3.148 PEDER OSKAR JOHANNSON 456 ALEXANDRA G. ANDRESEN 0 KATHARINA G. ANDRESEN 0 LEIF OVESØN HØEGH 0 JOHAN HENRIK ANDRESEN 0 BJØRN RUNE GJELSTEN 0 CHRISTEN SVEAAS 0 EVEN CARLSEN 0 ANE CECILIE WISER 0

Disse 100 hadde størst ligningsformue i Oslo i 2020 For- og mellomnavn Etternavn Formue NICOLAI TANGEN 8.134.047.431 JOHAN JOHANNSON 6.234.031.892 ALEXANDRA G. ANDRESEN 5.571.923.722 KATHARINA G. ANDRESEN 5.568.562.331 MAGNUS REITAN 4.620.795.695 ELSE HELENE SUNDT 4.577.206.366 OLE ROBERT REITAN 4.546.957.558 JØRGEN DAHL 2.790.325.759 EDGAR HAUGEN 2.777.922.578 TOR ØIVIND FJELD 2.743.633.213 ØYSTEIN STRAY SPETALEN 2.586.723.237 MARGARET BOEL GARMANN 2.562.173.467 LEIF OVESØN HØEGH 2.555.729.743 HARALD HØEGH 2.456.006.186 JOHAN HENRIK ANDRESEN 2.272.651.297 OLAV THON 2.231.137.134 GUNNAR FREDERIK SELVAAG 2.211.762.233 PEDER OSKAR JOHANNSON 2.208.058.211 KARL EDVARD JOHANNSON 2.200.601.567 FINN HARTVIG JOHANNSON 2.199.216.955 DAG STIAN STIANSEN 1.600.540.078 BJØRN RUNE GJELSTEN 1.557.550.808 ANDERS MISUND 1.518.140.395 MICHAEL STEENSLAND-BRUN 1.448.568.646 MAGNUS TVENGE 1.436.192.356 ANDERS BUCHARDT 1.433.363.613 MORTEN SIGVAL BERGESEN 1.336.498.570 THOMAS WILHELMSEN 1.284.192.334 ANNICKEN TVENGE 1.184.379.738 KNUT FREDRIK ASPELIN 1.182.710.513 AGNES ELISABETH MELLBYE 1.160.578.385 GUSTAF ASPELIN 1.091.078.355 CHRISTEN SVEAAS 1.006.870.682 ANNE CATRINE MØLLER 978.160.499 ØYSTEIN MOAN 961.391.825 KNUT GUSTAF ASPELIN 938.177.338 TORSTEIN INGVALD TVENGE 936.873.828 HARALD MØLLER 913.260.461 JON MORTEN MØLLER 907.542.118 TUVA KRÅKENES 907.167.493 KRISTIN MUSTAD BEVRENG 893.394.068 NINA CAMILLA HAGEN SØRLI 853.190.544 KRISTIAN HOLTH 809.539.888 OSCAR ALEXANDER WILHELMSEN 808.895.813 AXEL MUSTAD MUSTAD 795.036.507 DAVIDE DE PICCIOTTO 791.473.041 KRISTINA MADELEINE WILHELMSEN 787.438.015 HENRIK VARNER 784.973.709 MENNE STEENSLAND 781.537.052 EGIL STENSHAGEN 776.563.810 JULIE VARNER 772.025.909 RUNE STOKKE 768.905.629 MARGRETE NAGELL-ERICHSEN 754.730.005 JAN ERIK RIVELSRUD 754.103.378 ODD RUNE AUSTGULEN 737.436.742 EDVIN AUSTBØ 736.763.139 OLE MELHUS 736.350.549 HARALD MORÆUS-HANSSEN 735.618.686 ELLEN KARLSEN RAAHOLT 731.685.402 KARINA NAGELL-ERICHSEN 720.170.560 HUGO MAURSTAD 686.052.820 ANDERS CHRISTIAN WILHELMSEN 679.172.459 RUNAR VATNE 670.544.253 JULIE KRISTINE RASMUSSEN 668.810.760 CARL EINAR RASMUSSEN 667.625.955 VALTER CHRISTIAN JENSEN 664.783.153 CHRISTIAN RINGNES 663.659.452 ISABELLE KRISTINE RINGNES 648.082.713 KIM WAHL 646.448.873 RAGNAR HORN 638.045.162 ANETTE KRISTINE RINGNES 637.557.015 STEN STURE LARRE 637.497.438 JAN CHRISTIAN GRUNER SUNDT 630.891.485 JAN HAUDEMANN-ANDERSEN 622.912.197 JØRGEN CATO BROCH 605.415.239 JONAS GUSTAF ASPELIN RAMM 596.475.539 OLE GRANGAARD 585.886.917 STIG KJARTAN AAS 584.978.088 METTE MELHUS 583.742.473 ESPEN NORDHUS 582.167.767 GUNNAR TEIG-OLSEN 568.392.540 RASIAH RANJITH LEON 566.346.237 ELSE KATHARINA PETTERØE 563.871.155 OLE CHRISTIAN JENSEN 546.232.498 KARL JOHAN SUNDE 542.148.645 LINE NORBYE 541.981.278 TROND HARALD KLAVENESS 536.302.821 ELISABETH CAROLINE BROCHMANN 533.960.382 EVEN CARLSEN 529.621.927 THOMAS FREDRIK NESLEIN 508.445.286 ANDERS OPSAHL 498.113.695 ANE CECILIE WISER 487.568.157 TINE CAMILLA GJØSTØL 484.820.960 TED HALVARD SKATTUM 484.689.091 KRISTIAN ARNE ADOLFSEN 484.214.832 ROAR MORTENSEN 478.160.151 CHRISTIAN RINGNES 477.361.701 NARVE REITEN 476.518.173 KENNETH SANDVOLD 468.340.926 LEIF-JOHN ENGH 466.341.499

Hat-trick for Tollefsen

I Bærum var det eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen som betalte mest skatt i fjor, det vil si drøye 156 millioner kroner. Samme mann hadde også den høyeste ligningsinntekten på nærmere 290 millioner kroner og den største ligningsformuen på 7,46 milliarder kroner.

Vi minner igjen om at dette er ligningstall. De reelle formuene finner du på Kapital 400 rikeste, der Tollefsen står oppført med 38,5 milliarder kroner i formue, som Norges 7. rikeste.