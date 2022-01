En av fire venter dårligere økonomi i 2022

– I sum ser folk en del mørkere på utsiktene for egen økonomi enn de gjorde for ett år siden. Det har sammenheng med at vi ennå ikke ser noen ende på pandemien med den usikkerheten om jobb og inntekt som følger med, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til NTB.

* 26 prosent av deltakerne i forventningsundersøkelsen som Respons Analyse har gjort for banken, svarer at husstandens økonomi blir litt dårligere eller mye dårligere i år.

* 22 prosent svarer det motsatte – at de tror at husstanden får bedre økonomi.

* 49 prosent av deltakerne tror på uendret økonomi i år.

Siden målingene startet i 2011, har det aldri vært en så høy andel som tror at deres husholdningsøkonomi blir dårligere det neste året. Det er dessuten første gang siden 2015 at flere tror på en dårligere økonomi enn på en bedring.

Utsiktene er blitt mørkere

Strømprisene er rekordhøye, drivstoffprisene er høye, rentene er på vei opp og den generelle prisstigningen er høy. Samtidig innføres nye innstramminger som reduserer den økonomiske aktiviteten, fører til permitteringer og økende usikkerhet.

– Det blir mye på en gang, og mange kommer opplagt til å slite med å få hverdagsøkonomien til å gå rundt gjennom vinteren, sier Gundersen.

Og forbrukerne har god grunn til å se mørkere på den nære framtiden, ifølge forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB). Også i det større økonomiske perspektivet er utsiktene blitt dystrere i løpet av to-tre desemberuker – i den grad at byråets konjunkturanslag fra starten av desember må nedjusteres og revideres.

Hovedforklaringen heter omikron, med tilhørende tilstramming i smittevernet og delvis nedstenging i servicenæringen.