Internasjonale sanksjoner har bidratt til at flere aksjer allerede er stoppet for handel hos Nordnet. Sparere som eier disse verdipapirene kan ikke selge dem, og de kan heller ikke kjøpes.

Mandag har Nordnet også besluttet å stenge for kjøp av Russland-fond, samt andre fond som har mer enn 30 prosent av fondets porteføljeverdi med eksponering eller kobling mot Russland. Det vil fortsatt være mulig å selge disse fondene. Nordnet gjør dette for å beskytte kundene mot den kraftige volatiliteten, samt risikoen for å bli sittende med fondsandeler som ikke kan selges fordi fond kan bli nødt til å stenge for handel.

«Vi kan konstatere at Russland-fond i det nordiske markedet enn så lenge er åpne for handel, men risikoen for suspensjon/stenging er definitiv til stede. Derfor har altså Nordnet besluttet å stenge Russland-fond for kjøp på vår plattform», skriver Nordnet i en melding.

450 norske kunder

Det er per i dag relativt få sparere som eier Russland-fond sammenlignet med andre fondskategorier. Blant Nordnets kunder i Norge er det om lag 450 kunder som eier Russland-fond til en samlet verdi av rundt 20 millioner kroner. Antallet kunder i disse fondene har falt de to siste årene.

Nordnet har ikke sett noen indikasjoner på at sparerne ønsker å bunnfiske i Russland-fond på de nivåene vi ser nå.

Søndag meldte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norge skal fryse investeringene som Oljefondet har i Russland og begynne prosessen med å trekke fondet ut av landet.