Advarer: – Da vil flere få betalingsproblemer

Nordmenns samlede usikrede forbruksgjeld steg 1,0 milliarder kroner i juli, eller 0,6 prosent, til 149,7 milliarder kroner, viser tall fra Gjeldsregisteret.

Økningen er både i den rentebærende gjelden, som generelt sett består av forfalte kredittkortbetalinger og forbrukslån, og i den ikke-rentebærende gjelden, som i hovedsak består av ikke-forfalte kredittkortbetalinger.

– Ferietid med økt forbruk, og strammere økonomiske tider for husholdningene grunnet høye strømkostnader, renteøkning og generelt høyere kostnadsnivå, er sannsynlige årsaker til at den samlede forbruksgjelden vokser igjen etter å ha vært på et rekordlavt nivå i juni, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret.

– Selv om gjelden øker, er den likevel 3 milliarder under fjorårsnivå. Likevel er det grunn til å følge nøye med på den videre utviklingen. Fortsetter den rentebærende gjelden å vokse, vil flere få betalingsproblemer, advarer Årrestad.

