Vinteren vil bli rekorddyr tross strømstøtte

NRK har sammenlignet dagens prisnivå med de fem siste vintrene.

Snittet for desember, januar, februar og mars er cirka 35 øre per kilowattime i Sør-Norge. Det er bare en femdel av prisen i samme landsdel til nå i desember.

Prisen har i snitt vært på 1 kroner og 81 øre på strømbørsen Nord Pool (til 27. desember). Det er denne prisen som er grunnlaget for regjeringens strømstøtte.

Selv om staten tar drøyt halvparten regningen over 70 øre, koster strømmen fortsatt 1 krone og 50 øre per kilowattime inkludert moms.

Et hus som bruker 27.000 kilowattimer i året og har forbruk i desember på 3.280 kilowattimer vil dermed få en samlet strømregning for de fire vintermånedene på nesten 13.000 kroner mer enn snittet av de foregående fem vintrene, hvis desemberprisene fortsetter. Det er et slikt eksempelhus NVE har brukt i sine beregninger.

En norsk gjennomsnittshusstand bruker imidlertid mindre strøm enn dette eksempelet, siden mange små leiligheter inngår i snittet, knapt 16.000 kilowattimer i året. De vil kunne få en ekstraregning på rundt 7.500 kroner.

– Vi vil følge situasjonen tett gjennom hele vinteren for å se om det vil være behov for å gjøre endringer i de midlertidige støtteordningene, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

