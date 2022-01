Dette var de 5 mest populære fondene i desember

Nordnets kunder nettokjøpte fond for 92 millioner kroner i desember. Aksjefond ble nettokjøpt for 112 millioner kroner, kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 11 millioner mens rentefond ble nettosolgt for 31 millioner.

– I 2021 nettokjøpte Nordnets kunder fond for knappe 6 milliarder kroner, hvor det aller meste er aksjefond. Det er rekord i Nordnet Norges historie, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet, i en melding.

Seks av de ti mest kjøpte fondene i desember var indeksfond, og tre av dem var globale indeksfond.

Verdensindeksen steg nye 4 prosent i desember, tross rekordhøy smitte og høye inflasjonstall. Den brede amerikanske S&P 500-indeksen nådde nok en ny all-time high den 29. desember, en rekord som allerede ble slått første uken i januar.

Topp 5 nettokjøpte fond i desember 1. Nordnet Indeksfond Global 2. KLP Aksjeglobal Indeks V 3. Nordnet Indeksfond Teknologi 4. Nordnet indeksfond Norge 5. DNB Global Indeks

På salgstoppen i desember finner vi seks teknologifond og to fornybarfond.

– Den globale teknologisektoren, målt ved MSCI World Technology Index, ga cirka 30 prosent avkastning i 2021, altså noe bedre enn verdensindeksen. En del populære aktive teknologifond ga imidlertid svak avkastning i 2021 og har derfor blitt solgt i desember. Dette gjelder blant andre BGF Next Generation Technology og Öhman Global Growth, sier Sættem.