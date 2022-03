Nesten en av tre er svært bekymret for matprisene

9 prosent svarer at de er helt ubekymret for matvareprisenen.

Undersøkelsen er gjennomført av InFact for Nationen 10. mars, og 1.015 personer er spurt. Det er en feilmargin på 3 prosent.

Fra januar og februar steg matvareprisene med 4,5 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Ost og osteprodukter, kaffe, pasta, iskrem og hermetisk frukt er varegruppene som har hatt størst prisoppgang.

Gjeldsforsker Christian Poppe ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met sier til avisen at det er ikke sikkert at prisøkningen vil påvirke det fleste nordmenn siden det har vært to år med pandemi og flere har spart penger.

Han er derimot mer bekymret for de som allerede har en snever økonomi, hvor økte matpriser kommer på toppen av økte priser på strøm, drivstoff og generell prisvekst. Nå mener Poppe myndighetene må komme på banen med tiltak som treffer de som har det verst.

– Det er viktig at pengene som staten tjener, blant annet på strømsalg, olje og gass, blir tilbakeført til norske husholdninger ved for eksempel at avgifter settes ned. Nå får man fratrekk på strømregningen, men man kan sikkert også gjøre noe med avgiftene på bensin og diesel, der prisene har gått opp noe voldsomt, eller på andre måter kompensere for dette, sier forskeren.

(©NTB)