Salget av diesel til veitrafikk økte med 10 millioner liter i mars. For bensin er økningen på tre millioner liter, skriver SSB.

Det tilsvarer en økning i salg på 5,5 prosent. Til sammen ble det solgt til 250 millioner liter autodiesel og 75 millioner liter bensin.

Dette til tross for at prisen på bensin i mars lå på 22,04 kroner per liter i snitt, 41 prosent høyere enn samme måned i 2021. For autodiesel var prisen 22,06 kroner literen, en økning på 51 prosent.

