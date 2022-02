Pensjonister fikk økt kjøpekraft i fjor

En gjennomsnittlig alderspensjon steg med 10.400 kroner fra 2020 til 2021, og var på 258.700 kroner i 2021.

Sammenlignet med året før har alderspensjonene steget med 4,2 prosent. Ettersom prisstigningen var 3,5 prosent, ble realveksten i alderspensjon 0,7 prosent.

– Det betyr at de fleste alderspensjonister fikk litt mer å rutte med i året som gikk, sier avdelingsdirektør Ole Christian Lien i NAV.

At minstepensjonen for enslige alderspensjonister ble satt opp i 2021, har medført at økningen i kjøpekraft har vært særlig stor for denne gruppen.

Tallene fra NAV viser også at Norge passerte én million alderspensjonister 1. november i fjor.

Antallet pensjonister som drar til utlandet og bosetter seg der, har økt med 57 prosent de siste ti årene, og per desember 2021 var antallet oppe i 52.100. Det er en økning på 2,6 prosent sammenlignet med desember året før.

(NTB)