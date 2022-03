Ukraina-krigen gir prishopp på strøm og bensin: – Vi er langt fra taket

– Prisstigningen på strøm den siste uka skyldes omtrent ene og alene konflikten i Ukraina. Det er meldt litt kjøligere vær og litt mindre vind i Europa de neste dagene, men hovedstigningen skyldes krigen, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight, som driver med analyse av energimarkedet, til NTB.

Fredag setter strømprisen årsrekord i Sørøst-, Vest- og Sørvest-Norge. Mellom klokken 8 og 9 på morgenen blir strømprisen 3,90 kroner per kilowattime. Snittprisen fredag blir på 2 kroner per kilowattime. Det er en økning på 41 øre fra torsdag, og på 70 øre fra forrige fredag.

Lilleholt påpeker at gassleveransene fra Russland til tross for krigen har fortsatt, men at det er usikkerheten rundt hva som vil skje med gass- og kulleveransene fra Russland til Europa, som nå driver strømprisene opp.

– Prisstigningene vi ser nå, er preget av frykt og usikkerhet, sier han.

– Vi er langt fra taket

Strømanalytikeren peker på at strømprisene var på vei ned før Russland invaderte Ukraina, etter at de har vært høye gjennom vinteren i Sør-Norge.

– Vi har fått en prisstigning på 30–40 prosent sammenlignet med før krigen. Før det hadde prisene en fallende tendens, blant annet på grunn av høyere fyllingsgrad i vannmagasinene, sier Lilleholt.

Han mener at det er store muligheter for at strømprisene kan fortsette å stige den kommende tiden.

– Vi er langt fra taket. Europa ligger nå på dobbel pris av Sør-Norge, så strømprisen har mye å gå på hvis systemet skal dras etter håret, sier Lilleholt.

Bensin på 22 kroner literen

Også oljeprisen har denne uken skutt i været, som følge av at Russland gikk inn i Ukraina. I 5-tiden fredag morgen koster et fat nordsjøolje rundt 112 dollar. Fredag kveld i forrige uke var prisen på rundt 98 dollar.