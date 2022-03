Nordea ser klare presstendenser i norsk økonomi

På rentemøtet denne uken forventer meglerhuset at rentebanen løftes med minst 50 basispunkter.



– Prisveksten har vært høyere enn Norges Bank har anslått, og kommer til å bli høyere enn sentralbanken har anslått. Bare fordi lønns- og prisinflasjonen ser ut til å bli et halvt prosentpoeng høyere enn det som tidligere er lagt til grunn, må man løfte nominelle renter tilsvarende for å opprettholde samme innretning av pengepolitikken så realrenten forbli uendret, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i en podcast publisert tirsdag.



Sjeføkonomen sier videre at det er klare presstendenser i norsk økonomi og indikatorer viser at presset er like stort som det var i forkant av finanskrisen.



– Vi har både det vi kaller et kraftig positivt produksjonsgap samtidig som underliggende inflasjon har løftet seg og vil ligge over to prosent i hele prognoseperioden. Pengepolitikk 1.01 tilsier da at man skal føre en pengepolitikk som er innstrammende, når målet er en inflasjon på to prosent og en normalsituasjon i økonomien. Det helikopterblikket på norsk økonomi tilsier at Norges Bank må løfte renten over det de anser som nøytralt, forklarer han.

TDN Direkt