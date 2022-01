Høye strømpriser gir utleiekrangler

– Dermed kan man faktisk si at en konsumprisregulering av leieprisen kan gi et urimelig utslag i de tilfellene der leietager selv betaler for strømmen, påpeker han.

– Så det er ikke noe annet utleier kan gjøre for å få dekket strømregningen?

– Nei, det viktigste er nok å lære til neste gang. For de fleste vil det være fornuftig at leietager har et eget strømabonnement, hvis det er mulig.

– Selv om det koster en del å legge inn en ekstra måler?

– Ja, det vil nok lønne seg i lengden hvis man skal leie ut for en lengre periode, sier han.

– Et annet alternativ er at man lager en god avtale, der man stipulerer et forbruk, og så gjør en avregning en gang i året. Basert på det totale forbruket, størrelse på leiligheten og antall ovner bør det være mulig å finne et fornuftig overslag, sier han.

– Å la strøm være inkludert i leieprisen vil lett kunne medføre at leietageren ikke er bevisst sitt strømforbruk og sløser med strømmen. I tillegg til at det vil gi store økonomiske kostnader for utleier, vil det også være problematisk i et miljøperspektiv, sier Leisner.

Forhandling

– I og med at konsumprisindeksen har steget så mye på grunn av økningen i strømprisene, er det mulig å tenke seg at det kan være et visst forhandlingsspørsmål, der man setter inn en strømmåler, og samtidig velger å justere leien med konsumprisindeksen uten elektrisitet (KPI-JEL)

Åtte tips til utleier ■ Sjekk referanser.

■ Sørg for sikkerhet for leiebetaling. Det kan gjøres gjennom et depositum på sperret konto, eller garanti.

■ Sørg for en klar kontrakt.

■ Kontrakten bør være tidsbestemt, dersom du ønsker kontroll over når leieforholdet skal opphøret.

■ Kontrakten bør inneholde en utkastelsesklausul.

■ Sørg for en inn- og utflyttingsprotokoll med dokumentasjon.

■ Tegn utleieforsikring.

■ Når avtalt leietid er ute må utleieren sende leier en flytteoppfordring innen tre måneder. Hvis ikke går leieforholdet over til å bli tidsubestemt. Kilde: Huseierne

– Men hva hvis leietageren i kjellerleiligheten har en egen måler, og skrur av all varme når han eller hun reiser på ferie vinterstid?



– Det bør man definitivt ikke gjøre, da kan man risikere at vannet fryser, sprukne rør og vannskader. De fleste leiekontrakter inkluderer et punkt om at leietager må sørge for oppvarming av leiligheten til en viss grunntemperatur, for at noe slikt skal unngås. Og har man ikke det i leiekontrakten, bør man sørge for at man får det med ved neste anledning.