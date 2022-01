Strømsjokk for hytteeiere

– Dette er en økonomisk katastrofe for hytteeierne, sier Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund til Dagbladet.

Milliardpakken som regjeringen la fram i desember omfatter nemlig ikke sekundærboliger som hytter eller fritidsboliger.

Dermed må svært mange eiere av hytter i Sør-Norge med innlagt strøm nå bare stålsette seg for en svært dyr vinter, skriver avisen.

– Vi kan ikke anbefale våre medlemmer å dra på hytta når strømregninga blir tre ganger så høy som normalt. Kombinasjonen av nettleieavtalen og manglende strømstøtte blir en økonomisk katastrofe for hytteeierne, sier Hagen. som er styreleder i Norges Hytteforbund (NHF).

– Vi følger nøye med på situasjonen i strømmarkedet, men fra vår side så har det viktigste vært å hjelpe husholdningene i det som er en svær krevende situasjon, sier Terje Lien Aasland, leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Han peker på at strømutgiftene for primærboliger uansett er mye høyere enn for hytter.

