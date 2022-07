BankID på mobil forsvinner – fremover må du betale via app eller med kodebrikke

Det opplyser Jan Bjerved, som er leder for BankID.

Han sier at årsaken til at mobilmetoden byttes ut, er fordi BankID på app vil gjøre det lettere å bruke og mer tilgjengelig for flere. I tillegg skal det spare brukerne for tid.

BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet, altså et slags digitalt pass for å bekrefte hvem du er.

Begrensninger

Bjerved påpeker at det er begrenset hva BankID på mobil kan brukes til, blant annet når det gjelder signering av dokumenter.

– BankID på app støtter flere brukstilfeller enn BankID på mobil. Tjenesten har heller ingen kostnader for brukerne og krever kun datatrafikk for å fungere. Dette gjør også tjenesten mer stabil og pålitelig for brukerne, sier han.

Å bruke vanlig BankID med kodebrikke eller app koster ingenting. Noen teleoperatører tar betalt for BankID på mobil fordi denne tjenesten er knyttet til sim-kortet på mobilen.

Utfasing fra høsten av

Utfasingen starter i høst mellom september og november. Første steg er å stanse alle nye aktiveringer av BankID på mobil.

Bjerved anbefaler derfor å laste ned appen så snart du får beskjed fra din bank om at det nærmer seg, for en smidig overgang.

– BankID på mobil vil fortsatt fungere for dem som har tjenesten aktivert, sier han.