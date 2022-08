Økonomer advarer mot strømstøtte – de har gode poenger, mener Støre

– Jo mer strømstøtte til bedriftene, jo mer går direkte til eierne. Uansett hvordan man designer det, er det eieren som sitter igjen med overskuddet. Det er et argument som må med i betraktning, sier NHH-forsker Ole-Andreas Elvik Næss til Dagens Næringsliv.

Regjeringen jobber på høygir sammen med LO og NHO for å jobbe fram et grunnlag for en strømstøtteordning for den relativt lille delen av næringslivet som rammes uforholdsmessig hardt av at strømprisene er så høye. Utfordringen samtlige parter peker på, er å få etablert en ordning som er tilstrekkelig treffsikker, at den hjelper der det trengs mest og bare der, og som ikke lar seg utnytte eller misbruke.

– De økonomene som advarer, har mange gode poenger. Det er bedriftenes ansvar å planlegge for driften, hva det koster å drive og hvordan du prissetter produktene sine. Det prinsippet må ligge i bunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB tirsdag.

NHO ba om en støtteordning for bedriftene allerede i vinter, men hos motparten LO skal man ha vurdert situasjonen som langt mindre prekær. LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier likevel at organisasjonen vil være med på å se på en ordning, såfremt den ikke lar seg misbruke eller utnytte.

Støre: Lar meg ikke stresse

Mandag sørget Støre for å skaffe seg litt arbeidsro ved å berolige Høyre og framskynde økt strømstøtte til husholdningene. I første omgang har han til mandag med å legge fram en arbeidsplan for Stortingets presidentskap. Men statsministeren understreker overfor NTB at det er statsbudsjett, som regjeringen starter arbeidet med i midten av oktober som er «stedet for helhet i økonomien», altså hvor også strømstøtten hører hjemme.