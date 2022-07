– Forhåpentligvis vil forslaget endres noe, slik at bestemte næringer, som for eksempel de som driver med taxi-båt, hytteutleie eller eiendomsutvikling, i mindre grad rammes. Slik reglene er foreslått nå kan skatteregningen innebære at enkelte virksomheter må avvikles, sier Hegdahl.

Rammes du?

Spørsmålet blir da hva de som har eid en fritidsbolig eller en båt gjennom firmaet, og har betalt leie til firmaet for å bruke objektene noen uker i året nå bør gjøre?

– Først må du finne ut om de nye foreslåtte reglene vil ramme deg og ditt selskap. Hvis de gjør det, og beskatningen overstiger det som er akseptabelt i forhold til faktisk bruk, bør du vurdere å selge formuesobjektet, sier Hegdahl.

Og beskatningen vil nok, som regneeksempelet viser, langt overstige det akseptable for de aller, aller fleste i en slik situasjon.

Det er da to ulike muligheter: Å selge objektene som rammes på det åpne markedet til markedspris til en utenforstående, eller å selge objektet til seg selv, begge deler før de nye reglene trer i kraft. For venter man til etter 1. januar 2023 kan skjerpede skatteregler medføre både uttaksskatt for selskapet og utbytteskatt for eier, som i sum gir en formidabel skatteregning, påpeker Hegdahl.

Strenge regler

– Hvordan gjør man det i praksis, og hvilke økonomiske konsekvenser får et slikt salg?

– Uansett om objektet selges til eieren av firmaet eller til en utenforstående vil firmaet som selger objektet skattlegges med 22 prosent på differansen mellom skattemessig nedskrevet verdi og salgssum, sier Hegdahl.

Selges formuesobjekter fra selskapet til eieren eller dennes nærstående, har aksjeloven formelle og strenge regler for gjennomføringen, for å sikre selskapets interesser og at prisingen blir korrekt.

– Det innebærer blant annet at selskapets styre må godkjenne avtalen. Styret må også utarbeide en redegjørelse og en erklæring som bekrefter at salget er i selskapets interesse, og denne må både sendes til aksjonærene samt at dette må revisor-godkjennes før melding om det samme sendes til Foretaksregisteret. Dette er selskapsregler som vil gjelde uansett om objektet selges nå, eller etter at de nye reglene innføres, sier Hegdahl.

Hvis vi tar utgangspunkt i fritidsbolig eller båt, som kanskje er det mest vanlig å eie gjennom eget selskap, så bør disse objektene takseres før salg. Selges dette til markedspris til selskapets eier eller nærstående blir det ingen skatt på kjøperens hånd etter dagens regler. Hvis salgsprisen derimot er lavere enn markedsprisen, må differansen beskattes som utbytte. Det innebærer at selskapet betaler en uttaksskatt på 22 prosent, mens kjøperen må betale 35,2 prosent i utbytteskatt på differansen.

Dersom fritidsboligen som er taksert til 8 millioner selges for 7 millioner kroner til eieren, altså med en rabatt på 1 million kroner, utløser dette uttaksskatt på 220.000 kroner for selskapet og en utbytteskatt på 352.000 kroner på eieren. En båt vil beskattes tilsvarende.

Dyrere til neste år?

– Hvorfor kan man ikke vente til de nye reglene blir innført med å selge formuesobjektet?

– Vår oppgave er primært å orientere om nye skatteregler for at virksomheter og eiere skal være forberedt på hva som kommer. For salg av formuesobjekter som rammes av de nye reglene kan enkelte risikere at verdien som skal legges til grunn for skattefastsettingen langt overstiger markedsprisen, sier han.

– Har for eksempel et selskap kjøpt en fritidsbolig som selskapet oppgraderer og pusser opp for deretter å selge denne fritidsboligen til eier skal den høyeste verdi, av omsetningsverdien og anskaffelseskostnader tillagt påkostninger og kostnader til oppussing og tilpasning, legges til grunn for uttaksbeskatning for eier og uttaksskatt for selskapet etter de nye reglene.

– Og kostnadene for oppussing og tilpasning av formuesobjektet skal legges til anskaffelseskostnaden, uavhengig av om kostnadene er aktivert eller fradragsført som vedlikeholdskostnader i selskapet, sier Hegdahl.

Høyere verdi

Med de nye reglene kan man altså risikere at Skatteetaten legger til grunn en høyere verdi enn markedsverdien på fritidsboligen eller båten som kjøpes ut av eieren, og at differansen blir skattepliktig både for selskapet og for eieren.

En båt som ble kjøpt for 2 millioner kroner, og der firmaet har brukt 500.000 på å oppgradere båten, kan etter flere års bruk ha en markedsverdi på 2 millioner. Likevel vil båten etter de nye reglene bli verdsatt til 2,5 millioner kroner ved salg til eier.

Dersom eieren kjøper ut båten for markedsprisen på 2 millioner kroner, vil selskapet måtte betale 110.000 kroner i uttaksskatt av de resterende 500.000 kronene, mens kjøperen må betale 176.000 kroner i utbytteskatt. Totalt blir skatteregningen da hele 286.000 kroner.

– For å unngå dette bør det vurderes å gjennomføre disse transaksjonene før de nye reglene innføres. Da er det nok å få utarbeidet en takst som viser korrekt markedsverdi for objektet, hensynta de formelle regler for gjennomføringen som aksjeloven oppstiller, og legge denne verdien til grunn når skatten beregnes, sier han.