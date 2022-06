Professor: Slik får du de laveste bensinprisene

Bensinprisen er nå flere steder på rekorddyre 27-28 kroner literen. Økonomiprofessor og bensinprisekspert ved Norges Handelshøyskole, Øystein Foros, mener imidlertid at det er et par grep man selv kan ta for å sikre seg den beste prisen, melder VG.

– Det viktigste er å danne seg et bilde så man vet hva topp-prisen er, og at man prøver å fylle når det er 3-4 kroner lavere enn det, sier han til avisen.

Tidligere hadde bensinstasjonene faste dager de justerte bensinprisen, men ifølge professoren gjøres ikke dette lenger. Nå heves prisene to-tre ganger i uken, og ifølge Foros vil prisene være lavere et par dager etter toppnivået, før de så igjen settes opp.

– Hvis man vet at toppnivået er 27-28 kroner, og vet at du skal vente en dag eller to, blir det i hvert fall noen kroner billigere. Når jeg kjørte forbi en ettermiddag tidligere i uken lå den på nesten 27, og et døgn etterpå nede på 23, sier bensinpriseksperten til VG.