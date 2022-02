Troen på egen økonomi er svekket siden januar

Februarmålingen til Opinion viser at forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 6,5 poeng. Det er en svak nedgang på 0,9 prosentpoeng fra januar.

– For fjerde måned på rad er CCI negativ. Det vil si at det er flere som er pessimistiske enn optimistiske på vegne av egen og landets økonomi. Vi må tilbake til 2020 for å finne en lengre periode med en negativ indeks, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

I coronaåret 2020 var indeksen negativ i 11 av 12 måneder. Deretter var den positiv frem til oktober i fjor.

– Utsikter til vedvarende høye strømpriser, men også inflasjon og varsler om høyere boliglånsrenter for mange, bidrar nok langt på vei til å forklare nedgangen, sier Høidahl.

Troen på landets økonomi om 12 måneder får et lite oppsving i februar, og har trolig sammenheng med at coronarestriksjonene er fjernet, ifølge Opinion.